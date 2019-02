¡Los pactos y las sentencias se tumban en las calles: la autodeterminación no se negocia, se ejerce! /​ L’autodeterminació no es negocia, s’exerceix! Els pactes i les sentències es tomben als carrers!

[CAT]

Pocs dies abans de come­nçar el judi­ci con­tra per­so­nes encau­sa­des pel refe­rèn­dum de l’1 d’octubre de 2017, inclo­ses 9 pre­ses polí­ti­ques, és neces­sa­ri recor­dar algu­nes coses.

Els judi­cis no són cap exer­ci­ci de demo­crà­cia dins l’estat, sinó un acte de reven­ja i càs­tig col·lectiu per part seva. Són, en defi­ni­ti­va, un judi­ci polí­tic. I ho són tant per la incon­sis­tèn­cia abso­lu­ta de les seves acu­sa­cions, fins i tot dins del seu pro­pi entra­mat jurí­dic i penal, com per les cir­cums­tàn­cies en què aquest judi­ci es desen­vo­lu­pa­rà: des de la prohi­bi­ció que hi hagi obser­va­do­res inter­na­cio­nals, fins al tras­llat de les pre­ses polí­ti­ques -molts dies abans del que la matei­xa nor­ma mar­ca-, pas­sant per l’ajustament a la car­ta dels temps d’inici, desen­vo­lu­pa­ment i final del judi­ci. Tot ple­gat res­pon a una raó d’estat, ben allun­ya­da de la demo­crà­cia i dels drets.

Qual­se­vol per­so­na que vul­gui exer­cir l’autodeterminació del nos­tre poble serà cul­pa­ble davant l’estat. Per tant, aquí no hi ha res a diri­mir entre cul­pa­bles i inno­cents. L’entramat jurí­dic espan­yol no per­met l’exercici demo­crà­tic del dret a l’autodeterminació, reco­ne­gut, en can­vi, en nom­bro­sos trac­tats inter­na­cio­nals. L’estat espan­yol super­po­sa la llei con­tra les lli­ber­tats, quan han estat pre­ci­sa­ment, sem­pre, els movi­ments pels drets i les lli­ber­tats els que han modi­fi­cat les lleis. En aquest sen­tit, el judi­ci no és només con­tra les per­so­nes cita­des, sinó con­tra el més d’un miler de per­so­nes encau­sa­des per accions rela­cio­na­des amb el refe­rèn­dum d’autodeterminació de l’1-O.

Cal enten­dre el judi­ci com l’atzucac on l’estat espan­yol situa el movi­ment sobi­ra­nis­ta: lega­li­tat o rup­tu­ra, repres­sió o desobe­dièn­cia, recen­tra­litza­ció o auto­de­ter­mi­na­ció. L’única ofer­ta que l’estat pot ofe­rir al poble cata­là és aflui­xar la cade­na de mane­ra que no se’n per­ce­bi tant la sub­mis­sió. «Que se con­si­ga el efec­to sin que se note el cui­da­do», com deien al segle XVIII. La cruï­lla en què es tro­ba el movi­ment inde­pen­den­tis­ta, doncs, és entre pac­tar amb l’estat aques­tes engru­nes cada cop més res­se­ques i amb regust fran­quis­ta o tren­car les cade­nes per guan­yar el pa sen­cer.

La dis­jun­ti­va entre rup­tu­ra amb l’estat o reno­va­ció del pac­te auto­nò­mic posa de mani­fest els inter­es­sos con­tra­po­sats que exis­tei­xen en el si del movi­ment inde­pen­den­tis­ta trans­ver­sal. La rup­tu­ra obre la por­ta a can­vis polí­tics i socials pro­funds que poten­cial­ment poden alte­rar les rela­cions de poder dins la socie­tat prin­ci­pa­ti­na; el pac­te a la bai­xa per­met sal­var els mobles i man­te­nir alguns dels pri­vi­le­gis i àrees de poder dels par­tits polí­tics que poden aspi­rar a gover­nar la Gene­ra­li­tat i, el més impor­tant, asse­gu­ra l’estabilitat neces­sà­ria per­què es man­tin­guin les rela­cions de poder que bene­fi­cien l’oligarquia empre­sa­rial que for­ma la clas­se domi­nant.

Cap de les dues alter­na­ti­ves de la dis­jun­ti­va no és sen­zi­lla ni còmo­da. D’una ban­da, la rup­tu­ra amb l’estat impli­ca cos­tos repres­sius i obre un perío­de d’inestabilitat polí­ti­ca i eco­nò­mi­ca com no hem cone­gut en els últims qua­ran­ta anys. De l’altra, la reno­va­ció del pac­te auto­nò­mic impli­ca una ren­di­ció en tota regla i accep­tar con­di­cions que empit­jo­ren la situa­ció de subor­di­na­ció polí­ti­ca i eco­nò­mi­ca res­pec­te a l’estat de les auto­no­mies sor­git de la refor­ma del fran­quis­me.

L’aposta de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta davant aques­ta dis­jun­ti­va és cla­ra­ment la rup­tu­ra amb l’estat, per­què dins de l’estat espan­yol les clas­ses popu­lars no tenim garan­ti­da una vida dig­na, ni des d’un punt de vis­ta eco­nò­mic, ni nacio­nal, una situa­ció molt més agreu­ja­da en el cas de les dones. Enca­ra que els cos­tos puguin ser grans, la clas­se tre­ba­lla­do­ra i la res­ta de les clas­ses popu­lars tenim molt a guan­yar amb la inde­pen­dèn­cia. Només qui té pri­vi­le­gis eco­nò­mics i polí­tics es pot plan­te­jar l’opció de reno­var el pac­te auto­nò­mic.

Pen­sem que només la mobi­litza­ció pot fre­nar tant l’avanç del fei­xis­me, reves­tit de recen­tra­litza­ció de l’estat, com la ren­di­ció del pac­te amb l’estat. Només la mobi­litza­ció als carrers pot retor­nar el pro­ta­go­nis­me a les clas­ses popu­lars per deci­dir sobre tots els aspec­tes de la nos­tra vida. Tenim per enda­vant un calen­da­ri de mobi­litza­cions que només és un tret de sor­ti­da: jor­na­da de llui­ta el dia que comen­cin els judi­cis, una vaga gene­ral que des­bor­di el pac­tis­me i reivin­di­qui la desobe­dièn­cia i l’autodeterminació com a eixos cen­trals de l’acció polí­ti­ca, i una vaga gene­ral femi­nis­ta el 8 de març com a màxi­ma expres­sió que sin­te­titza les prin­ci­pals reivin­di­ca­cions que guien la llui­ta de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta.

Fem una cri­da a impul­sar i par­ti­ci­par en mobi­litza­cions que ser­vei­xin per impe­dir el pro­cés de refor­ma i de nego­cia­ció amb l’estat, i que per­me­tin ini­ciar un nou cicle de llui­tes que situï els mínims per viu­re dig­na­ment al cen­tre: recu­pe­rant sobi­ra­nies, defen­sant i guan­yant drets, i exer­cint l’autodeterminació.

Els pac­tes i les sen­tèn­cies es tom­ben als carrers: l’autodeterminació no es nego­cia, s’exerceix!

11 de febrer de 2019