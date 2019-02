Iroel Sánchez: «El proyecto de nueva Constitución lo que ha hecho es renovar el consenso sobre el socialismo»

Pien­so sin temor a equi­vo­car­me, que si habla­mos de Iroel Sán­chez, habla­mos de uno de los perio­dis­tas más impor­tan­tes e influ­yen­tes en la actua­li­dad de Cuba, la niña de los ojos de todas y todos los revo­lu­cio­na­rios y comu­nis­tas del mun­do.

Hijo de San­ta Cla­ra, ciu­dad héroe, inge­nie­ro y autor del blog «La Pupi­la Insom­ne» refe­ren­cia abso­lu­ta para cono­cer la reali­dad de Cuba en este mis­mo momen­to, he man­te­ni­do una con­ver­sa­ción en la que le cues­tiono sobre el pró­xi­mo ple­bis­ci­to sobre la Cons­ti­tu­ción Cuba­na, que se cele­bra el pró­xi­mo día 24 y algu­na cosa más de Nues­tra Amé­ri­ca.

Ando­ni Base­rri­go­rri: Lo pri­me­ro Iroel, eske­rrik asko, en idio­ma eus­ke­ra de mi patria, Eus­kal Herria muchas gra­cias por con­ce­der­me este rati­to… soy cons­cien­te de lo ocu­pa­do que siem­pre estas… pero al grano… mucha gen­te pen­sa­ba que tras la mar­cha de Fidel, y el final de la direc­ción del Esta­do por par­te de Raúl, la caí­da de la revo­lu­ción era cosa de poco, pero tras un pri­mer vis­ta­zo, la cons­ti­tu­ción es socia­lis­ta ple­na­men­te…

Iroel Sán­chez: Según los ana­lis­tas con acce­so a los gran­des medios de comu­ni­ca­ción, el fin del socia­lis­mo cubano era inevi­ta­ble des­pués del derrum­be de la Unión Sovié­ti­ca, pero no ocu­rrió así, a pesar de que se lle­ga­ron a publi­car libros sobre La hora final de Fidel Cas­tro . Lue­go repi­tie­ron el mis­mo augu­rio con la sali­da de Fidel del gobierno y con su falle­ci­mien­to, para más tar­de tras­la­dar­lo al tér­mino del man­da­to de Raúl al fren­te de la direc­ción del Esta­do y tam­po­co ocu­rrió.

Pre­ci­sa­men­te el deba­te del pro­yec­to de nue­va Cons­ti­tu­ción lo que ha hecho es reno­var el con­sen­so sobre el socia­lis­mo, en el momen­to en que una nue­va gene­ra­ción asu­me la direc­ción del país.

¿Qué gra­do de par­ti­ci­pa­ción ha teni­do el pue­blo en la redac­ción de la Cons­ti­tu­ción? ¿De qué meca­nis­mos lega­les dis­po­ne para hacer­lo?

La Cons­ti­tu­ción cuba­na dota a la Asam­blea Nacio­nal, com­pues­ta por dipu­tados elec­tos direc­ta­men­te por el pue­blo, de capa­ci­dad cons­ti­tu­yen­te. Esta eli­gió de su seno una comi­sión redac­to­ra que pre­sen­tó un ante­pro­yec­to a la Asam­blea que lo dis­cu­tió y pre­sen­tó a deba­te popu­lar el docu­men­to, y este se divul­gó amplia­men­te por varias vías. De agos­to a noviem­bre de 2018 se efec­tua­ron más de 133.000 reunio­nes en comu­ni­da­des de veci­nos, cen­tros labo­ra­les y estu­dian­ti­les en las que par­ti­ci­pa­ron más de nue­ve millo­nes de per­so­nas y tam­bién se habi­li­tó un sitio web para las opi­nio­nes de los cuba­nos resi­den­tes en el exte­rior.

Se rea­li­za­ron más de 700.000 pro­pues­tas que modi­fi­ca­ron el 60% del pro­yec­to pre­sen­ta­do nue­va­men­te a la Asam­blea Nacio­nal y que se vota­rá en refe­ren­do el pró­xi­mo 24 de febre­ro. O sea, que el pue­blo, ade­más de la par­ti­ci­pa­ción de sus repre­sen­tan­tes elec­tos, que es como sue­le hacer­se en otros paí­ses, par­ti­ci­pó direc­ta, libre y amplia­men­te en la ela­bo­ra­ción del docu­men­to en un pro­ce­so iné­di­to en muchas otras nacio­nes, y aho­ra deci­di­rá con su voto para refren­dar el docu­men­to.

Ante deter­mi­na­dos cam­bios eco­nó­mi­cos en la isla muchos hablan de retorno al capi­ta­lis­mo… ¿Qué les dirías?

En Cuba, los Linea­mien­tos que guían las trans­for­ma­cio­nes eco­nó­mi­cas des­pués de ser tam­bién deba­ti­dos por el pue­blo y cuyo espí­ri­tu se ha incor­po­ra­do a la nue­va Cons­ti­tu­ción reco­no­cen el papel del mer­ca­do pero esta­ble­cen la pre­va­len­cia de la pla­ni­fi­ca­ción sobre este, así como reco­no­cen la peque­ña y media­na empre­sa pri­va­das, se otor­ga gran impor­tan­cia la inver­sión extran­je­ra pero se defi­ne a la empre­sa esta­tal socia­lis­ta como el suje­to prin­ci­pal de la eco­no­mía

No sé cómo una Cons­ti­tu­ción que esta­ble­ce la redis­tri­bu­ción «cada vez más jus­ta» de la rique­za pue­da retor­nar­nos al capi­ta­lis­mo, más cuan­do dice explí­ci­ta­men­te en su preám­bu­lo «Con­ven­ci­dos de que Cuba no vol­ve­rá jamás al capi­ta­lis­mo como régi­men sus­ten­ta­do en la explo­ta­ción del hom­bre por el hom­bre, y que solo en el socia­lis­mo y en el comu­nis­mo el ser humano alcan­za su dig­ni­dad ple­na».

Pero hable­mos de la eco­no­mía con­cre­ta: En Cuba los ban­cos son pro­pie­dad esta­tal, no hay espe­cu­la­ción del sue­lo y hay una cul­tu­ra de jus­ti­cia social a nivel popu­lar asen­ta­da por sesen­ta años de Revo­lu­ción que ha esta­do muy pre­sen­te en todos los deba­tes. Los cuba­nos somos muy crí­ti­cos pero no que­re­mos per­der el socia­lis­mo, cam­bios sí pero den­tro del socia­lis­mo que es garan­tía de sobe­ra­nía y jus­ti­cia.

En un recien­te artícu­lo leí­do en medios digi­ta­les, se comen­ta la dife­ren­cia­ción que se hace aban­do­nan­do el tér­mino «mar­xis­mo-leni­nis­mo» por el de «mar­xis­mo y leni­nis­mo» Qui­zás podrías expli­car­nos un poqui­to el moti­vo del cam­bio

Mar­xis­mo-lenis­mo es un tér­mino que acu­ñó el esta­li­nis­mo y varios com­pa­ñe­ros, sobre todo del mun­do aca­dé­mi­co, aler­ta­ron en el deba­te del pro­yec­to cons­ti­tu­cio­nal al res­pec­to.

Las ideas de Marx y Lenin, jun­to a las de Mar­tí y Fidel se decla­ran explí­ci­ta­men­te en la Cons­ti­tu­ción como guía del socia­lis­mo cubano y base ideo­ló­gi­ca del Par­ti­do Comu­nis­ta de Cuba.

En todo caso y por peti­ción popu­lar mayo­ri­ta­ria sigue vigen­te en la Cons­ti­tu­ción el hecho de que la socie­dad cuba­na aspi­ra a la con­se­cu­ción del comu­nis­mo, cosa que en Euro­pa nos ha ale­gra­do bas­tan­te… ¿Sigue enton­ces el cubano fir­me en el carác­ter socia­lis­ta de la revo­lu­ción?

Ima­gino que a ti y a muchos com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras de Euro­pa les ale­gre, a otros ima­gino no, pero es una deci­sión de los cuba­nos que expre­sa cómo a pesar de la hege­mo­nía cul­tu­ral del capi­ta­lis­mo a esca­la glo­bal que tam­bién influ­ye en Cuba de mane­ra no des­pre­cia­ble, pre­va­le­ce una aspi­ra­ción de con­quis­tar toda la jus­ti­cia y, aun­que eso esté hoy muy dis­tan­te del mun­do en que vivi­mos no se ha que­ri­do renun­ciar a expli­ci­tar esa aspi­ra­ción por leja­na que parez­ca hoy.

¿Qué está hacien­do la con­tra­rre­vo­lu­ción ante este ple­bis­ci­to, me refie­ro a la cono­ci­da como «gusa­ne­ra»?

Esta­dos Uni­dos dedi­ca dece­nas de millo­nes de dóla­res a finan­ciar per­so­nas y medios de comu­ni­ca­ción que expre­san los intere­ses nor­te­ame­ri­ca­nos con­tra la Revo­lu­ción cuba­na.

Alre­de­dor del refe­ren­do esa maqui­na­ria pri­me­ro inten­tó des­le­gi­ti­mar el pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te pero cuan­do se per­ca­ta­ron de la inten­sa par­ti­ci­pa­ción popu­lar dije­ron que no se ten­drían en cuen­ta los plan­tea­mien­tos del pue­blo y se ocul­ta­rían las opi­nio­nes, cuan­do se publi­ca­ron los datos de los plan­tea­mien­tos sobre cada tema enton­ces qui­sie­ron usar­los para divi­dir­nos…

Así han ido, de fra­ca­so en fra­ca­so y aho­ra lla­man, sobre todo des­de inter­net, por­que no tie­nen peso en la reali­dad cuba­na, a boi­co­tear la con­sul­ta o a votar No. A la vez, cons­tan­te­men­te fabri­can noti­cias fal­sas, sin nin­gún escrú­pu­lo, apro­ve­chan­do has­ta un recien­te tor­na­do que gol­peó dura­men­te La Haba­na a fines de enero.

Y como tie­nen que vivir y man­te­ner su nego­cio, el 25 de febre­ro inven­ta­rán nue­vas men­ti­ras para jus­ti­fi­car lo que has­ta ellos mis­mos saben será una vic­to­ria con­tun­den­te del Sí.

Una últi­ma pre­gun­ta Iroel, ¿Cómo ves el futu­ro inme­dia­to de Nues­tra Amé­ri­ca, con la bru­tal ofen­si­va de Trump… la resis­ten­cia y dig­ni­dad de Vene­zue­la…?

La situa­ción actual en Lati­noa­mé­ri­ca es el fru­to de una estra­te­gia que comen­zó antes de la lle­ga­da de Trump a la Casa blan­ca, des­de que la admi­nis­tra­ción Oba­ma apo­yó los gol­pes de dis­tin­ta fac­tu­ra –mili­tar o par­la­men­ta­ria– con­tra gobier­nos que le resul­ta­ban incon­ve­nien­tes, comen­zan­do por Hon­du­ras y siguien­do por Para­guay y Bra­sil, y decla­ran­do a Vene­zue­la «ame­na­za inusual y extra­or­di­na­ria» a la Segu­ri­dad Nacio­nal de los Esta­dos Uni­dos, acom­pa­ñçán­do­lo con una gue­rra eco­nó­mi­ca bru­tal.

Trump, que des­pre­cia todo mul­ti­la­te­ra­lis­mo y ha entre­ga­do, por con­ve­nien­cias poli­ti­que­ras, la polí­ti­ca hacia Amé­ri­ca Lati­na a la mafia que en Mia­mi vive obse­sio­na­da con el fin de la Revo­lu­ción cuba­na le ha qui­ta­do toda más­ca­ra a esa estra­te­gia.

Hay una ame­na­za cre­cien­te y pal­pa­ble de inter­ve­nir mili­tar­men­te en Vene­zue­la, a la que se le ha que­ri­do impo­ner la fala­cia de un pre­si­den­te desig­na­do por Washing­ton y así vol­ver a apo­de­rar­se de los gran­des recur­sos ener­gé­ti­cos que hay en su sub­sue­lo. No han podi­do que­brar la uni­dad cívi­co mili­tar que legó Chá­vez al pue­blo vene­zo­lano y eso los deses­pe­ra.

El futu­ro es de lucha por pre­ser­var la paz, pri­me­ro que todo en Vene­zue­la, incre­men­tan­do la soli­da­ri­dad y logran­do se abra paso la ver­dad, ade­más de hacer con­cien­cia de que una aven­tu­ra mili­tar yan­qui con­tra Vene­zue­la, incen­dia­ría la región, y eso no con­vie­ne a Esta­dos Uni­dos y mucho menos a sus alia­dos lati­noa­me­ri­ca­nos, por irres­pon­sa­bles que sean sus diri­gen­tes actua­les.

Nada más, Iroel, un gus­to haber podi­do char­lar con tigo, quie­nes segui­mos tu tra­ba­jo sabe­mos de la inmen­sa valía de lo que haces y solo ter­mi­nar salu­dan­do al her­mano y héroe pue­blo cubano, des­de aquí, des­de Eus­kal Herria.

17 de febre­ro de 2019

