Panorama de África en 2018: Política electoral, estabilidad social y necesidad de un verdadero desarrollo económico (III) – El militarismo imperialista y la búsqueda de reconstrucción

Las constantes interferencias externas y la desestabilización del continente obstaculizan los intentos de lograr la unidad e integración regional de África

A lo lar­go de 2018 han aumen­ta­do los bom­bar­deos del ejér­ci­to esta­dou­ni­den­se en Soma­lia, un Esta­do del Cuerno de Áfri­ca.

Una vez que entró en fun­cio­nes el gobierno del pre­si­den­te Donald Trump hace casi dos años se levan­ta­ron las supues­tas «res­tric­cio­nes» impues­tas a las ope­ra­cio­nes del Pen­tá­gono por medio del Man­do de Áfri­ca de Esta­dos Uni­dos (AFRICOM).

No obs­tan­te, no se debe malin­ter­pre­tar en el con­ti­nen­te o en la comu­ni­dad inter­na­cio­nal esta noción de levan­tar las res­tric­cio­nes a los ata­ques aéreos con­tra los lla­ma­dos «terro­ris­tas» que ope­ran en el país. La gue­rra con­tra Soma­lia es otro de los muchos inten­tos de ins­ta­lar regí­me­nes vica­rios al gus­to de Washing­ton, inten­tos que se cons­ta­tan des­de hace déca­das.

Tam­bién se han mejo­ra­do las uni­da­des de coman­dos espe­cia­les que aun­que afir­man que su prin­ci­pal obje­ti­vo es adies­trar a las Fuer­zas Arma­das Soma­líes, se dedi­can fun­da­men­tal­men­te a ata­car a «enemi­gos» iden­ti­fi­ca­dos, entre los que se inclu­yen la dos fac­cio­nes prin­ci­pa­les de [el gru­po yiha­dis­ta fun­da­men­ta­lis­ta] Al-Sha­baab. A con­se­cuen­cia de la impli­ca­ción cada vez mayor de AFRICOM dece­nas de per­so­nas han per­di­do la vida en los últi­mos meses.

Grá­fi­co: ¿Quién gobier­na Soma­lia? (Leyen­da: en ama­ri­llo cla­ro: sol­da­dos y mili­cia local kenia­nos; en mora­do: mili­cia local apo­ya­da por Etio­pía; en rojo: sol­da­dos y mili­cia local etío­pes; en ver­de: con­tro­la­do por isla­mis­tas; en azul: admi­nis­tra­cio­nes a favor del gobierno; en ama­ri­llo oscu­ro: con­tro­la­do por la UA/​el gobierno).

Una fuer­za mili­tar regio­nal de man­te­ni­mien­to de la paz cono­ci­da como Misión de la Unión Afri­ca­na en Soma­lia (AMISOM, por sus siglas en inglés) ope­ra en el país des­de más de hace once años. Los más de 20.000 sol­da­dos de AMISOM se han can­sa­do de la gue­rra ya que no se pre­vé el final de esta gue­rra de Soma­lia.

Al mis­mo tiem­po en 2018 Washing­ton ha res­ta­ble­ci­do una misión diplo­má­ti­ca en Moga­dis­hu des­pués de 28 años. En 1991 cayó el gobierno de Moha­med Siad Barre, res­pal­da­do por Esta­dos Uni­dos, y des­de enton­ces ha habi­do inva­sio­nes direc­tas perió­di­cas (1992-1994), se han uti­li­za­do ejér­ci­tos regio­na­les vica­rios (2006-2009) y se están lle­van­do a cabo manio­bras diplo­má­ti­cas para bus­car bene­fi­cios poten­cia­les de la explo­ra­ción de recur­sos petro­lí­fe­ros en el nor­te del país.

En las veci­nas Etio­pía y Eri­trea, dos nacio­nes que han esta­do en gue­rra des­de 1998, se lle­gó a un acuer­do de paz en julio de 2018. Los jefes de Esta­do de ambos gobier­nos, el pri­mer minis­tro Abiy Ahmed de Etio­pía e Isaias Afwer­ki de Eri­trea, se han visi­ta­do mutua­men­te en las res­pec­ti­vas capi­ta­les de Addis Abe­ba y Asma­ra. Rei­na el opti­mis­mo ya que estos acon­te­ci­mien­tos pro­me­ten el ini­cio de pro­yec­tos comer­cia­les y eco­nó­mi­cos con­jun­tos en el Cuerno de Áfri­ca. Ante los acuer­dos de paz en la zona el Con­se­jo de Segu­ri­dad de la ONU han levan­ta­do las san­cio­nes que había impues­to a Eri­trea.

No obs­tan­te, tan­to den­tro de Áfri­ca como fue­ra da que pen­sar el hecho de que la fir­ma de al menos uno de los acuer­dos entre Addis Abe­ba y Asma­ra el pasa­do mes de sep­tiem­bre tuvie­ra lugar en Ara­bia Sau­dí mien­tras que los Emi­ra­tos Ára­bes Uni­dos (EAU) desem­pe­ña­ban un papel fun­da­men­tal para faci­li­tar las nego­cia­cio­nes. Ara­bia Sau­dí y los EAU siguen con su gue­rra geno­ci­da en nom­bre del impe­ria­lis­mo en Yemen. Estas monar­quías son tris­te­men­te céle­bres por vio­lar los dere­chos huma­nos y polí­ti­cos tan­to de sus pro­pios ciu­da­da­nos y ciu­da­da­nas, como de las per­so­nas resi­den­tes en ellas.

Entre las moti­va­cio­nes para este acer­ca­mien­to en el Cuerno de Áfri­ca está la posi­bi­li­dad enor­mes bene­fi­cios finan­cie­ros para Abu Dha­bi y Riyadh debi­do a la cons­truc­ción de un oleo­duc­to en la zona. Tan­to las con­si­de­ra­cio­nes mili­ta­res como los inten­tos de evi­tar que la Repú­bli­ca Islá­mi­ca de Irán cul­ti­ve rela­cio­nes diplo­má­ti­cas con Sudán, Eri­trea, Etio­pía y Yibu­ti sólo pue­den ser­vir a los intere­ses de Washing­ton y sus alia­dos entre las monar­quías del Gol­fo.

Un infor­me publi­ca­do en noviem­bre por el Inter­na­tio­nal Cri­sis Group cuya sede está en Bél­gi­ca insis­tía: «En su cam­pa­ña con­tra Irán Riad soli­ci­tó la asis­ten­cia de sus anti­guos alia­dos Sudán y Eri­trea, que habían estre­cha­do sus rela­cio­nes con Tehe­rán mien­tras los tres paí­ses eran obje­to de san­cio­nes inter­na­cio­na­les. Des­de la déca­da de 1990 Sudán había crea­do su indus­tria de defen­sa con la asis­ten­cia y cono­ci­mien­tos téc­ni­cos ira­níes; Eri­trea había ofre­ci­do a la arma­da ira­ní uti­li­zar su puer­to, Assab. Sin embar­go, en 2014 ambos paí­ses expul­sa­ron a los diplo­má­ti­cos ira­níes. Un año des­pués ambos paí­ses acce­die­ron a apor­tar sol­da­dos y recur­sos para la gue­rra de Yemen» (The Uni­ted Arab Emi­ra­tes in the Horn of Afri­ca , 6 de noviem­bre de 2018).

El mis­mo artícu­lo con­ti­núa ilus­tran­do cómo «[…] los EAU asu­mie­ron de fac­to la res­pon­sa­bi­li­dad de las ope­ra­cio­nes en el sur de Yemen y rápi­da­men­te se encon­tra­ron con la nece­si­dad de una base naval y aérea en el Mar Rojo. El can­di­da­to natu­ral era Yibu­ti, cuyo puer­to había sido cons­trui­do por DP World. Sin embar­go, para enton­ces las rela­cio­nes de Abu Dha­bi con Yibu­yi se esta­ban agrian­do debi­do a las acu­sa­cio­nes de corrup­ción rela­cio­na­das con el con­tra­to de DP World (DP World cues­tio­na las acu­sa­cio­nes). Altos car­gos de ambos dos paí­ses tuvie­ron una pelea en abril de 2015, cuan­do los EAU, con la infra­es­truc­tu­ra de DP World, tra­ta­ron de uti­li­zar Yibu­ti como pla­ta­for­ma de lan­za­mien­to mili­tar a Yemen. La coa­li­ción enca­be­za­da por Ara­bia Sau­dí se diri­gió a otro puer­to, el puer­to Assab de Eri­trea. Tam­bién en abril Riad fir­mó un acuer­do de segu­ri­dad para uti­li­zar Assab y dejó que Abu Dha­bi lle­va­ra a cabo los tér­mi­nos del acuer­do. En sep­tiem­bre el ejér­ci­to de los EAU vola­ba con cazas bom­bar­de­ros des­de la cos­ta de Eri­trea».

El encuen­tro entre los líde­res de Soma­lia, Etio­pía y Eri­trea en Moga­dis­hu tam­bién fue his­tó­ri­co por­que se acu­sa a Asma­ra de apo­yar a Al-Sha­baab, una acu­sa­ción que ha nega­do rotun­da­men­te a lo lar­go de los años. Otras com­pli­ca­cio­nes en las rela­cio­nes entre Esta­dos pro­vie­nen de la lar­ga dispu­ta terri­to­rial entre Yibu­ti y Eri­trea.

El Secre­ta­rio Gene­ral de la ONU, Anto­nio Gute­rres, se ha refe­ri­do al desacuer­do al tiem­po que expre­sa­ba su opti­mis­mo acer­ca de la reunión cele­bra­da tam­bién en Ara­bia Sau­dí, en la que se reunie­ron el Pre­si­den­te de Eri­trea Afwer­ki y su homó­lo­go de Yibu­ti Ismail Omar Gullen. Un infor­me de la reunión afir­ma­ba que este desacuer­do «empe­zó hace unos diez años y pro­vie­ne de una dispu­ta fron­te­ri­za acer­ca del esta­tus de la mon­ta­ña Dumei­ra y la isla Dumei­ra Island, fren­te a las cos­tas de Yibu­ti y Eri­trea, que han sido recla­ma­das por ambas nacio­nes. El encuen­tro de Jed­dah se pro­du­ce tras una peti­ción hecha en julio por el emba­ja­dor de Yibu­ti ante la ONU, Moha­med Siad Doua­leh, soli­ci­tan­do ayu­da para resol­ver la dispu­ta con Eri­trea. El domin­go (16 de sep­tiem­bre de 2018) el jefe de la ONU aplau­dió otro paso impor­tan­te para la paz en la región con la fir­ma del acuer­do de paz entre Etio­pía y Eri­trea que puso fin a déca­das de hos­ti­li­da­des en una zona fron­te­ri­za en dispu­ta» (UN News Cen­tre, 18 de sep­tiem­bre de 2018).

Yibu­ti es el prin­ci­pal pues­to de avan­za­da de AFRICOM en el con­ti­nen­te. Miles de sol­da­dos esta­dou­ni­den­ses están esta­cio­na­dos en Camp Lemon­nier, que tam­bién uti­li­zan Fran­cia, Ita­lia, Espa­ña y Japón. La repú­bli­ca Popu­lar Chi­na tie­ne una peque­ña pre­sen­cia en Yibu­ti con el úni­co fin de reabas­te­cer a sus tro­pas que par­ti­ci­pan en ope­ra­cio­nes de man­te­ni­mien­to de la paz en la zona.

No se pue­den con­si­de­rar estos inten­tos de uni­dad entre Esta­dos del Cuerno de Áfri­ca sin tener en cuen­ta el papel de las fuer­zas mili­ta­res alia­das del impe­ria­lis­mo. Todos estos gobier­nos capi­ta­lis­tas occi­den­ta­les están allí para pro­mo­ver sus pro­pias estra­te­gias de explo­ta­ción y con­ten­ción, que son diver­gen­tes de los intere­ses de las masas popu­la­res del con­ti­nen­te y de la Penín­su­la ará­bi­ga.