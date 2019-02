Abstentzioa /​ Abstención

[ES]

El artícu­lo sobre la abs­ten­ción que a con­ti­nua­ción adjun­ta­mos fue escri­to y publi­ca­do a pri­me­ros de octu­bre del 2018. Es cier­to que en estos meses han ocu­rri­do muchas cosas sobre las que hacer hin­ca­pié, pero un artícu­lo tie­ne sus lími­tes. Sub­ra­yar las elec­cio­nes euro­peas que no se men­cio­na­ban y los cam­bios de fechas que han acae­ci­do. Por lo demás, nos reafir­ma­mos que Eus­kal Herria tie­ne que hacer su camino inde­pen­dien­te que no pue­de ser otro que la revo­lu­ción socia­lis­ta vas­ca. Es el úni­co plan­tea­mien­to soli­da­rio pen­san­do en el Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co y en su cla­se obre­ra en par­ti­cu­lar.

Nos dicen, por acti­va y por pasi­va que las elec­cio­nes en Eus­kal Herria sur serán alre­de­dor de Mayo del pró­xi­mo 2019. Elec­cio­nes para los ayun­ta­mien­tos, las dipu­tacio­nes de las vas­con­ga­das y las fora­les nava­rras. Ya vere­mos pero, en todo caso, las fechas no son el pro­ble­ma y no nos preo­cu­pan. Esos no son más que los espec­tácu­los preelec­to­ra­les que cada 4 años nos mon­tan. Pare­ce que es así y nada pode­mos hacer al res­pec­to.

Hace tiem­po que se veía venir a la com­pa­ñía tea­tral al com­ple­to y cuan­do hacen des­pa­re­cer al MLNV y Sor­tu acep­ta la ley de par­ti­dos y se suma al club de los «bue­nos», se aca­bó com­pa­gi­nar la diná­mi­ca polí­ti­co-mili­tar, la lucha popu­lar, la lucha social, la lucha obre­ra… con la lucha ins­ti­tu­cio­nal. Y final­men­te el com­ple­jo EH Bil­du, des­car­ta todas las luchas sal­vo la deci­sión de inte­grar­se defi­ni­ti­va­men­te, al mas puro esti­lo refor­mis­ta y peque­ño bur­gués, en el sis­te­ma que nos ocu­pa y explo­ta por medio de su cir­co ins­ti­tu­cio­nal, eco­nó­mi­co, repre­si­vo y mediá­ti­co.

Sere­mos cla­ros e inten­ta­re­mos ser bre­ves. ¿Alguien pien­sa para qué vale nues­tro voto si lue­go se enfa­dan por­que la patro­nal no les invi­ta? ¿Y qué harán para lograr ser invi­ta­dos? ¿Quién iba a pen­sar que home­na­jea­rían a miem­bros de los cuer­pos repre­si­vos, olvi­dán­do­se de cien­tos de caí­dos por la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo? ¿Qué sig­ni­fi­ca la fir­ma de EH Bil­du con todo el par­la­men­to espa­ñol en coman­di­ta ase­gu­ran­do que las fuer­zas de «segu­ri­dad» espa­ño­las son las que defien­den «nues­tra demo­cra­cia» y «nues­tra cons­ti­tu­ción espa­ño­la»? ¿A cuen­ta de qué se feli­ci­ta a Trump por su vic­to­ria y por sus ejem­pla­res elec­cio­nes demo­crá­ti­cas? ¿Por qué cuan­do antes la Izquier­da aber­tza­le (hoy ofi­cial) decía NO, a pis­tas para vehícu­los que casi no los uti­li­za­rán en para­jes úni­cos de nues­tra tie­rra y, aho­ra, dice si? ¿Alguien tie­ne una expli­ca­ción sufi­cien­te acer­ca de la des­apa­ri­ción de Udal­bil­tza fue­ra a par­te de ser una entrega/​​concesión a la sobe­ra­nía espa­ño­la? ¿Alguien pue­de expli­car por que desapre­ció ESAIT?

Por­que eso de las polí­ti­cas inclu­si­vas… la uni­la­te­ra­li­dad y la hori­zon­ta­li­dad y la diver­si­dad, no son más que manio­bras para ceder ante el capi­tal y dar­le aun más poder. Pues todo eso nos tie­ne bas­tan­te hartitos/​​as. Lo mis­mo que esto es posi­ble y eso es impo­si­ble. Lo que es posi­ble es lo que le intere­sa al sis­te­ma, y al revés. Ya es Casua­li­dad. Bas­ta ya de escon­der la lucha de cla­ses con argu­men­tos de la peque­ña bur­gue­sía.

¿Alguien pien­sa que EH Bil­du va a defen­der a la cla­se obre­ra vas­ca has­ta sus últi­mas con­se­cuen­cias, o Ahal dugu/​​podemos con las hipo­te­cas de los cha­lets de sus direc­cio­nes? Alguien pien­sa que acep­tan­do la par­ti­ción de Eus­kal Herria (el preám­bu­lo del nue­vo esta­tu­to fir­ma­do por EH Bil­du y el PNV lo hace) se pue­de fir­mar algún acuer­do en posi­ti­vo. ¿Hay alguien en este país que ade­más de las estruc­tu­ras del PNV y cier­to nume­ro de afi­lia­dos (más las dere­chas espa­ño­las) se pue­den fiar del PNV? Si no hay modo de fiar­se ¿por qué nos han enga­ña­do mil y una veces? ¿por qué Sor­tu son­ríe pen­san­do que le han pilla­do al PNV con esta fir­ma del preám­bu­lo del Esta­tu­to? Hace muchos años algún inge­nuo podría pen­sar que EH Bil­du le ha enga­ña­do a la bur­gue­sía del PNV, pero lo cier­to es que esa fir­ma, jun­to con muchas otras seña­les, supo­ne el deseo de gober­nar como ellos y con ellos, es decir con la bur­gue­sía vas­co-espa­ño­la y el capi­tal.

¿Quién que mili­te en los dife­ren­tes sec­to­res del movi­mien­to popu­lar, en el movi­mien­to veci­nal, en el movi­mien­to obre­ro (que ya se han encar­ga­do varios de dejar­lo en la UCI), en el movi­mien­to social, en el movi­mien­to estu­dian­til o en diná­mi­cas de denun­cia y de soli­da­ri­dad inter­na­cio­na­lis­ta pue­de fiar­se de alguien que ha desecho todo ello? Ha desecho todo lo que el capi­tal que­ría y duran­te lar­gas dece­nas de años no había podi­do ¿Es que alguien con plan­tea­mien­tos revo­lu­cio­na­rios se pue­de fiar de esos nue­vos inqui­li­nos del sis­te­ma?

La cri­sis ha veni­do para que­dar­se y hay índi­ces muy preo­cu­pan­tes. Las polí­ti­cas y medi­das aran­ce­la­rias toma­das sobre todo por la poten­cia impe­ria­lis­ta de los Esta­dos Uni­dos de Amé­ri­ca del Nor­te y su gran agu­je­ro negro que supo­ne la mul­ti­mi­llo­na­ria deu­da públi­ca. El con­ti­nuo saqueo mun­dial median­te las gue­rras dise­ña­das en Tel-aviv, Riad, Lon­dres, Ber­lín Paris o Washing­ton. La des­truc­ción de infra­es­truc­tu­ras y cul­tu­ras de paí­ses sobe­ra­nos. Ham­bre, cóle­ra, deses­pe­ra­ción y un odio hacia occi­den­te que el tiem­po nos dirá has­ta dón­de pue­de lle­gar. Y por des­gra­cia esto no ha hecho más que empe­zar. Para todos y todas pero con la sal­ve­dad de que noso­tras vivi­mos en un país capi­ta­lis­ta y toda­vía tene­mos, muchos y muchas de noso­tras, medios de sub­sis­ten­cia. Y no que­re­mos ofen­der a nadie con lo de las ban­de­ras ama­ri­llas (sim­bo­lo­gía de aco­gi­da para los que huyen de la gue­rra), pero son par­te de la ocul­ta­ción y pro­lon­ga­ción de las gue­rras impe­ria­lis­tas lo que­ra­mos o no.

¿Qué hare­mos cuan­do la soli­da­ri­dad se con­vier­ta entre nues­tro pan o el de ellos y ellas? Y no es un dis­cur­so popu­lis­ta o facha el que plan­tea­mos. Solo hay una mane­ra de no dispu­tar­se el pan. Haga­mos la revo­lu­ción social vas­ca (entre otras) y aca­ba­re­mos con las gue­rras impe­ria­lis­tas y con sus con­se­cuen­cias como son la migra­ción, el ham­bre, el cóle­ra, la incul­tu­ra o la impo­si­ción de la cul­tu­ra judeo cris­tia­na. No hay otra solu­ción via­ble que la toma del poder revo­lu­cio­na­rio por par­te de la cla­se obre­ra, de los de aba­jo y sus alia­dos, aquí y allí. Y no olvi­de­mos que el Esta­do espa­ñol y Eus­kal Herria siguen man­dan­do bom­bas y equi­pa­mien­to mili­tar a ase­si­nos decla­ra­dos sin que aquí pase nada gra­ve que revuel­va nues­tras vidas de dia­rio.

¿Quién va a defen­der, y apor­tar solu­cio­nes de raíz, en los ayun­ta­mien­tos o dipu­tacio­nes a todos los pro­ble­mas estruc­tu­ra­les que pade­ce­mos? Nadie reivin­di­ca­rá ni nos ofre­ce­rá coger en nues­tras manos los medios de pro­duc­ción a todos los nive­les. Sim­ple­men­te por­que ya no hay nadie en ese ámbi­to ins­ti­tu­cio­nal que lo plan­tee. O les han apar­ta­do o se han reci­cla­do. O se han ido.

Hay que ser cons­cien­te que votan­do, tal y como están las cosas hoy en día, te con­vier­tes, quie­ras o no, en una autén­ti­ca herra­mien­ta del sis­te­ma. Se uti­li­za­rá tu voto y lo que con­lle­va, esa diná­mi­ca de dis­cu­sión de lo posi­ble e impo­si­ble, para per­pe­tuar al sis­te­ma. Si no se cues­tio­na el hecho mis­mo de ir a votar no esta­mos plan­tean­do solu­cio­nar los pro­ble­mas de raíz. Serán par­ches que el sis­te­ma capi­ta­lis­ta y sus lar­gos bra­zos en las ins­ti­tu­cio­nes los sor­tea­rán de una u otra mane­ra. Sin olvi­dar que, dia­ria­men­te, al capi­tal le sobran mie­do y medios para asus­tar­nos en todos los ámbi­tos de la vida con el obje­ti­vo de que este­mos bien quie­tos.

Es públi­co que voce­ros de EH Bil­du han mani­fes­ta­do públi­ca­men­te que están dis­pues­tos para gober­nar… ¿Qué pen­sa­mos que encie­rra esa dis­po­si­ción? Eso quie­re decir que si lle­ga el caso harán lo que ten­ga que hacer cual­quier par­ti­do de gobierno, de Esta­do. Y ellos lo harán. Hay cien­tos de cosas que pen­sa­mos que nun­ca se atre­ve­rían a hacer y lo han hecho y no ha pasa­do casi nada. Bueno, pasa que aquí y allí esta­mos gen­tes deba­tien­do que hacer ade­más de no votar.

Y deci­mos que no pasa casi nada por­que aun­que lo ocul­ten par­cial­men­te a nivel gran­di­lo­cuen­te tan­to el capi­tal como los medios de comu­ni­ca­ción, algu­nos que han lle­ga­do a últi­ma hora al club del sis­te­ma, si están preo­cu­pa­dos. Y habla­mos de EH Bil­du sobre todo. Se inte­rro­gan si la ges­tión de entra­da en el sis­te­ma, con lo que con­lle­va de con­ce­sio­nes al capi­tal y fal­ta de defen­sa del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co y su cla­se obre­ra en espe­cial, están sien­do asi­mi­la­dos por sus bases. De todos modos, con todo lo que han hecho ya (solo hemos men­cio­na­do algu­nas cosas), más dejar a los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas que se bus­quen la vida o se pudran en las cár­ce­les, es una señal de lo que están dis­pues­tos a hacer y deno­ta el cala­do éti­co y el alcan­ce polí­ti­co de has­ta dón­de quie­ren lle­gar.

Y ya no pode­mos decir aque­llo de que «no enten­de­mos lo que pasa», «ETA sabrá lo que ha hecho, sus razo­nes ten­dría»… lo mis­mo sobre lo que ha hecho y está hacien­do Sor­tu… o «yo no entien­do nada y me que­do en casa…» Ya. Muy bien. Y duran­te los siguien­tes años ¿qué hace­mos? ¿Cómo defen­de­mos a nues­tra tie­rra y a nues­tra gen­te? ¿Cómo mane­ja­mos Eus­kal Herria? ¿Ocu­pa­mos cada vez que haya desahu­cios? ¿Vamos a admi­tir que alguien tra­ba­je en negro, o que no tra­ba­je por­que no entra en el cupo esta­ble­ci­do por el capi­tal? ¿Has­ta cuan­do esta situa­ción? Ocu­pe­mos en cuan­to nos infor­me­mos y orga­ni­ce­mos. No nos ofre­cen otras sali­das en este y en otros mil temas. Cada vez hay más gen­te a la que no le lle­ga para el final de mes. ¿Es que eso no nos moti­va para pen­sar en actuar?

Alguien dirá que muchas alter­na­ti­vas no hay. Alguien pen­sa­rá que qui­zá nin­gu­na. Sí las hay y en Eus­kal Herria las hemos cono­ci­do y prac­ti­ca­do. A veces entre bas­tan­te gen­te. Eso no es otra cosa que las asam­bleas de barrio, pue­blo o tajo. Peque­ñas y gran­des. A veces inclu­so con gru­pi­tos de gen­te tra­ba­jan­do dife­ren­tes pro­ble­mas y bus­can­do solu­cio­nes… Coordinados/​​as. Eso es impres­cin­di­ble. El capi­tal, sus bra­zos eje­cu­to­res polí­ti­cos o coer­ci­ti­vos pue­den actuar ante una diná­mi­ca sec­to­rial pero lo ten­drán más difí­cil si las luchas se coor­di­nan. Lla­ma­ría­mos a eso peque­ños embrio­nes de con­tra poder popu­lar. Es decir que no ten­dría­mos que depen­der de nin­gu­na ins­tan­cia ofi­cial o de par­ti­do. Lo que pri­ma­ria saber es lo que ocu­rre en un pue­blo o barrio ante una pro­ble­má­ti­ca con­cre­ta y a ver qué pode­mos hacer para enca­rar­lo y solu­cio­nar­lo. Cree­mos que como idea pue­de valer. Es evi­den­te que la con­fian­za y la hon­ra­dez son ele­men­tos impres­cin­di­bles para poder lle­var todo esto ade­lan­te. Y ni qué decir tie­ne que el tra­ba­jo habrá de ser volun­ta­rio.

Por todo ello y más, hace­mos un lla­ma­mien­to a orga­ni­zar­nos en pue­blos, barrios o cen­tros de tra­ba­jo para hacer un plan­tea­mien­to cla­ro a la abs­ten­ción acti­va, públi­ca y revo­lu­cio­na­ria. Bas­ta ya de far­sas, de cha­lets en la sie­rra, de buro­cra­cias de sin­di­ca­tos y par­ti­dos ven­di­dos, de una u otra mane­ra, al capi­tal.

Hace­mos un lla­ma­mien­to a no dejar en el olvi­do y en los pro­ble­mas del día a día, esta for­ma de infor­ma­ción, de cono­cer­nos, de comu­ni­ca­ción, de deba­te y de toma de deci­sio­nes. Estas son vita­les para nues­tras vidas, para las de otros seres huma­nos que mal­vi­ven lejos de noso­tros y para los que ven­drán detrás de noso­tros. Nada es impo­si­ble. Solo se pier­de lo que se aban­do­na sin lucha. Orga­ni­za­ción y lucha. Por la Inde­pen­den­cia y el Socia­lis­mo para Eus­kal Herria, siem­pre ade­lan­te.

Jon Irre­ba­so Atutxa

19 de febre­ro de 2019