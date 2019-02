De la V Asamblea al marxismo vasco (II)

Crítica del estatalismo

En 1977, Arga­la vol­ve­ría a recor­dar que la lucha de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta era incon­ce­bi­ble para la izquier­da espa­ño­la. Lo que real­men­te dijo Lenin sobre el dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción de las nacio­nes fue uno de los deba­tes más enco­na­dos y dura­de­ros, de hecho sigue abier­to en la actua­li­dad por­que aún no se ha resuel­to. Para ter­mi­nar este capí­tu­lo y pre­pa­rar el siguien­te, es bueno ade­lan­tar­nos un poco en el tiem­po y citar a Arga­la. Refi­rién­do­se a las opues­tas for­mas de inter­pre­tar a Lenin que tenían ETA VI y ETA V en el momen­to de su esci­sión en verano de 1970:

Estan­do de acuer­do –con ETA VI– con su aná­li­sis acer­ca de la opre­sión del pue­blo vas­co, recha­za­ba por com­ple­to las con­se­cuen­cias que de dicho aná­li­sis extraían. Su esque­ma, copia exac­ta del apli­ca­do por Lenin en la URSS, lo encon­tra­ba erró­neo en Eus­ka­di. Los pue­blos, y den­tro de ellos cada sec­tor, no optan en un momen­to, sino con­ti­nua­men­te en un pro­ce­so a lo lar­go del cual pue­den cam­biar sus opcio­nes si así lo acon­se­ja­se la reali­dad cir­cun­dan­te. No era el Esta­do dic­ta­to­rial fran­quis­ta con su acer­va­do cen­tra­lis­mo e impe­ria­lis­mo espa­ñol la úni­ca cau­sa de la exis­ten­cia de la opción inde­pen­den­tis­ta, sino tam­bién la incom­pren­sión his­tó­ri­ca­men­te demos­tra­da por los par­ti­dos obre­ros espa­ño­les fren­te a la cues­tión vas­ca. La opción inde­pen­den­tis­ta era la expre­sión polí­ti­ca de la afir­ma­ción nacio­nal de los sec­to­res popu­la­res con con­cien­cia nacio­nal que iban día a día amplián­do­se. El pue­blo vas­co ha teni­do oca­sión de com­pro­bar a lo lar­go de su his­to­ria que una revo­lu­ción socia­lis­ta a nivel de Esta­do no es la solu­ción auto­má­ti­ca de su opre­sión nacio­nal; que los par­ti­dos obre­ros espa­ño­les están dema­sia­do impreg­na­dos del nacio­na­lis­mo bur­gués espa­ñol. Por otra par­te, el logro de la inde­pen­den­cia exi­gía la derro­ta del Esta­do espa­ñol por lo menos en Eus­ka­di, es decir una ver­da­de­ra revo­lu­ción polí­ti­ca que solo podía lle­var­se a cabo por las capas popu­la­res bajo la direc­ción de la cla­se obre­ra, una capaz de asu­mir hoy en Eus­ka­di, con todas sus con­se­cuen­cias, la direc­ción de un pro­ce­so de tal enver­ga­du­ra. Pre­ci­sa­men­te, este asu­mir la cues­tión vas­ca por la cla­se obre­ra es lo que ha posi­bi­li­ta­do el resur­gi­mien­to nacio­nal de Eus­ka­di. Mis pos­te­rio­res rela­cio­nes con, como repre­sen­tan­te de ETA, repre­sen­tan­tes de diver­sos par­ti­dos obre­ros revo­lu­cio­na­rios espa­ño­les, no sir­vie­ron sino para con­fir­mar esta visión. Dichos par­ti­dos no enten­dían la cues­tión vas­ca sino como un pro­ble­ma, un pro­ble­ma moles­to que con­vie­ne hacer des­apa­re­cer. Siem­pre me pare­ció ver que la uni­dad de «Espa­ña» era para ellos tan sagra­da como para la bur­gue­sía espa­ño­la. Jamás lle­ga­ban a enten­der que el carác­ter nacio­nal que adop­ta­ba la lucha de cla­ses en Eus­ka­di fue­se un fac­tor revo­lu­cio­na­rio; por el con­tra­rio, no era para ellos sino una nota dis­cor­dan­te en el pro­ce­so revo­lu­cio­na­rio espa­ñol que aspi­ra­ban orques­tar .

Varias son las afir­ma­cio­nes que debe­mos des­ta­car aquí por su impor­tan­cia para el tema de nues­tro tex­to. La pri­me­ra es la feliz expre­sión de Arga­la sobre la «copia exac­ta» de las tesis de Lenin para la URSS. Es muy posi­ble que Arga­la hubie­ra estu­dia­do al Lenin de los Cua­der­nos filo­só­fi­cos en los que des­tro­za cual­quier creen­cia de que pue­de copiar­se exac­ta­men­te la reali­dad. Las mani­pu­la­cio­nes y men­ti­ras intere­sa­das sobre el supues­to meca­ni­cis­mo de la lla­ma­da «teo­ría del refle­jo» se hun­den con una sim­ple lec­tu­ra de Lenin. De hecho, si se inter­pre­ta­se la revo­lu­ción bol­che­vi­que con las gafas de plo­mo del meca­ni­cis­mo inhe­ren­te de la «copia exac­ta» de la teo­ría revo­lu­cio­na­ria ante­rior a 1917 ocu­rri­ría que el Octu­bre Rojo con­tra­de­cía esa lógi­ca, la rom­pía, y plan­tea­ba una visión nue­va. Grams­ci se per­ca­tó de ello al defi­nir a la revo­lu­ción rusa como una «revo­lu­ción con­tra El Capi­tal », es decir, que era una revo­lu­ción que nega­ba el «mar­xis­mo» en cuan­to dog­ma meca­ni­cis­ta de la II Inter­na­cio­nal.

Es en este sen­ti­do dia­léc­ti­co que Grams­ci dice que los bol­che­vi­ques no son «mar­xis­tas»: «[…] Si los bol­che­vi­ques renie­gan de algu­nas afir­ma­cio­nes de El Capi­tal , no renie­gan, en cam­bio, de su pen­sa­mien­to inma­nen­te, vivi­fi­ca­dor. No son «mar­xis­tas», y eso es todo; no han levan­ta­do sobre las obras del maes­tro una exte­rior doc­tri­na de afir­ma­cio­nes dog­má­ti­cas e indis­cu­ti­bles. Viven el pen­sa­mien­to mar­xis­ta, el que nun­ca mue­re […] Marx ha pre­vis­to lo pre­vi­si­ble. No podía pre­ver la gue­rra euro­pea» . Lenin, o mejor decir los bol­che­vi­ques, pudie­ron apli­car el méto­do inma­nen­te del mar­xis­mo, su dia­léc­ti­ca de lo con­cre­to, por­que expre­sa­ban lo pro­fun­do de la nación rusa, de su «lar­ga his­to­ria» de expe­rien­cia clan­des­ti­na anti­za­ris­ta que había for­ja­do pau­tas de com­por­ta­mien­to váli­das que incues­tio­na­ble­men­te habían pene­tra­do en los hábi­tos de la cul­tu­ra popu­lar.

Trotsky expli­có por qué y cómo Lenin refle­ja­ba los valo­res de la nación cam­pe­si­na y obre­ra rusa, valo­res que se sos­tie­nen median­te «una cone­xión orgá­ni­ca indi­so­lu­ble con la vida popu­lar, una cone­xión que bro­ta de los orí­ge­nes más pro­fun­dos […] Nues­tro pasa­do nacio­nal ha pre­pa­ra­do este hecho […] Por cami­nos des­co­no­ci­dos, no expli­ca­dos aún por la cien­cia, a tra­vés de los que se mode­la la per­so­na­li­dad del hom­bre, Lenin tomó de su nacio­na­lis­mo todo lo que nece­si­tó para la mayor acción revo­lu­cio­na­ria que han vis­to los siglos» . Mariá­te­gui deta­lló así la impre­sión que le cau­só Lenin: «Su dia­léc­ti­ca es una dia­léc­ti­ca de com­ba­te, sin ele­gan­cia, sin retó­ri­ca, sin orna­men­to. No es la dia­léc­ti­ca uni­ver­si­ta­ria de un cate­drá­ti­co sino la dia­léc­ti­ca des­nu­da de un polí­ti­co revo­lu­cio­na­rio […] la diser­ta­ción de Lenin ha sido más ori­gi­nal, más gue­rre­ra, más pene­tran­te» .

Ori­gi­na­li­dad, radi­ca­li­dad y pro­fun­di­dad, tres adje­ti­vos cer­te­ros para defi­nir el méto­do dia­léc­ti­co que le per­mi­tió a Lenin des­cu­brir y mos­trar por un lado la inter­ac­ción per­ma­nen­te entre la opre­sión nacio­nal y el impe­ria­lis­mo; y por otro lado, por el deci­si­vo lado de la pro­fun­di­dad, de la capa­ci­dad para bajar has­ta las raí­ces de los sen­ti­mien­tos, recuer­dos, refe­ren­tes y deseos del pue­blo, esa capa­ci­dad de Lenin para con­ce­bir lo incon­ce­bi­ble hizo que: «No en vano Ple­ja­nov, el Bund, los men­che­vi­ques, los social­de­mó­cra­tas occi­den­ta­les, etc., gri­ta­ban escan­da­li­za­dos que los plan­tea­mien­tos de Lenin, su estra­te­gia, eran con­tra­rios al mar­xis­mo, que sus ideas eran esla­vo­fi­lis­mo y popu­lis­mo enmas­ca­ra­dos con el mar­xis­mo» . En efec­to, como dice J. Villa­nue­va:

Lenin reco­no­ce expre­sa­men­te en nume­ro­sas de sus obras y siem­pre en tér­mi­nos muy elo­gio­sos la deu­da del nue­vo movi­mien­to mar­xis­ta revo­lu­cio­na­rio con las gene­ra­cio­nes y orga­ni­za­cio­nes popu­lis­tas ante­rio­res […] Lenin se apo­ya en la tra­di­ción popu­lis­ta para resal­tar que la tarea polí­ti­ca más inme­dia­ta es la con­quis­ta de la liber­tad median­te el derro­ca­mien­to revo­lu­cio­na­rio del zaris­mo […] De aque­llos mili­tan­tes reco­ge­rá la preo­cu­pa­ción obse­si­va por orga­ni­zar un par­ti­do serio, com­ba­ti­vo, pro­fe­sio­na­li­za­do en su dedi­ca­ción por com­ple­to a la revo­lu­ción, capaz de desa­rro­llar todos los méto­dos de la acti­vi­dad cons­pi­ra­ti­va; reco­ge­rá la nece­si­dad impe­rio­sa de crear una orga­ni­za­ción revo­lu­cio­na­ria de com­ba­te, insis­tien­do en que este tipo de orga­ni­za­ción es impres­cin­di­ble para cual­quier ten­den­cia revo­lu­cio­na­ria que pien­sa real­men­te en una lucha seria .

Tan­to el popu­lis­mo ruso como la esla­vo­fi­lia se carac­te­ri­za­ban por reivin­di­car los valo­res posi­ti­vos y revo­lu­cio­na­rios sub­ya­cen­tes en la tra­di­ción cam­pe­si­na y de la cul­tu­ra esla­va en su base común: la posi­bi­li­dad tomar impul­so de las lec­cio­nes de la resis­ten­cia a la expan­sión opre­si­va del capi­ta­lis­mo euro­cén­tri­co impul­sa­do por el Esta­do zaris­ta recu­rrien­do sobre todo al terror y al ejér­ci­to, con algu­nas sua­vi­za­cio­nes lega­les ais­la­das.

Como vere­mos más ade­lan­te, aquí radi­ca­ba una de las inno­va­cio­nes más pro­me­te­do­ras del mar­xis­mo des­de la déca­da de 1870 y, a la vez, una de las más tena­ces resis­ten­cias del meca­ni­cis­mo dog­má­ti­co.

Tam­bién radi­ca aquí uno de los gran­des avan­ces de Lenin con res­pec­to al suje­to de la revo­lu­ción y de la inde­pen­den­cia socia­lis­ta: la per­ma­nen­te inter­ac­ción entre pro­le­ta­ria­do cons­cien­te, pro­le­ta­ria­do sin con­cien­cia de cla­se o «incons­cien­te», cam­pe­si­na­do, arte­sa­na­do, peque­ña bur­gue­sía… Es muy pro­ba­ble que Arga­la hubie­ra leí­do las pocas pero com­pac­tas pági­nas de Lenin sobre la suble­va­ción irlan­de­sa de Pas­cua de 1916.

La revo­lu­ción socia­lis­ta en Euro­pa no pue­de ser otra cosa que una explo­sión de la lucha de masas de todos y cada uno de los opri­mi­dos y des­con­ten­tos. En ella par­ti­ci­pa­rán inevi­ta­ble­men­te par­tes de la peque­ña bur­gue­sía y de los obre­ros atra­sa­dos –sin esa par­ti­ci­pa­ción no es posi­ble una lucha de masas, no es posi­ble revo­lu­ción algu­na–, que apor­ta­rán al movi­mien­to, tam­bién de modo inevi­ta­ble, sus pre­jui­cios, sus fan­ta­sías reac­cio­na­rias, sus debi­li­da­des y sus erro­res. Pero obje­ti­va­men­te ata­ca­rán al capi­tal, y la van­guar­dia cons­cien­te de la revo­lu­ción, el pro­le­ta­ria­do avan­za­do, expre­san­do esta ver­dad obje­ti­va de la lucha de masas de pela­je y voces dis­tin­tas, abi­ga­rra­da y apa­ren­te­men­te des­mem­bra­da, podrá unir­la y diri­gir­la, tomar el poder, adue­ñar­se de los ban­cos, expro­piar los trusts, odia­dos por todos (¡aun­que por moti­vos dis­tin­tos!), y apli­car otras medi­das dic­ta­to­ria­les, que lle­van, con­si­de­ra­das en con­jun­to, al derro­ca­mien­to de la bur­gue­sía y a la vic­to­ria del socia­lis­mo, vic­to­ria que no podrá «depu­rar­se» en el acto, ni mucho menos, de la esco­ria peque­ño­bur­gue­sa .

Estas pala­bras están escri­tas a raíz de la «terri­ble belle­za» de la Rebe­lión de Pas­cua en Irlan­da de 1916, que demos­tró la inca­pa­ci­dad de la izquier­da euro­pea para enten­der la lógi­ca pro­fun­da de las luchas nacio­na­les:

La izquier­da euro­pea denun­ció la Suble­va­ción de Pas­cua, sobre todo por­que no pudo com­pren­der su sen­ti­do. ¿Qué hacia un dis­ci­pli­na­do inte­lec­tual mar­xis­ta y líder sin­di­cal como James Con­nolly toman­do las armas jun­tos a unos nacio­na­lis­tas mís­ti­cos como Padraig Pear­se y Joseph Mary Plun­kett? Uno de los pocos radi­ca­les que enten­dió lo que pasó fue V. I. Lenin, que cali­fi­có las crí­ti­cas de la rebe­lión como «mons­truo­sa­men­te pedan­tes». Lo que tan­to Con­nolly como Lenin com­pren­die­ron fue que el levan­ta­mien­to refle­ja­ba una socie­dad pro­fun­da­men­te dis­tor­sio­na­da por el colo­nia­lis­mo. A dife­ren­cia de muchas otras par­tes de Euro­pa, en Irlan­da dife­ren­tes cla­ses y pun­tos de vis­ta pudie­ron encon­trar un terreno común pre­ci­sa­men­te por­que tenían una expe­rien­cia simi­lar: no impor­ta­ba cuál fue­ra su edu­ca­ción, sus recur­sos, al final todos eran irlan­de­ses, y eran en todos los sen­ti­dos tra­ta­dos como infe­rio­res por quie­nes les gober­na­ban .

Arga­la y ETA V esta­ban can­sa­dos de las per­ma­nen­te acu­sa­cio­nes de «radi­ca­les peque­ño­bur­gue­ses» lan­za­das por ETA Berri, Célu­las Rojas y ETA VI. Pero ETA V enten­día per­fec­ta­men­te a Lenin, la nece­si­dad de inte­grar pacien­te­men­te y en la medi­da de lo posi­ble a sec­to­res no con­cien­cia­dos de la cla­se obre­ra y de la peque­ña bur­gue­sía nacio­na­lis­ta. Y a dife­ren­cia de las tres esci­sio­nes hizo un esfuer­zo sis­te­má­ti­co en espe­cial, des­de 1977, con la Mesa de Altsa­su por ampliar y refor­zar movi­mien­tos popu­la­res, sin­di­ca­les, cul­tu­ra­les, etc., que encua­dren esas masas para, con la peda­go­gía de la prác­ti­ca, ayu­dar­les a supe­rar sus pre­jui­cios y fan­ta­sías reac­cio­na­rias. Y lo logró como nos indi­có Jus­to de la Cue­va, pero las tres esci­sio­nes, que tan­to decían ser las úni­cas leni­nis­tas com­pa­ra­das con ETA V, ni siquie­ra ini­cia­ron ese esfuer­zo de ancla­je en esas frac­cio­nes del pue­blo tra­ba­ja­dor y de la peque­ña bur­gue­sía con sen­ti­mien­tos nacio­na­les vas­cos.