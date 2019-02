El periodista Boro LH retenido en Panamá y deportado fuera del país cuando se dirigía a Venezuela

El perio­dis­ta Boro LH, Rete­ni­do en Pana­má y depor­ta­do cuan­do se diri­gía a Vene­zue­la

Nues­tro com­pa­ñe­ro y nues­tro medio de comu­ni­ca­ción vuel­ven a ser víc­ti­mas de la repre­sión, está vez inter­na­cio­nal­men­te

El perio­dis­ta Boro LH, que se diri­gía a Vene­zue­la para cubrir la Asam­blea Inter­na­cio­nal de los Pue­blos e infor­mar de la situa­ción que vive el país fue abor­da­do por la Poli­cía Pana­me­ña en el aero­puer­to de Tucu­mén (Pana­má) cuan­do iba a la puer­ta de embar­que para tomar el vue­lo a Cara­cas.

Lo lle­va­ron a una ofi­ci­na don­de le inte­rro­ga­ron sobre su filia­ción polí­ti­ca, así como sobre si sim­pa­ti­za­ba con ETA o sobre los casos repre­si­vos de los que ha sido víc­ti­ma en el Esta­do espa­ñol. Tras eso fue ficha­do y tuvo q espe­rar 22 horas bajo cus­to­dia en el área de espe­ra de migra­ción del aero­puer­to, tras las cuá­les ha sido depor­ta­do de vuel­ta a París y de ahí esta noche a las 22:20 lle­ga­rá al aero­puer­to de Loiu, en Eus­kal Herria.

Ni su con­di­ción de perio­dis­ta envia­do espe­cial inter­na­cio­nal­men­te ni sus expli­ca­cio­nes sobre sus casos repre­si­vos han ser­vi­do para que Pana­má, miem­bro del gru­po de Lima y alia­do de EEUU, le haya deja­do con­ti­nuar su via­je hacia Vene­zue­la.

Ade­más, al perio­dis­ta le han sido reti­ra­dos sus apa­ra­tos elec­tró­ni­cos, móvil y PC, y no ha sido has­ta las 19 horas del lunes día 25 que se le ha per­mi­ti­do hablar con la emba­ja­da.

Por otro lado, la fami­lia y alle­ga­dos del perio­dis­ta se comu­ni­ca­ron con la emba­ja­da espa­ño­la en Pana­má, que en prin­ci­pio no sólo no daban infor­ma­ción, aun­que más tar­de, tras difun­dir­se la reten­ción del com­pa­ñe­ro por las redes socia­les inten­si­fi­có las comu­ni­ca­cio­nes con la fami­lia. Des­de la emba­ja­da expli­ca­ron que, según las auto­ri­da­des Pana­me­ñas les había sal­ta­do una alar­ma al ingre­sar al país, según la cual el perio­dis­ta era un “peli­gro­so terro­ris­ta”. Más tar­de la cón­sul se comu­ni­có con la fami­lia nue­va­men­te, expli­can­do que exis­te un artícu­lo en el Códi­go de Migra­ción Pana­me­ño en el cual las auto­ri­da­des se reser­van el dere­cho de per­mi­tir la entra­da al país (aun­que sea en trán­si­to) por la exis­ten­cia de cau­sas pena­les en el pasa­do. La excu­sa per­fec­ta, ya que Boro LH tie­ne la con­de­na de la Ope­ra­ción Ara­ña, si bien el pro­pio perio­dis­ta ha expli­ca­do que la con­de­na está en sus­pen­so y que toda­vía están estu­dian­do el posi­ble recur­so a dicha sen­ten­cia.

Poco antes de las 20:00 de la tar­de, le han devuel­to sus per­te­nen­cias y le han meti­do en un avión de regre­so a París. El perio­dis­ta ha expli­ca­do así la situa­ción a tra­vés de las Redes Socia­les:

Escri­bo des­de el avión de regre­so a París tras ser abor­da­do por la Poli­cía Aero­por­tua­ria de Tucumén(Panamá)y ser rete­ni­do unas 22 horas en el área de espe­ra d migra­ción cuan­do acu­día a Cara­cas para cubrir como perio­dis­ta la ASAMBLEA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS. He sido depor­ta­do

Me esta­ban espe­ran­do en la puer­ta de embar­que para Cara­cas, me han pre­gun­ta­do sobre mis casos repre­si­vos en el Esta­do espa­ñol, sobre si per­te­ne­cía a algún par­ti­do polí­ti­co, si per­te­ne­cía o sim­pa­ti­za­ba con ETA. Me han qui­ta­do el orde­na­dor, los móvi­les…

En el área de espe­ra de inmi­gra­ción han pasa­do unas 25-30 per­so­nas duran­te el día, HE SIDO EL ÚNICO al que le han inter­ve­ni­do los telé­fo­nos y el PC, no me han per­mi­ti­do comu­ni­car­me con la emba­ja­da has­ta hoy 25 de febre­ro a las 19:30 de la tar­de (hora Pana­má)

Les ha dado igual mi con­di­ción de perio­dis­ta envia­do espe­cial inter­na­cio­nal, el úni­co obje­ti­vo era depor­tar­me PARA QUE NO INFORMARA de la Asam­blea Inter­na­cio­nal de los Pue­blos ni de lo que está ocu­rrien­do en Vene­zue­la.

YO DENUNCIO al Esta­do de Pana­má por lo q es una fla­gran­te vio­la­ción de Dere­chos Huma­nos, del dere­cho a la liber­tad de expre­sión y de pren­sa, por estar espe­rán­do­me para hacer una depor­ta­ción ad-hoc cuyo obje­ti­vo era impe­dir que @LaHaineInfo infor­me de pri­me­ra mano sobre Vene­zue­la

Quie­ro ver a TOD@S esos que hace unas sema­nas se soli­da­ri­za­ban con los perio­dis­tas de EFE q fue­ron expul­sa­dos de Vene­zue­la por entrar en una zona de máxi­ma segu­ri­dad sin acre­di­tar­se, denun­ciar mi caso, denun­ciar al esta­do de Pana­má y denun­ciar esta fla­gran­te vio­la­ción de dere­chos