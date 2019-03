Inor ez gara gure izaerari uko eginez gero /​ Si nos negamos no somos

[ES]

Aca­ba­mos de leer las decla­ra­cio­nes de por­ta­vo­ces de Etxe­rat de 1 de mar­zo de 2019. Sabe­mos que no es el sen­tir mayo­ri­ta­rio de Etxe­rat.

Una pri­me­ra cues­tión. Etxe­rat habla de los presos/​as, iheslaris/​as, deportados/​as. Adjun­ta una lis­ta de los represaliados/​as poli­ti­cas vas­cas. Cómo se entien­de que quien pre­ten­día aunar volun­ta­des con víc­ti­mas del ban­do de nues­tros enemi­gos nacio­na­les y de cla­se, no reco­noz­ca a quie­nes han lucha­do y luchan por la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria, aun­que no sean par­te del colec­ti­vo EPPK.

¿Cómo expli­cais voso­tras y voso­tros por­ta­vo­ces de Etxe­rat algo que has­ta hace cua­tro dias pre­ten­día ser la aso­cia­ción mas neu­tral de la Tie­rra? ¿Y ni siquie­ra men­cio­nais a pre­sos y pre­sas polí­ti­cas vas­cas que no están de acuer­do con la ren­di­ción de la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial y Refor­mis­ta por entre­gar las armas al enemi­go y acep­tar su ley con todas sus con­se­cuen­cias?

¿Cómo es posi­ble que una aso­cia­ción de fami­lia­res, que lo últi­mo que pre­co­ni­za­ba era opi­nar polí­ti­ca­men­te sobre dife­ren­tes cues­tio­nes, haga decla­ra­cio­nes asu­mien­do una cul­pa inexis­ten­te? ¿De qué se tie­ne que dis­cul­par una aso­cia­ción que lo úni­co que ha hecho en tér­mi­nos polí­ti­cos ha sido defen­der las legis­la­cio­nes espa­ño­las y fran­ce­sas?

Repe­ti­mos, Etxe­rat, y antes Seni­deak, esta­ba dedi­ca­da a la sal­va­guar­da de los dere­chos huma­nos fun­da­men­ta­les de sus fami­lia­res pre­sos polí­ti­cos vas­cos. En su fun­da­men­to reivin­di­ca­ba la nor­ma­ti­va legal espa­ño­la del acer­ca­mien­to a pri­sio­nes de Eus­kal Herria o cer­ca­nas a su terri­to­rio. Y no más.

Etxe­rat no ha reivin­di­ca­do nun­ca la amnis­tía pre­ci­sa­men­te por­que no corres­pon­día a lo que pen­sa­ban y pien­san que es su ámbi­to de actua­ción. Y aho­ra resul­ta que desean un abra­zo fra­ter­nal con el sis­te­ma que man­tie­ne encar­ce­la­dos a sus fami­lia­res y que con­ti­núa ocu­pan­do y explo­tan­do a Eus­kal Herria.

Hoy en día reivin­di­can públi­ca­men­te, su fal­ta de con­si­de­ra­cion para otras víc­ti­mas antes que los dere­chos de sus fami­lia­res. En todo caso, ya que se han meti­do en poli­ti­ca (bajo el esque­ma del enemi­go), lo pri­me­ro que habría que tener en cuen­ta son los dere­chos de Eus­kal Herria. Por enési­ma vez deci­mos que nun­ca habrá sali­da dig­na si no hay reco­no­ci­mien­to de la lucha, de la repre­sión, de Eus­kal Herria, de sus dere­chos y de los dere­chos de quien la defien­den.

Los por­ta­vo­ces de Etxe­rat siguen a pies jun­ti­llas las bases polí­ti­cas, ideo­ló­gi­cas, sen­ti­men­ta­les, de tác­ti­ca y estra­te­gia de insu­rrec­ción de los manua­les mas archi­co­no­ci­dos de nues­tros enemi­gos.

Hay que saber por qué lucha­ron nues­tros fami­lia­res. Y lucha­ron por­que Eus­kal Herria fue­ra inde­pen­dien­te y socia­lis­ta. ¿A qué vie­ne decir que nun­ca debió pasar? ¿Aca­so pre­ten­deis hacer­nos creer que sin luchar hubie­ra­mos podi­do con­se­guir algo? ¿Qué es lo que no debió pasar/​ lo que no debe pasar? Que nos ocu­pen y explo­ten o que luche­mos ante la ocu­pa­ción y explo­ta­ción. ¡Hablad cla­ro! ¡Debía­mos luchar o no! ¿Y si no hubie­ra­mos lucha­do el impe­rio espa­ñol o el fran­cés nos hubie­ra reco­no­ci­do como nación y res­pe­ta­do el esta­tus que hubie­ra­mos deci­di­do a nivel social para nue­tro pue­blo?

Habláis del «gobierno vas­co». Es decir, el de vas­con­ga­das. Habláis como la EITB, habláis como los enemi­gos de Eus­kal Herria. Y repe­ti­mos que nos diri­gi­mos a los por­ta­vo­ces de Etxe­rat. Bas­ta de insul­tos a Eus­kal Herria y a todo lo que ha pade­ci­do, en cla­ve per­so­nal, a nivel de tor­tu­ra, de nega­cion del ser vas­co, de su pro­pio ser, como, colec­ti­vo humano, como pue­blo.

¿De qué futu­ro, con garan­tias habláis? Una de dos. O los que hemos lucha­do (y lucha­mos) por el pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co tene­mos que decir que nun­ca más lo vol­ve­re­mos a hacer, o Espa­ña y Fran­cia tie­nen que reco­no­cer­nos. No hay pun­to inter­me­dio.

Etxe­rat habla de la socie­dad y de sus repre­sen­tan­tes polí­ti­cos. Una vez más deci­mos que ese no es el pen­sa­min­to mayo­ri­ta­rio de los y las que com­po­nen esa aso­cia­ción. ¿De qué socie­dad hablan? ¿De qué repre­sen­tan­tes? ¿De qué situa­cion demo­crá­ti­ca?

Res­pe­ta­mos el dolor de cual­quie­ra, pero Eus­kal Herria es la some­ti­da y los que pre­ten­den defen­der­la tam­bien. Esa, y no otra, es la pri­me­ra cues­tión a la que en nin­gún caso se pue­de renun­ciar.

Dais ver­güen­za, por­ta­vo­ces de Etxe­rat. Sabéis que tene­mos com­pas vas­cos con dos horas de patio enre­ja­do y sin ver a nadie. No mere­céis nues­tro res­pe­to.

Gora Eus­kal Herria Aska­tua eta Sozia­lis­ta!

Jon Iurre­ba­so Atutxa

3 de mar­zo de 2019