Gure duintasuna ez dago salgai /​ Nuestra dignidad no está en venta

Quie­nes fir­ma­mos esta car­ta somos fami­lia­res y alle­ga­dos de repre­sa­lia­dos y repre­sa­lia­das polí­ti­cas vas­cas, su sopor­te, su res­pi­ra­ción, sus ojos y sus oídos en la calle y en Eus­kal Herria. Siem­pre que nos lo piden tam­bién nos con­ver­ti­mos en su voz. Hoy, en cam­bio, que­re­mos hablar sobre lo que sen­ti­mos como fami­lia­res. Sabe­mos que más fami­lia­res esta­rán de acuer­do con noso­tros y noso­tras a pesar de que, debi­do a las limi­ta­cio­nes, no les haya­mos podi­do ofre­cer la posi­bi­li­dad de fir­mar.

Del mis­mo modo que las deci­sio­nes que a lo lar­go del tiem­po hemos toma­do como madres, padres, her­ma­nos, her­ma­nas, pare­jas y alle­ga­dos, han con­di­cio­na­do a nues­tros fami­lia­res, los com­pro­mi­sos polí­ti­cos toma­dos por nues­tros fami­lia­res nos con­di­cio­nan a noso­tras y noso­tros a día de hoy. No ele­gi­mos que ellos toma­ran deter­mi­na­dos peli­gros, pero sí ele­gi­mos que segui­ría­mos a su lado de mane­ra incon­di­cio­nal inclu­so en las situa­cio­nes más difí­ci­les, por­que les que­re­mos y eso es mucho más fuer­te que la con­de­na que jun­to a ellas cum­pli­mos.

Para cas­ti­gar el com­pro­mi­so que man­te­ne­mos res­pec­to a nues­tros seres que­ri­dos, los Esta­dos espa­ñol y fran­cés han pues­to en mar­cha can­ti­dad de medi­das duran­te déca­das. La más cru­da, sin duda, ha sido la polí­ti­ca de dis­per­sión que ha roba­do la vida de 16 fami­lia­res: nos han aho­ga­do eco­nó­mi­ca­men­te, han heri­do nues­tros cuer­pos, han pro­vo­ca­do que enve­jez­ca­mos más rápi­do y, en algu­nos casos, han con­ver­ti­do en impo­si­ble que visi­tá­ra­mos a nues­tros fami­lia­res. En los últi­mos años han tra­ta­do de humi­llar­nos ponién­do­nos como con­di­ción para entrar a las visi­tas que las sucias manos de los car­ce­le­ros toca­ran nues­tros cuer­pos, prohi­bién­do­nos entrar ante nues­tra nega­ti­va.

Pero para quie­nes fir­ma­mos, mucho más dolo­ro­so que eso es que nos hayan uti­li­za­do para chan­ta­jear a nues­tros fami­lia­res pre­sos y depor­ta­dos. Nos han uti­li­za­do como rehe­nes polí­ti­cas con la inten­ción de rom­per la volun­tad de los pre­sos y las pre­sas, les han que­ri­do hacer res­pon­sa­bles de lo que nos pue­da pasar en la carre­te­ra, su arre­pen­ti­mien­to ha sido el pre­cio que le han pues­to a nues­tra inte­gri­dad físi­ca y psi­co­ló­gi­ca. Noso­tras hemos denun­cia­do fir­me­men­te que no, que los res­pon­sa­bles de lo que nos pue­da pasar son quie­nes dise­ña­ron y pusie­ron en prác­ti­ca la dis­per­sión, y que de nin­gu­na mane­ra lo serán jamás nues­tros fami­lia­res.

Dicho esto, que­re­mos expre­sar con cla­ri­dad que, como fami­lia­res, no le debe­mos nin­gu­na peti­ción de per­dón a nadie, que no acep­ta­mos haber aumen­ta­do el dolor de las víc­ti­mas de ETA, y que denun­cia­mos el tra­ba­jo de lobby rea­li­za­do por algu­nas aso­cia­cio­nes de víc­ti­mas de ETA para empeo­rar nues­tra situa­ción. No acep­ta­mos nin­gu­na res­pon­sa­bi­li­dad que no nos corres­pon­da y menos para con­ten­tar los deseos insa­cia­bles de aque­llos que des­tro­zan las con­di­cio­nes de vida de nues­tros fami­lia­res y las nues­tras. Asi­mis­mo, nos reafir­ma­mos en el com­pro­mi­so de seguir al lado de las per­so­nas a las que que­re­mos por enci­ma de todos los chan­ta­jes y todas las ame­na­zas. ¡Nues­tra dig­ni­dad no está en ven­ta!