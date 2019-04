La situación de Venezuela en profundidad y enseñanzas para Euskal Herria

Recien­te­men­te Iña­ki Gil de San Vicen­te ha esta­do en Vene­zue­la. Una Vene­zue­la que vive una situa­ción con­vul­sa des­de hace tiem­po. En esta entre­vis­ta se tra­ta­rán en pro­fun­di­dad los dife­ren­tes ele­men­tos que ope­ran en la reali­dad vene­zo­la­na ade­más de seña­lar las ense­ñan­zas que se pue­den extraer para la reali­dad vas­ca de todo ello.

Borro­ka garaia da!: ¿Cómo le expli­ca­rías a un vas­co o vas­ca común y corrien­te lo que está pasan­do en Vene­zue­la y en qué le afec­ta?

Iña­ki Gil de San Vicen­te: Muy fácil: duran­te vein­te años el pue­blo vene­zo­lano ha rea­li­za­do 25 elec­cio­nes de todo tipo, super­vi­sa­das al milí­me­tro y con lupa por diver­sos orga­nis­mos inter­na­cio­na­les y por la mis­ma opo­si­ción legal en Vene­zue­la. Jamás se ha podi­do demos­trar una míni­ma tram­pa. De esas 25 elec­cio­nes, el cha­vis­mo –que lue­go inten­ta­ré expli­car qué es– ha gana­do nada menos que 23, y ha per­di­do solo 2: la de 2007 para apro­bar la nue­va Cons­ti­tu­ción, y la per­dió por muy poco; y la de 2015 para el par­la­men­to, que ganó la dere­cha. Nin­gu­na elec­ción para la pre­si­den­cia las ha gana­do la dere­cha, todas las han gana­do Chá­vez o Madu­ro, y aho­ra mis­mo Nico­lás Madu­ro es el pre­si­den­te ele­gi­do en 2018 en elec­cio­nes libres muy super­vi­sa­das inter­na­cio­nal­men­te.

Pre­via­men­te, en 2017 el cha­vis­mo ganó las elec­cio­nes a la Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te. Los resul­ta­dos son incues­tio­na­bles: el cha­vis­mo tie­ne un mayo­ri­ta­rio apo­yo popu­lar demos­tra­do duran­te vein­te años en los que ha gana­do el 92% de las elec­cio­nes y el 100% de las pre­si­den­cia­les. Pero hay más, dado que ha fra­ca­sa­do la manio­bra de la «ayu­da huma­ni­ta­ria» alre­de­dor del 23 de febre­ro de 2019, pode­mos decir que des­de 2013 el impe­ria­lis­mo ha fra­ca­sa­do en los seis inten­tos gol­pis­tas, gua­rim­be­ros, que ha rea­li­za­do. Es otra cons­tan­te que hay que reivin­di­car con fuer­za. Ade­más, casi esta­mos ya en con­di­cio­nes de aña­dir una derro­ta más a esas seis dado que aho­ra mis­mo todo indi­ca que el pue­blo, sus cla­ses tra­ba­ja­do­ras, están derro­tan­do tal vez el peor ata­que sufri­do des­de 1998 como son los aten­ta­dos terro­ris­tas a la red eléc­tri­ca, ata­que mucho más gra­ve que el paro petro­le­ro de 2002–2003. Las vic­to­rias sobre el impe­ria­lis­mo des­de 2013 son tan­to más sig­ni­fi­ca­ti­vas por­que se rea­li­zan tras el ase­si­na­to de Chá­vez: se ase­gu­ra­ba que el pue­blo se hun­di­ría al fal­tar­le el pre­si­den­te, pero no ha sido así.

Solo estos datos ten­drían que ser sufi­cien­tes para aca­llar toda crí­ti­ca, más aún, para aca­llar toda duda sobre la legi­ti­mi­dad popu­lar del pro­ce­so boli­va­riano. ¿Por qué enton­ces el impe­ria­lis­mo quie­re derro­car a Madu­ro y apo­de­rar­se de Vene­zue­la? Bási­ca­men­te por cua­tro razo­nes: una, por­que nece­si­ta vital­men­te que­dar­se con sus ingen­tes recur­sos; dos, por­que la caí­da de Vene­zue­la será la bre­cha por la que entrar en Cuba, en Nica­ra­gua y más ade­lan­te en Boli­via, con­tro­lan­do así toda Nues­tra­mé­ri­ca; tres, por­que ade­más nece­si­ta des­truir todo ejem­plo de que es posi­ble apli­car una polí­ti­ca esta­tal e inter­na­cio­nal dife­ren­tes a la neo­li­be­ral e inclu­so con­tra­ria en algu­nos asun­tos vita­les para Esta­dos Uni­dos; y cua­tro, por­que tie­nen que ani­qui­lar cual­quier memo­ria o recuer­do tan­to de la esen­cia anti­im­pe­ria­lis­ta del idea­rio demo­crá­ti­co bur­gués de Bolí­var en su momen­to como sobre todo su rabio­sa actua­li­dad, o sea, des­truir para siem­pre la estra­te­gia de la Patria Gran­de tal cual debe ser en el siglo XXI.

¿En qué nos afec­ta la agre­sión a Vene­zue­la? La res­pues­ta más fácil e inme­dia­ta es decir que nues­tro inter­na­cio­na­lis­mo nos lle­va a ayu­dar a Vene­zue­la y que nos afec­ta por eso. Es ver­dad, pero es la ver­dad más super­fi­cial y limi­ta­da. Ade­más de esto, lo cier­to es que el ata­que a Vene­zue­la, que lucha por man­te­ner su inde­pen­den­cia, es par­te de nues­tra lucha por con­quis­tar nues­tra inde­pen­den­cia socia­lis­ta. La bur­gue­sía vas­co-espa­ño­la, el PNV y UPN, y la vas­co-fran­ce­sa tam­bién, tie­nen intere­ses eco­nó­mi­cos y socio­po­lí­ti­cos muy fuer­tes en Vene­zue­la. Aumen­tar la explo­ta­ción del pue­blo vene­zo­lano supo­ne el for­ta­le­ci­mien­to de su poder en Eus­kal Herria y con­tra el pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co. Des­de los años 50 del siglo XIX, el inter­na­cio­na­lis­mo mar­xis­ta sabía per­fec­ta­men­te que el saqueo colo­nial refor­za­ba el poder bur­gués en la metró­po­li, por eso plan­teó que la mejor for­ma de hacer la revo­lu­ción en Ingla­te­rra era inde­pen­di­zan­do pre­via­men­te a Irlan­da, y con algu­nas dife­ren­cias for­ma­les eso mis­mo suce­día con Polo­nia.

Una Vene­zue­la socia­lis­ta daría un impul­so tre­men­do a la revo­lu­ción mun­dial y vas­ca, y debi­li­ta­ría fuer­te­men­te al impe­ria­lis­mo y a las bur­gue­sías que explo­tan en Eus­kal Herria. Ade­más de esto, el PNV sobre todo per­de­ría uno de sus ancla­jes de alie­na­ción ideo­ló­gi­ca más fuer­te: el mito de la tarea «civi­li­za­do­ra» del colo­nia­lis­mo vas­co en Nues­tra­mé­ri­ca a las órde­nes del impe­rio espa­ñol que sir­ve para jus­ti­fi­car la estra­te­gia del «pac­to con la coro­na espa­ño­la», la del «pac­to foral» median­te el que la inci­pien­te bur­gue­sía vas­ca inten­si­fi­có su acu­mu­la­ción ori­gi­na­ria de capi­tal saquean­do Nues­tra­mé­ri­ca y Fili­pi­nas, ade­más de ayu­dar a masa­crar a los Paí­ses Bajos, sin olvi­dar la explo­ta­ción inter­na de la fuer­za de tra­ba­jo autóc­to­na. Demos­trar que esto es men­ti­ra, que la bur­gue­sía vas­ca tie­ne las manos ensan­gren­ta­das y se enri­que­ció expo­lian­do a las órde­nes del impe­rio espa­ñol y fran­cés, es cons­truir la his­to­ria mate­ria­lis­ta de la lucha de cla­ses en Eus­kal Herria, sin la cual no es posi­ble ela­bo­rar la urgen­te teo­ría mar­xis­ta vas­ca, como vere­mos.

Es esta expe­rien­cia his­tó­ri­ca la que, ade­más, ense­ña que «nues­tra» bur­gue­sía está dis­pues­ta a todo tam­bién aquí para man­te­ner su pro­pie­dad pri­va­da, es decir, man­te­ner su domi­na­ción de cla­se sobre el pue­blo tra­ba­ja­dor del que ella cree ser pro­pie­ta­ria dele­ga­da por el impe­ria­lis­mo fran­co-espa­ñol, al igual que la mario­ne­ta Guai­dó deli­ra cre­yén­do­se «pre­si­den­te» de Vene­zue­la desig­na­do por el impe­ria­lis­mo. Tene­mos que hacer­nos la pre­gun­ta: ¿aca­so pode­mos creer que quie­nes desean impo­ner un régi­men de terror en Vene­zue­la en bene­fi­cio pro­pio, no serán capa­ces de endu­re­cer al máxi­mo las repre­sio­nes en «su» país, con­tra «su» pue­blo, cuan­do vean en peli­gro su domi­na­ción? La des­fa­cha­tez del PNV al faci­li­tar que cri­mi­na­les neo­fas­cis­tas vene­zo­la­nos vomi­ten su odio de cla­se en Eus­kal Herria, nos vuel­ve a ense­ñar la natu­ra­le­za de este par­ti­do y de la bur­gue­sía a la que repre­sen­ta, cues­tión deci­si­va a la que vol­ve­re­mos.

Los medios occi­den­ta­les hablan mucho de la pobre­za y la situa­ción huma­ni­ta­ria en Vene­zue­la. ¿Están exa­ge­ran­do? Otros sec­to­res la mini­mi­zan. ¿Cuál es la situa­ción real de la cla­se tra­ba­ja­do­ra vene­zo­la­na?

Hay pobre­za y esca­sez que lle­gan a ser gra­ves en un país inmen­sa­men­te rico en recur­sos: el sala­rio bási­co, por ejem­plo, no cubre ni remo­ta­men­te muchas nece­si­da­des, inclu­so la del trans­por­te y de com­pra de repues­tos de bie­nes de pri­me­ra nece­si­dad. Todo esto es ver­dad, pero con­vie­ne saber que, ade­más de lo que vere­mos a con­ti­nua­ción, sola­men­te en mayo de 2018 las san­cio­nes yan­quis blo­quea­ron 9 millo­nes de dóla­res esta­dou­ni­den­ses para tra­tar a 15 mil pacien­tes de hemo­diá­li­sis. Tam­bién en ese mes, Colom­bia blo­queó 400 tone­la­das de ali­men­tos que debían lle­gar al país. Por ejem­plo, en agos­to de ese año, Bra­sil dejó de pagar 40 millo­nes de dóla­res esta­dou­ni­den­ses que debía a Vene­zue­la adu­cien­do las san­cio­nes inter­na­cio­na­les. Estos dos escue­tos ejem­plos están toma­dos de una bri­llan­te inves­ti­ga­ción de Pas­cua­li­na Cur­cio que reco­mien­do (http://​www​.resu​men​la​ti​noa​me​ri​cano​.org/​2​0​1​9​/​0​3​/​2​0​/​i​m​p​a​c​t​o​-​d​e​-​l​a​-​g​u​e​r​r​a​-​e​c​o​n​o​m​i​c​a​-​c​o​n​t​r​a​-​e​l​-​p​u​e​b​l​o​-​d​e​-​v​e​n​e​z​u​e​la/). Dos días des­pués, se ha sabi­do que el ban­co de inver­sión Citi­group robó 1,35 mil millo­nes de dóla­res esta­dou­ni­den­ses a Vene­zue­la y se ha con­fir­ma­do que el Ban­co de Ingla­te­rra retie­ne 1,2 mil millo­nes de dóla­res esta­dou­ni­den­ses vene­zo­la­nos. Es la bur­gue­sía opo­si­to­ra la que pre­sio­na al impe­ria­lis­mo para que no se devuel­va ese total de 2,55 mil millo­nes de dóla­res esta­dou­ni­den­ses al pue­blo vene­zo­lano (http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/21/citigroup-roba-1–35-mil-millones-de-dolares-en-oro-venezolano-a-pedido-de-guaido/)

Ten­dre­mos que tener siem­pre pre­sen­te el blo­que cri­mi­nal for­ma­do por la bur­gue­sía vene­zo­la­na y el impe­ria­lis­mo des­de al menos 1930, por­que de lo con­tra­rio no enten­de­re­mos nada de nada. Dicho esto tam­bién hay que hablar de las difi­cul­ta­des inne­ga­bles en amplias fran­jas del pue­blo tra­ba­ja­dor, sobre todo en las zonas don­de las orga­ni­za­cio­nes popu­la­res de izquier­da cha­vis­ta o no cha­vis­ta, no se han desa­rro­lla­do toda­vía lo sufi­cien­te, o don­de se han debi­li­ta­do, como para poner en acción los pro­gra­mas de toda índo­le que desa­rro­lla el gobierno, pero que se retra­san, se apli­can mal y tar­de, o no se apli­can tan­to por las enor­mes difi­cul­ta­des de la gue­rra eco­nó­mi­ca a la que nos hemos refe­ri­do en pri­mer lugar, como por las corrup­cio­nes varias que logran deri­var las ayu­das hacia empre­sas pri­va­das, al mer­ca­do negro, que mul­ti­pli­can los pre­cios y/​o que las ven­den en Colom­bia en don­de la depau­pe­ra­ción, el empo­bre­ci­mien­to y los pre­cios de los bie­nes bási­cos son mayo­res que en Vene­zue­la. En las gran­des ciu­da­des, en don­de el cha­vis­mo popu­lar y la izquier­da no cha­vis­ta están más asen­ta­dos, el empo­bre­ci­mien­to es menor por la vigi­lan­cia de las cla­ses explo­ta­das.

Tam­bién hay que tener en cuen­ta el sabo­ta­je pla­ni­fi­ca­do y casi impu­ne de las gran­des dis­tri­bui­do­ras que prac­ti­can toda serie de tru­cos y tram­pas para des­or­ga­ni­zar el repar­to, dis­pa­rar estra­tos­fé­ri­ca­men­te los pre­cios, crear incer­ti­dum­bre… y mul­ti­pli­car los rumo­res y noti­cias fal­sas, men­ti­ras, que ofi­ci­nas espe­cia­li­za­das cuel­gan en las redes socia­les a cada segun­do. No debe­mos olvi­dar tam­po­co la exis­ten­cia de sec­to­res socia­les enri­que­ci­dos –boli bur­gue­sía– intere­sa­dos en que se man­ten­gan nive­les de corrup­ción estruc­tu­ral que tie­nen su ori­gen socio­his­tó­ri­co en la natu­ra­le­za depen­dien­te, no pro­duc­ti­va y ren­tis­ta del capi­ta­lis­mo vene­zo­lano des­de su inde­pen­den­cia, natu­ra­le­za agu­di­za­da aún más des­de que se des­cu­brie­ron y empe­za­ron a explo­tar los hidro­car­bu­ros a comien­zos del siglo XX, y recru­de­ci­da des­de los años 30 y en espe­cial con la Segun­da Gue­rra Mun­dial.

El ata­que eléc­tri­co es otro ejem­plo de cómo el impe­ria­lis­mo uti­li­za en su pro­ve­chó la mez­cla explo­si­va de la corrup­ción con las difi­cul­ta­des crea­das por la gue­rra eco­nó­mi­ca: des­de hace tiem­po se sabía que el sis­te­ma eléc­tri­co se esta­ba derri­tien­do por la fal­ta de man­te­ni­mien­to y que el pro­pio Chá­vez había dedi­ca­do una gran inver­sión para moder­ni­zar­lo. El impe­ria­lis­mo ha ata­ca­do por esta bre­cha bus­can­do múl­ti­ples obje­ti­vos: para­li­zar la eco­no­mía, las tele­co­mu­ni­ca­cio­nes, los ser­vi­cios, la lle­ga­da de agua pota­ble, la defen­sa, los trans­por­tes, los sur­ti­do­res, la vida coti­dia­na, etc., y tam­bién pudrir las cre­cien­tes reser­vas de ali­men­tos que se con­ser­van en cáma­ras, sobre todo en hos­pi­ta­les y escue­las. La bur­gue­sía ha uti­li­za­do el terro­ris­mo eléc­tri­co para subir astro­nó­mi­ca­men­te los pre­cios de los bie­nes bási­cos y tam­bién para argu­men­tar que Madu­ro en con­cre­to y el cha­vis­mo en gene­ral han fra­ca­sa­do en garan­ti­zar lo esen­cial de un Esta­do moderno: la ener­gía eléc­tri­ca.

Este ata­que va uni­do a un endu­re­ci­mien­to gene­ra­li­za­do del cer­co eco­nó­mi­co y de las ame­na­zas de toda índo­le que tam­bién bus­can que la gen­te, asus­ta­da, aca­pa­re lo que pue­da para así vaciar las estan­te­rías de las tien­das dan­do la sen­sa­ción de des­abas­te­ci­mien­to total. Pese a todo, Vene­zue­la avan­za en la sobe­ra­nía ali­men­ta­ria: ya pro­du­ce la mitad del arroz que con­su­me y prác­ti­ca­men­te la tota­li­dad de hor­ta­li­zas, ver­du­ras, etc.; tam­bién avan­za en la pro­duc­ción aví­co­la y ovi­na, más len­ta­men­te… y ha esta­ble­ci­do alian­zas con otros Esta­dos, algu­nos de ellos subim­pie­ria­lis­tas intere­sa­dos en debi­li­tar a Esta­dos Uni­dos.

Par­te del cer­co eco­nó­mi­co tie­ne como obje­ti­vo arrui­nar a sec­to­res de la boli bur­gue­sía que el espio­na­je yan­qui cree que son los más opor­tu­nis­tas y corrup­tos, qui­tán­do­les sus cuan­tio­sas rique­zas depo­si­ta­das en ban­cos extran­je­ros para obli­gar­les a pasar­se al impe­ria­lis­mo. A la vez, a estos y a otros gru­pos se les ofre­ce el Esta­do espa­ñol como «exi­lio de oro» para que trai­cio­nen a su país. Natu­ral­men­te, la «demo­crá­ti­ca Espa­ña» obe­de­ce al amo yan­qui. Has­ta aho­ra, las deser­cio­nes mili­ta­res han sido real­men­te míni­mas y la hui­da del país ha sido fun­da­men­tal­men­te de la bur­gue­sía alta y media más reac­cio­na­ria, y de los sec­to­res popu­la­res alie­na­dos que ella con­tro­la polí­ti­ca­men­te, aun­que bas­tan­tes de estos últi­mos están vol­vien­do al des­cu­brir la reali­dad del capi­ta­lis­mo cir­cun­dan­te a Vene­zue­la. Eva­luan­do todo esto, el Depar­ta­men­to de Esta­do yan­qui incre­men­ta los ata­ques eco­nó­mi­cos y plan­tea ya ir direc­ta­men­te con­tra las empre­sas que se nie­guen a obe­de­cer­le. Real­men­te, a Esta­dos Uni­dos le es indi­fe­ren­te una Vene­zue­la total­men­te arrui­na­da con tal de poder estru­jar­la has­ta la últi­ma gota, como a un limón: sabe que siem­pre habrá una bur­gue­sía que le faci­li­te la repre­sión nece­sa­ria cum­plien­do las órde­nes de la Ofi­ci­na de Colo­nias.

Mucha gen­te se pre­gun­ta cómo y por qué resis­te Vene­zue­la tenien­do en cuen­ta todo lo que esta­mos vien­do. La his­to­ria nos ense­ña que los pue­blos y las cla­ses explo­ta­das tie­nen una enor­me capa­ci­dad de resis­ten­cia cuan­do luchan por la liber­tad alcan­za­da tras muchos esfuer­zos. Las con­quis­tas socia­les enor­mes no se logra­ron sin cos­tos de miles de vidas huma­nas ase­si­na­das en los años ante­rio­res al triun­fo de Chá­vez; y las ase­si­na­das por tira­do­res des­de azo­teas, por sica­rios, por el terro­ris­mo… sufri­do des­de enton­ces. La pre­sión popu­lar tam­bién logró en par­te que se man­tu­vie­ran las ayu­das públi­cas des­de 2014, una vez que caye­ron los pre­cios inter­na­cio­na­les del cru­do, y pro­tes­ta cada vez más pero tenien­do cla­ro en qué lado de la barri­ca­da está, y lo ha demos­tra­do tan­to con deci­di­das abs­ten­cio­nes elec­to­ra­les de adver­ten­cia, como con movi­li­za­cio­nes ingen­tes en defen­sa de lo logra­do, sin olvi­dar­nos de la inci­pien­te auto­or­ga­ni­za­ción de la izquier­da que cri­ti­ca sin palia­ti­vos al cha­vis­mo corrup­to que inclu­so le repri­me, pero exi­ge avan­zar deci­di­da­men­te en el obje­ti­vo mar­ca­do por Chá­vez en 2012 de Comu­na o Nada.

El pro­le­ta­ria­do vene­zo­lano, el cam­pe­si­na­do, la mujer tra­ba­ja­do­ra, la pobla­ción ori­gi­na­ria, tie­ne más infor­ma­ción de lo que se cree o se mien­te por­que, de hecho, Vene­zue­la es uno de los paí­ses con más liber­tad de expre­sión del mun­do. El pue­blo sabe por qué ha habi­do un drás­ti­co bajón en sus con­di­cio­nes de vida –como lo sabían las y los cuba­nos en el perío­do espe­cial, por ejem­plo– y ha expe­ri­men­ta­do ya par­te de lo que le espe­ra si la bur­gue­sía con­quis­ta el poder entre­gan­do el país al impe­ria­lis­mo. Saben que la bur­gue­sía tie­ne pla­nes sal­va­jes de pri­va­ti­za­ción, de supre­sión de ayu­das, de subida de pre­cios de alqui­ler de vivien­das, y sabe por expe­rien­cia que el fas­cis­mo de las gua­rim­bas no duda en que­mar vivas a per­so­nas…

Los pro­ce­sos pre-revo­lu­cio­na­rios son fases rela­ti­va­men­te lar­gas en las que se agu­di­za la lucha de cla­ses, de modo que, si este avan­ce no es aplas­ta­do por la repre­sión pre­ven­ti­va, o des­via­do e inte­gra­do por el refor­mis­mo en un nue­vo orden esta­ble y nue­va explo­ta­ción dis­fra­za­da por la demo­cra­cia bur­gue­sa, si esto no se pro­du­ce, pue­de irrum­pir una cri­sis revo­lu­cio­na­ria que siem­pre es más cor­ta, inten­sa y dura ya que su desen­la­ce en vic­to­ria pro­le­ta­ria o vic­to­ria bur­gue­sa deter­mi­na lo que sigue. Ocu­rre muy fre­cuen­te­men­te, que los pro­ce­sos pre-revo­lu­cio­na­rios son ven­ci­dos, des­ac­ti­va­dos e inte­gra­dos por la bur­gue­sía median­te una polí­ti­ca múl­ti­ple que com­bi­na la repre­sión pre­ven­ti­va de la izquier­da, las pro­me­sas refor­mis­tas y algu­nas con­ce­sio­nes socia­les al pue­blo –que le son arran­ca­das cuan­do se des­pis­ta–, más el soborno y coop­ta­ción de sec­to­res polí­ti­co-sin­di­ca­les y cul­tu­ra­les de izquier­da que son inte­gra­dos en el sis­te­ma, y una inten­sa gue­rra psi­co­ló­gi­ca de crea­ción y mani­pu­la­ción del mie­do.

Saber cuán­do comien­za una fase pre-revo­lu­cio­na­ria y sus alti­ba­jos, exi­ge inte­grar en la dia­léc­ti­ca de las con­tra­dic­cio­nes capi­ta­lis­tas de un país con­cre­to el peso de la geo­po­lí­ti­ca impe­ria­lis­ta y de las estra­te­gias mili­ta­res en liza, como míni­mo. Par­tien­do de aquí, esta­re­mos en mejo­res con­di­cio­nes para impul­sar el avan­ce al momen­to crí­ti­co de la revo­lu­ción, momen­to que siem­pre es más cor­to, duro e inten­so, por­que duran­te su decur­so la revo­lu­ción pue­de aca­bar con la pro­pie­dad bur­gue­sa de las fuer­zas pro­duc­ti­vas, con su Esta­do, con su ejér­ci­to, debi­li­tan­do pro­fun­da­men­te al patriar­ca­do, etc.; o pue­den aca­bar en una aplas­tan­te derro­ta obre­ra y popu­lar, en una vic­to­ria bur­gue­sa, que impon­ga otra épo­ca de explo­ta­ción tras una san­gría más o menos atroz de la izquier­da. Son fero­ces luchas de cla­ses abier­tas e incier­tas por­que su resul­ta­do depen­de más que nun­ca antes del nivel de con­cien­cia auto­or­ga­ni­za­da del pro­le­ta­ria­do como cla­se que diri­ge al pue­blo tra­ba­ja­dor en su com­ple­ji­dad. Y den­tro de esa auto­or­ga­ni­za­ción son igual­men­te deci­si­vas las orga­ni­za­cio­nes revo­lu­cio­na­rias que al coor­di­nar­se entre ellas y asu­mir una mis­ma estra­te­gia y direc­ción con­sen­sua­da demo­crá­ti­ca­men­te for­man eso que se lla­ma «par­ti­do» u orga­ni­za­ción de van­guar­dia, sin más pre­ci­sio­nes aho­ra.

En Vene­zue­la se empe­zó a ges­tar un pro­ce­so pre-revo­lu­cio­na­rio en la segun­da mitad de la déca­da de 1980 en res­pues­ta a las medi­das aus­te­ri­ci­das de 1983 impues­tas para com­pen­sar el des­cen­so del pre­cio del cru­do. Es así que esta­lla­ron insu­rrec­cio­nes masi­vas en Gua­re­nas y en Cara­cas en 1989, aho­ga­das en la san­gre de miles de muer­tos y des­apa­re­ci­dos. Pero la izquier­da revo­lu­cio­na­ria aún no se había recu­pe­ra­do del final de la lucha gue­rri­lle­ra en la déca­da del 1970, sien­do muy débil su rai­gam­bre en un pro­le­ta­ria­do y cam­pe­si­na­do gol­pea­dos con extre­ma dure­za por el neo­li­be­ra­lis­mo. La antor­cha la cogió el com­ple­jo movi­mien­to boli­va­riano diri­gi­do por Chá­vez: su ejem­plar com­por­ta­mien­to tras el pro­nun­cia­mien­to falli­do de 1992 le gran­jeó la con­fian­za del pue­blo más macha­ca­do. Pau­la­ti­na­men­te, Chá­vez fue aglu­ti­nan­do alre­de­dor suyo una amplia y dis­par alian­za de fuer­zas socio­po­lí­ti­cas uni­das por un nacio­na­lis­mo gené­ri­co que ya no acep­ta­ba la subor­di­na­ción a Esta­dos Uni­dos de la bur­gue­sía ren­tis­ta. La corrien­te más fuer­te en esa alian­za era la de Chá­vez: un movi­mien­to nacio­na­lis­ta demo­crá­ti­co-radi­cal, no socia­lis­ta, que que­ría apli­car a la Vene­zue­la de 1999 el ideal jus­ti­cia­lis­ta y anti­im­pe­ria­lis­ta del Bolí­var pos­te­rior a su visi­ta a Hai­tí en 1816.

Como suce­de en tan­tos otros pro­ce­sos pre-revo­lu­cio­na­rios, o en casi todos ellos, exis­tía una gran dis­tan­cia entre el nivel de com­ba­ti­vi­dad social des­or­ga­ni­za­da y la fuer­za prác­ti­ca de los gru­pos de izquier­das que, en bue­na medi­da, se vie­ron sor­pren­di­dos por la rápi­da acep­ta­ción del ideal boli­va­riano en el pue­blo tra­ba­ja­dor. Has­ta enton­ces un Bolí­var insus­tan­cial y momi­fi­ca­do, inclu­so dere­chi­za­do, había sido patri­mo­nio casi exclu­si­vo de las bur­gue­sías, mien­tras que las izquier­das seguían en bue­na medi­da atra­pa­das entre, por un lado, la euro­cén­tri­ca y erró­nea visión de Marx sobre Bolí­var y, por otro lado, la débil inte­gra­ción del Bolí­var autén­ti­co en la diná­mi­ca de crea­ción del mar­xis­mo de Nues­tra­mé­ri­ca que his­tó­ri­ca­men­te empe­za­ba inclu­so antes que Mariá­te­gui, lo que les exi­gía rom­per con el ruso cen­tris­mo eta­pis­ta domi­nan­te en la Ter­ce­ra Inter­na­cio­nal des­de la segun­da mitad de la déca­da de 1920.

Antes de lle­gar al gobierno, Chá­vez insu­fló nue­va vida al orgu­llo vene­zo­lano median­te la recu­pe­ra­ción de Bolí­var y un excel­so pro­gra­ma de mejo­ras del pue­blo empo­bre­ci­do cohe­ren­te con ese orgu­llo boli­va­riano, cimen­ta­do en una ideo­lo­gía huma­nis­ta. Ya en el gobierno orga­ni­zó el deba­te públi­co sobre la nue­va Cons­ti­tu­ción, la pri­me­ra some­ti­da a vota­ción popu­lar, que pro­po­nía una Ley de Tie­rras odia­da por la bur­gue­sía. Ganó e inme­dia­ta­men­te comen­zó la pre­sión para derro­car­lo. En 2001 dic­tó la Ley de Hidro­car­bu­ros, inacep­ta­ble para los ren­tis­tas y los yan­quis por­que empe­za­ba a ase­gu­rar la inde­pen­den­cia ener­gé­ti­ca del país y con ella mul­ti­pli­ca­ba la entra­da de divi­sas petro­le­ras direc­ta­men­te a las arcas públi­cas, lo que le per­mi­tía redu­cir la pobre­za. El gol­pe de 2002, que cau­só cen­te­na­res de ase­si­na­dos y heri­dos, estu­vo a pun­to de triun­far si no lle­ga a ser por la res­pues­ta popu­lar, sobre todo de las muje­res tra­ba­ja­do­ras que enca­be­za­ron la con­tra­ofen­si­va. La res­pues­ta del impe­ria­lis­mo fue decla­rar el «paro petro­le­ro» entre 2002 y 2003 orga­ni­za­do por la buro­cra­cia de Petró­leos Vene­zue­la, S.A. (PDVSA) para hun­dir la eco­no­mía y a Chá­vez.

Supe­ra­do el peli­gro, en 2004 Vene­zue­la empie­za a inde­pen­di­zar­se del con­trol mili­tar yan­qui con el Plan de Defen­sa Nacio­nal, en ese año Chá­vez gana el refe­rén­dum revo­ca­to­rio y, jun­to con Cuba, impul­san el ALBA: plan estra­té­gi­co que de triun­far sega­ría la hier­ba deba­jo de los pies eco­nó­mi­cos de Esta­dos Uni­dos en Nues­tra­mé­ri­ca. En 2005 Chá­vez reivin­di­ca el socia­lis­mo y coor­di­na la crea­ción de Tele­sur con Cuba y otros paí­ses. Son los años de glo­ria, pero aun­que en 2007 pier­de por muy poco el refe­rén­dum de refor­ma de la Cons­ti­tu­ción, en el sen­ti­do de ace­le­rar su mar­cha al socia­lis­mo, se man­tie­ne has­ta 2009 ese socia­lis­mo que revin­di­ca las comu­nas, las recu­pe­ra­cio­nes de empre­sas, las coope­ra­ti­vas, que ini­cia nue­vas «misio­nes», que ayu­da a otros pue­blos, que esta­ble­ce rela­cio­nes espe­cia­les con otros Esta­dos que pue­den abrir otra polí­ti­ca inter­na­cio­nal del cru­do que enfu­re­ce a los yan­quis y a las gran­des petro­le­ras occi­den­ta­les, etc.

A fina­les de 2008 Oba­ma lle­ga a la Casa Blan­ca y el impe­ria­lis­mo pasa deci­di­da­men­te al ata­que. Al poco reac­ti­va­rá la IV Flo­ta comen­zan­do el cer­co mili­tar a Vene­zue­la. Para enton­ces ya aflo­ra­ban las limi­ta­cio­nes del movi­mien­to boli­va­riano: el apa­ra­to de Esta­do no había sido depu­ra­do sino recon­ver­ti­do median­te altos suel­dos para agi­li­zar el repar­to de las ren­tas petro­le­ras entre el ejér­ci­to, el par­ti­do, la nue­va boli bur­gue­sía, las empre­sas y la ban­ca aun­que fue­ran noto­ria­men­te anti­cha­vis­tas, y el pue­blo que reci­bía has­ta ese momen­tos ayu­das sig­ni­fi­ca­ti­vas. Lo peor era que con las divi­das no se poten­ció la eco­no­mía pro­duc­ti­va, sino que se des­via­ron hacia los ser­vi­cios, la trans­for­ma­ción y ensam­bla­je de lo que se impor­ta­ba del exte­rior, a cos­ta de un endeu­da­mien­to cre­cien­te, mien­tras la corrup­ción ya estruc­tu­ral des­de la domi­na­ción espa­ño­la, pudría aho­ra esta­men­tos deci­si­vos cer­ca­nos a Chá­vez, como se demos­tra­ría con el tiem­po.

¿Sobre qué estra­te­gia se sos­te­nía esta prác­ti­ca? Hemos dicho que has­ta 2005 Chá­vez no asu­mió públi­ca­men­te el socia­lis­mo, lo cual no quie­re decir que todo el movi­mien­to boli­va­riano se hicie­ra socia­lis­ta al ins­tan­te, y menos aún de un socia­lis­mo mar­xis­ta, sin entrar aho­ra en esta defi­ni­ción tan abs­trac­ta. En 1996 el pro­gra­ma boli­va­riano cen­tra­ba el desa­rro­llo en el petró­leo bien admi­nis­tra­do lo que exi­gi­ría un sis­te­ma esta­tal no suje­to al impe­ria­lis­mo ni a la bur­gue­sía ren­tis­ta y para­si­ta­ria. Des­de 1999, ya con el gobierno some­ti­do a las pre­sio­nes gol­pis­tas que hemos vis­to arri­ba, van sur­gien­do tres gran­des blo­ques de fuer­zas den­tro del movi­mien­to boli­va­riano: la de izquier­das, comu­ne­ra y socia­lis­ta; la opor­tu­nis­ta y buró­cra­ta que con la excu­sa de que hay que mul­ti­pli­car la lle­ga­da de divi­sas sua­vi­za los con­tro­les eco­nó­mi­cos, faci­li­ta la «ini­cia­ti­va empre­sa­rial», etc., abrien­do las pues­tas a la corrup­ción; y la del cen­tro, que inten­ta armo­ni­zar a ambas, pero que va cedien­do ante la cada vez más pode­ro­sa buro­cra­cia.

Chá­vez y su gru­po debían mover­se en ese labe­rin­to bus­can­do man­te­ner una uni­dad cada vez más daña­da por el ascen­so de la boli bur­gue­sía, pero sin optar deci­di­da­men­te por la izquier­da comu­ne­ra: su idea de socia­lis­mo boli­va­riano aún no había supe­ra­do del todo al huma­nis­mo abs­trac­to ante­rior al gran impac­to que le cau­só la res­pues­ta popu­lar de 2002–2003 y el aumen­to de la fero­ci­dad impe­ria­lis­ta. En 2009 hay un gran deba­te sobre la ya inquie­tan­te deri­va buro­crá­ti­ca que afec­ta a las ins­ti­tu­cio­nes, al par­ti­do y al sin­di­ca­to, que se reini­cia varias veces has­ta 2011. Muy posi­ble­men­te fru­to de estas agu­das ten­sio­nes, de la cer­ti­dum­bre del retro­ce­so eco­nó­mi­co, de las dis­tan­cias que empie­zan a sepa­rar al cha­vis­mo del pue­blo, de la pro­xi­mi­dad de las elec­cio­nes de 2012, de su pro­pia auto­crí­ti­ca y del dete­rio­ro de su salud enve­ne­na­da… el Chá­vez enfer­mo se lan­za a la lucha deses­pe­ra­da y tras ganar las elec­cio­nes anun­cia a fina­les de ese octu­bre que hay que dar un gol­pe de timón orien­tan­do el movi­mien­to hacia el obje­ti­vo revo­lu­cio­na­rio de Comu­na o Nada. Mori­ría a comien­zos de mar­zo de 2013.

Cun­de el des­con­cier­to a pesar de que los más alle­ga­dos esta­ban al tan­to. El impe­ria­lis­mo cree haber ases­ta­do el gol­pe defi­ni­ti­vo por­que a la muer­te de Chá­vez se le suma la fal­ta de caris­ma de Madu­ro, las dudas en sec­to­res mili­ta­res, el agra­va­mien­to de la cri­sis mun­dial para la que el movi­mien­to boli­va­riano ape­nas esta­ba pre­pa­ra­do, los datos ya inne­ga­bles de la corrup­ción estruc­tu­ral y, como efec­to de todo ello, el inten­to vic­to­rio­so de crear una opo­si­ción bur­gue­sa reac­cio­na­ria públi­ca­men­te enfren­ta­da al cha­vis­mo e impul­sa­da ofi­cial­men­te por Esta­dos Uni­dos que median­te su por­ta­voz más reco­no­ci­do, Leo­pol­do López, sos­te­nía en 2014 en la pren­sa yan­qui que Vene­zue­la era un «Esta­do falli­do» que debía ser derri­ba­do para así moder­ni­zar­lo median­te su inte­gra­ción en el capi­tal finan­cie­ro. Esta tesis será usa­da de nue­vo en 2019 para jus­ti­fi­car la «ayu­da huma­ni­ta­ria» ante la inca­pa­ci­dad del gobierno, e inme­dia­ta­men­te des­pués para ocul­tar el terro­ris­mo eléc­tri­co acha­can­do toda la res­pon­sa­bi­li­dad de los apa­go­nes a ese man­tra de la inca­pa­ci­dad. Y a fina­les de ese 2014 Esta­dos Uni­dos ela­bo­ran un plan de «defen­sa de los dere­chos huma­nos» en Vene­zue­la.

Al poco, en mar­zo de 2015, Oba­ma dic­ta la ley de «segu­ri­dad nacio­nal» por la que Vene­zue­la es decla­ra­da el peor enemi­go de Esta­dos Uni­dos, y en febre­ro de 2016 se ela­bo­ra el plan «Vene­zue­la Free­dom-2 Ope­ra­tion». La inter­na­cio­na­li­za­ción del ata­que a Vene­zue­la vuel­ve a demos­trar­se entre mayo y sep­tiem­bre de 2016 cuan­do tres impor­tan­tes ban­cos ale­ma­nes, nor­te­ame­ri­ca­nos y por­tu­gue­ses cie­rran o redu­cen al máxi­mo sus nego­cios en el país, ases­tán­do­le un duro gol­pe eco­nó­mi­co y pro­pa­gan­dís­ti­co, y cuan­do Esta­dos Uni­dos ame­na­za a los inver­sio­nis­tas del mun­do que nego­cien las con­di­cio­nes pro­pues­tas por Vene­zue­la para can­jear bonos de PDVSA. Se ace­le­ra la estra­te­gia yan­qui de aca­bar cuan­to antes con el cha­vis­mo: en noviem­bre de 2016 la ban­ca JP Mor­gan mien­te al decir que PDVSA no pue­de pagar una deu­da, bus­can­do el default vene­zo­lano; como la men­ti­ra no sur­te efec­to, en diciem­bre de ese año la empre­sa Cra­ne Currency retar­da todo lo que pue­de el envío de los bille­tes de bolí­va­res que Vene­zue­la le había encar­ga­do para, así, sumir al país en la fal­ta de efec­ti­vo con la espe­ran­za de pro­vo­car revuel­tas.

Mien­tras tan­to, se ten­san las rela­cio­nes entre los sec­to­res de tra­ba­ja­do­res con­cien­cia­dos que pre­sio­nan en la línea de Comu­na o Nada, de recu­pe­ra­ción de empre­sas, de coope­ra­ti­vas inte­gra­les, etc., y la cada vez más pode­ro­sa boli bur­gue­sía ins­ti­tu­cio­nal que no duda en repri­mir a los sec­to­res más com­ba­ti­vos de la izquier­da que se resis­ten a devol­ver tie­rras y fábri­cas. Las razo­nes son obvias: el pue­blo tra­ba­ja­dor sufre empo­bre­ci­mien­to mien­tras que las frac­cio­nes bur­gue­sas nadan en la abun­dan­cia. Vien­do el espec­tácu­lo, la dere­cha quie­re avan­zar en su uni­dad y pre­pa­ra la gua­rim­ba fas­cis­ta de abril de 2017 con­ven­ci­da que, por fin, va a ven­cer. El des­abas­te­ci­mien­to y la fal­ta de dine­ro-papel empeo­ra la situa­ción, pero cien­tos de comi­tés cha­vis­tas de base se esfuer­zan al máxi­mo para que sigan lle­gan­do las ayu­das públi­cas. La cri­sis dis­mi­nu­ye las divi­sas, pero el cha­vis­mo man­tie­ne un míni­mo de ayu­das en espe­cie, en sub­ven­cio­nes, en pre­cios bási­cos y el pres­ti­gio de Chá­vez y la astu­cia que Madu­ro demues­tra poseer hacen el res­to.

La gua­rim­ba de abril de 2017 supera en inhu­ma­ni­dad todo lo vis­to has­ta enton­ces, tan­to que fran­jas de la opo­si­ción dudan en apo­yar­la y al final se echan para atrás al com­pren­der que esa fero­ci­dad no solo les des­le­gi­ti­ma ante el pue­blo sino que tam­bién y sobre todo daña a sus nego­cios, algu­nos de los cua­les son incen­dia­dos y otros saquea­dos, o ambas cosas, por los mato­nes a suel­do reclu­ta­dos muchos de ellos en ban­das cri­mi­na­les y entre­na­dos y arma­dos por los ser­vi­cios impe­ria­lis­tas que les pagan y sur­ten de dro­gas, los menos son niña­tos bur­gue­ses ansio­sos por dego­llar cha­vis­tas. Son ban­das fas­cis­tas como lo eran las cami­sas par­das y negras, los frei­korps… o el lum­pen arma­do por la bur­gue­sía fran­ce­sa tan bien des­cri­to por Marx.

La con­vo­ca­to­ria de la Asam­blea Nacio­nal Cons­ti­tu­yen­te para fina­les de julio de 2017 es la res­pues­ta ofen­si­va, que no defen­si­va, ante ese nue­vo ata­que sal­va­je que deja en las calles res­tos cal­ci­na­dos de per­so­nas que­ma­das vivas. La vic­to­ria de Madu­ro es tre­men­da y sur­ge con ella una pecu­liar situa­ción de doble poder, típi­ca en esen­cia de todo pro­ce­so que avan­za de su fase pre­rre­vo­lu­cio­na­ria a sus momen­tos crí­ti­cos. La ley dia­léc­ti­ca de la uni­dad y lucha de con­tra­rios vuel­ve a demos­trar su poten­cia heu­rís­ti­ca, teó­ri­ca y polí­ti­ca ya que, por el lado de la uni­dad, sur­ge esa Asam­blea median­te la demo­cra­cia popu­lar direc­ta con­ta­bi­li­za­da en votos, mien­tras que por el lado anta­gó­ni­co de la uni­dad de con­tra­rios, se man­tie­ne la Asam­blea Nacio­nal domi­na­da por la reac­ción des­de 2015, cuan­do el cha­vis­mo per­dió aque­llas elec­cio­nes, su segun­da derro­ta entre las 25 rea­li­za­das en vein­te años, como hemos vis­to al comien­zo.

Pecu­liar for­ma de doble poder por­que, en reali­dad, no están en peli­gro por aho­ra las bases de la explo­ta­ción capi­ta­lis­ta, de la pro­pie­dad bur­gue­sa, de su dic­ta­du­ra de cla­se dis­fra­za­da de «demo­cra­cia». No lo están aún por­que toda­vía Vene­zue­la no ha avan­za­do has­ta el momen­to crí­ti­co de nega­ción revo­lu­cio­na­ria del capi­tal, sino que, con alti­ba­jos, se man­tie­ne en una lar­ga fase pre-revo­lu­cio­na­ria mina­da inter­na­men­te por la boli bur­gue­sía y ata­ca­da con furia cre­cien­te por el blo­que bur­gués-impe­ria­lis­ta. Por aho­ra, según sea la lucha de cla­se en su gene­ra­li­dad, frac­cio­nes de la boli bur­gue­sía opta­rán más o menos, o no opta­rán, por nego­ciar con el impe­ria­lis­mo, sacri­fi­can­do el movi­mien­to boli­va­riano en su bene­fi­cio.

La ideo­lo­gía bur­gue­sa, sus «cien­cias socia­les», su eco­no­mía polí­ti­ca, su lógi­ca for­mal… son inca­pa­ces de enten­der qué son las com­ple­jas situa­cio­nes de doble poder, por qué sur­gen y qué líneas ten­den­cia­les abren den­tro de la lucha de cla­ses, sobre todo en los pro­ce­sos de libe­ra­ción de la nación tra­ba­ja­do­ra, que es el secre­to que se escon­de en el fon­do de la revo­lu­ción boli­va­ria­na como diná­mi­ca de con­tra­dic­cio­nes. La mayo­ría abru­ma­do­ra del pro­le­ta­ria­do agrí­co­la e indus­trial, muchos sec­to­res de la peque­ña bur­gue­sía e inclu­so de la boli bur­gue­sía ins­ti­tu­cio­na­li­za­da impul­san la Asam­blea Nacio­nal Cons­ti­tu­yen­te, aun cons­cien­tes de las dife­ren­cias entre ellos pero más cons­cien­tes de lo que les une fren­te al impe­ria­lis­mo.

Sobre todo, lo hacen las muje­res tra­ba­ja­do­ras que, como en 2002 y en otros momen­tos deci­si­vos, son la fuer­za inter­na del cha­vis­mo que vuel­ve a poner­se en pri­me­ra fila. Lo hacen por­que saben por su expe­rien­cia dia­ria que de triun­far la reac­ción per­de­rán para siem­pre los avan­ces que han con­quis­ta­do. Es cier­to, y lo saben, que esas con­quis­tas son aún limi­ta­das, que el sis­te­ma patriar­cal toda­vía es fuer­te den­tro del cha­vis­mo, que la dic­ta­du­ra patriar­cal ancla­da en el irra­cio­na­lis­mo y en el egoís­mo de los hom­bres se resis­te y siem­pre con­tra­ata­ca, y por eso votan a la Cons­ti­tu­yen­te.

Nada más cono­cer­se a pri­me­ros de mayo la pro­pues­ta de la Cons­ti­tu­yen­te, el impe­ria­lis­mo lan­za un nue­vo ata­que eco­nó­mi­co, pero aho­ra con las direc­tri­ces des­car­na­das que le aña­de la Admi­nis­tra­ción Trump: des­de julio de 2017 has­ta enero de 2018 cae sobre Vene­zue­la un dilu­vio de medi­das de asfi­xia y aho­go que abar­ca des­de la prohi­bi­ción de medi­ca­men­tos has­ta pro­duc­tos vita­les como cau­cho, acei­tes espe­cia­les y repues­tos de toda cla­se, pasan­do por las finan­zas y cie­rre de cuen­tas corrien­tes extran­je­ras en el país, ter­mi­nan­do en la impo­si­bi­li­dad de satis­fa­cer la par­te corres­pon­dien­te de la deu­da públi­ca de PDVSA para rom­per así cual­quier posi­bi­li­dad de acuer­dos con los acree­do­res.

En febre­ro de 2018 Esta­dos Uni­dos rees­truc­tu­ran la ofen­si­va en el docu­men­to Gol­pe maes­tro para aca­bar con la «dic­ta­du­ra» de Vene­zue­la» , mes en el que se extien­den las san­cio­nes de mane­ra gene­ra­li­za en múl­ti­ples ata­ques que van amplián­do­se has­ta el pre­sen­te, sobre todo des­de enero de 2019 cuan­do Guai­dó es «auto­pro­cla­ma­do» por Esta­dos Uni­dos pre­si­den­te de gobierno fan­tas­ma sin un gobierno real que pre­si­dir. La dua­li­dad de poder de la que hemos habla­do antes se mues­tra aho­ra con el con­tra­ata­que de la Asam­blea Nacio­nal reac­cio­na­ria, de la que Guai­dó era pre­si­den­te des­de 2015. Esta­dos Uni­dos había orga­ni­za­do la esce­na con varios meses de ante­la­ción, sabien­do que varios Esta­dos pele­les reco­no­ce­rían a Guai­dó

Dos legi­ti­mi­da­des incon­ci­lia­bles enfren­ta­das a muer­te y que tie­nen cada una de ellas sus ten­sio­nes inter­nas. La dia­léc­ti­ca emer­ge de todas par­tes. En la Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te las aguas están agi­ta­das por­que son de domi­nio públi­co las crí­ti­cas acer­ta­das que izquier­das cha­vis­tas y no cha­vis­tas hacen a los sec­to­res de la boli bur­gue­sía que quie­ren intro­du­cir medi­das anti­obre­ras «para supe­rar la cri­sis», como si fue­ran los pro­le­ta­rios sus cau­san­tes. En la Asam­blea reac­cio­na­ria hay fuer­tes líos por­que el per­so­na­lis­mo de los bur­gue­ses les lle­va a enfren­tar­se por el repar­to de la piel del oso mucho antes de haber­lo caza­do, por­que ni siquie­ra se ponen de acuer­do en cómo cazar­lo. Como suce­de siem­pre, es la reali­dad la que ilu­mi­na las tinie­blas: la tra­mo­ya sobre la lla­ma­da «ayu­da huma­ni­ta­ria» alre­de­dor del 23 de febre­ro de 2019 se derrum­bó por sí mis­ma en silen­cio y cal­ma, y el terro­ris­mo ciber­né­ti­co con­tra la red eléc­tri­ca demos­tró al menos cua­tro cosas fun­da­men­ta­les en estos momen­tos.

Una, que el pue­blo, el ejér­ci­to, las fuer­zas socia­les, cul­tu­ra­les e inte­lec­tua­les del movi­mien­to boli­va­riano tie­nen más auto­con­cien­cia y auto­or­ga­ni­za­ción para res­pon­der en situa­cio­nes crí­ti­cas, de lo que espe­ra­ba la dere­cha, de lo que ase­gu­ra­ban los ago­re­ros de cual­quier cala­ña. Dos, que las ins­ti­tu­cio­nes del Esta­do y del gobierno empie­zan a adqui­rir cier­ta efec­ti­vi­dad y méto­do para res­pon­der en esos momen­tos, no mor­der los anzue­los que se escon­dían en las pro­me­sas impe­ria­lis­tas y recom­po­ner en menos tiem­po de lo espe­ra­do una red eléc­tri­ca des­trui­da por el terro­ris­mo diri­gi­do por el Pen­tá­gono. Tres, que des­de las bases boli­va­ria­nas que impul­san los dos pun­tos ante­rio­res sur­gen crí­ti­cas y denun­cias cons­truc­ti­vas sóli­da­men­te asen­ta­das sobre las con­tra­dic­cio­nes inter­nas y los ata­ques exter­nos. Y cua­tro, la has­ta aho­ra debi­li­dad estruc­tu­ral de la bur­gue­sía para pro­vo­car una insu­rrec­ción con­tra­rre­vo­lu­cio­na­ria, su inca­pa­ci­dad para unir­se para un úni­co man­do.

Las cua­tro lec­cio­nes solo podían extraer­se de las luchas reales, de los con­flic­tos en la calle, sobre todo cuan­do cir­cu­la­ban –y cir­cu­lan– toda serie de rumo­res sobre de con­tac­tos a múl­ti­ples ban­das que con­flu­yen, fun­da­men­tal­men­te, en cómo la boli bur­gue­sía esta­ría nego­cian­do diver­sas for­mas de ren­di­ción hon­ro­sa ante el impe­ria­lis­mo, sacri­fi­can­do inclu­so a Madu­ro, rumo­res que no vamos a publi­ci­tar aquí por­que muchos de ellos son par­te de la gue­rra psi­co­ló­gi­ca. Lo cier­to es que, otra vez, Madu­ro ha toma­do la ini­cia­ti­va anun­cian­do una pro­fun­da remo­de­la­ción del gobierno por­que todo indi­ca que, tras las dos derro­tas sufri­das por el impe­ria­lis­mo en febre­ro y mar­zo, éste va a ampliar la gue­rra de cuar­ta gene­ra­ción. La remo­de­la­ción ya ha sido aplau­di­da por sec­to­res de la izquier­da cha­vis­ta que exi­gen pro­fun­dos cam­bios que mejo­ren las con­di­cio­nes del pue­blo, tomen medi­das radi­ca­les con­tra la gue­rra eco­nó­mi­ca con «la decla­ra­ción urgen­te de la mora­to­ria de la deu­da como estra­te­gia de con­tra­ata­que al blo­que finan­cie­ro inter­na­cio­nal» y otras, así como una lucha impla­ca­ble con­tra la corrup­ción (https://​paki​toa​rria​ran​.org/​a​r​t​i​c​u​l​o​s​/​l​a​-​g​u​e​r​r​a​-​d​e​-​4​t​a​-​g​e​n​e​r​a​c​i​o​n​-​y​-​l​a​-​d​i​r​i​g​e​n​c​i​a​-​q​u​e​-​r​e​q​u​e​r​i​mos)

De cual­quier modo, la expe­rien­cia acon­se­ja espe­rar a ver cómo evo­lu­cio­nan, con­flu­yen o cho­can entre en sí los varios nive­les de com­ple­ja reali­dad vene­zo­la­na: los sec­to­res den­tro del cha­vis­mo ofi­cial inclui­dos los mili­ta­res; las corrien­tes del cha­vis­mo popu­lar, «bra­vío», y de las izquier­das que apo­yan al cha­vis­mo de base siem­pre con crí­ti­cas cons­truc­ti­vas; y el des­ba­ra­jus­te his­tó­ri­co y per­ma­nen­te en el inte­rior de la bur­gue­sía depen­dien­te de Esta­dos Uni­dos, sin olvi­dar­nos de la evo­lu­ción de las con­tra­dic­cio­nes mun­dia­les que tam­bién influ­yen en esa reali­dad.

Todo pare­ce suge­rir que la situa­ción del pecu­liar doble poder vene­zo­lano entre dos fuer­zas incon­ci­lia­bles, ofi­cial­men­te esta­ble­ci­da con la vic­to­ria de la Asam­blea Nacio­nal Cons­ti­tu­yen­te a fina­les de julio de 2017, pue­de estar lle­gan­do a su momen­to cul­men. Un gene­ral yan­qui ha dicho con sin­ce­ra cru­de­za fas­cis­ta que la mejor y más rápi­da solu­ción es dán­do­le un bala­zo a Madu­ro. No dice nada nue­vo: un gene­ral gua­te­mal­te­co, edu­ca­do en las Escue­la de las Amé­ri­cas, dijo que la «paz» se gana­ba matan­do al 30% de la pobla­ción. Madu­ro, según esto, sería uno más den­tro de ese 30% de la pobla­ción vene­zo­la­na.

Resu­mien­do: las espe­cia­les con­di­cio­nes vene­zo­la­nas, su par­ti­cu­la­ri­dad con res­pec­to a otros pro­ce­sos y su sin­gu­la­ri­dad deter­mi­na­da por sus con­di­cio­nes socia­les, eco­nó­mi­cas, geo­grá­fi­cas y cul­tu­ra­les… nos obli­ga a recu­rrir a varios con­cep­tos rela­cio­na­dos entre ellos para com­pren­der lo que ocu­rre: sobre la base de una fase pre-revo­lu­cio­na­ria se ini­ció una «revo­lu­ción boli­va­ria­na», es decir, una lucha de inde­pen­den­cia nacio­nal demo­crá­ti­co-radi­cal de un pue­blo que ya era for­mal­men­te inde­pen­dien­te pero que esta­ba explo­ta­do en la prác­ti­ca por el impe­ria­lis­mo apo­ya­do por el cola­bo­ra­cio­nis­mo de una bur­gue­sía ren­tis­ta que había renun­cia­do de fac­to a ser «bur­gue­sía nacio­nal».

Tal cual fue pen­sa­da, la «revo­lu­ción boli­va­ria­na» no bus­ca­ba el socia­lis­mo, sino que su ala más con­se­cuen­te y lúci­da, la repre­sen­ta­da por Chá­vez, fue com­pren­dien­do su nece­si­dad como úni­ca garan­tía real de lograr la ver­da­de­ra inde­pen­den­cia. Pero otras alas esta­ban ata­das por intere­ses eco­nó­mi­cos y/​o por un nacio­na­lis­mo boli­va­riano no tan anti­im­pe­ria­lis­ta ni con­se­cuen­te, ideo­ló­gi­ca y mate­rial­men­te suje­to a la lógi­ca bur­gue­sa. La debi­li­dad de las izquier­das mar­xis­tas o anar­quis­tas, y su incom­pren­sión ini­cial del valor de la sub­je­ti­vi­dad anti­im­pe­ria­lis­ta del pue­blo, o su des­pre­cio meca­ni­cis­ta a lo que no fue­ra occi­den­tal, difi­cul­tó mucho el rápi­do desa­rro­llo del socia­lis­mo boli­va­riano basa­do en la esen­cia mar­xis­ta libe­ra­da de sus erro­res euro­cén­tri­cos.

De esta for­ma, con par­te del camino libre, fue cre­cien­do tam­bién la boli bur­gue­sía que bus­ca­ba apro­piar­se de la mayor can­ti­dad posi­ble de ren­ta petro­le­ra, repar­tien­do algu­nas can­ti­da­des al pue­blo y redu­cien­do el expo­lio del impe­ria­lis­mo y sus cola­bo­ra­cio­nis­tas. Así, la «revo­lu­ción boli­va­ria­na» fue sien­do sua­vi­za­da a mero «pro­ce­so boli­va­riano», fre­nan­do las poten­cia­li­da­des eman­ci­pa­do­ras de la pri­me­ra. El sec­tor nuclea­do por Chá­vez se per­ca­tó de ello inten­tan­do dar «el gol­pe de timón» en 2012, cita­do arri­ba: el socia­lis­mo boli­va­riano reto­ma­ba los valo­res comu­na­les de las resis­ten­cias de Nues­tra­mé­ri­ca, teo­ri­za­dos des­de Mariá­te­gui y prac­ti­ca­dos des­de siem­pre.

¿Qué pue­de hacer la cla­se tra­ba­ja­do­ra vas­ca que se opo­ne al inter­ven­cio­nis­mo en Vene­zue­la?

En vez de hacer pro­pues­tas teo­ri­cis­tas, vamos a ver ejem­plos prác­ti­cos. Uno de ellos es el de los dere­chos huma­nos con­cre­tos, no los de la abs­trac­ción bur­gue­sa que sólo jus­ti­fi­ca al impe­ria­lis­mo. La cla­se obre­ra vas­ca debe defen­der Vene­zue­la por­que así reivin­di­ca los dere­chos ele­men­ta­les tam­bién en Eus­kal Herria: vas­cas y vas­cos allí exi­lia­dos serán entre­ga­dos al Esta­do espa­ñol si gana el impe­ria­lis­mo, del mis­mo modo que los dere­chos del pue­blo vene­zo­lano serán más ata­ca­dos des­de el exte­rior si aquí, en Eus­kal Herria, el pue­blo tra­ba­ja­dor no hace retro­ce­der con sus movi­li­za­cio­nes al impe­ria­lis­mo anti vene­zo­lano de PNV-UPN-PSOE.

En el capi­ta­lis­mo actual, la mun­dia­li­za­ción de la lucha de cla­ses es casi ins­tan­tá­nea, a tiem­po real, depen­dien­do de los husos hora­rios y de la capa­ci­dad de las izquier­das para exten­der en su entorno de acción las lec­cio­nes que apren­de de las luchas de otros pue­blos que se han pro­du­ci­do igual hace dos horas en el extre­mo opues­to del mun­do y, vice­ver­sa, se comu­ni­ca al res­to del mun­do lo que se está hacien­do o aca­ban­do de hacer. Las suce­si­vas gene­ra­cio­nes de mar­xis­tas ya fue­ron cons­cien­tes de esto des­de que la indus­tria­li­za­ción acor­tó las dis­tan­cias y los tiem­po con la máqui­na de vapor, con el telé­gra­fo y lue­go el telé­fono, etc.

Un ejem­plo, des­de la pri­ma­ve­ra de 1992 el pue­blo uru­gua­yo se movi­li­za­ba en defen­sa de exi­lia­dos vas­cos cada vez más ame­na­za­dos con la devo­lu­ción al Esta­do espa­ñol. La soli­da­ri­dad inter­na­cio­na­lis­ta fue en aumen­to has­ta que en agos­to de 1994 la poli­cía car­gó con­tra una gran mani­fes­ta­ción con­gre­ga­da delan­te de un hos­pi­tal don­de esta­ban varios refu­gia­dos vas­cos, gene­ra­li­zán­do­se la repre­sión que ase­sino a Fer­nan­do Morro­ni y Rober­to Facal. El ascen­so de la soli­da­ri­dad uru­gua­ya fue segui­do con cre­cien­te sim­pa­tía vas­ca y su trá­gi­co desen­la­ce cri­mi­nal gene­ró para siem­pre una her­man­dad tra­ba­ja­do­ra entre ambas nacio­nes.

Dos ejem­plos, la recu­pe­ra­ción de PDVSA por el pue­blo de Vene­zue­la, gra­cias a la derro­ta que le infrin­gió al impe­ria­lis­mo duran­te el paro petro­le­ro de 2002–2003, fue aplau­di­da por el inter­na­cio­na­lis­mo vas­co, sabe­dor de que esa vic­to­ria refor­za­ba al pue­blo cha­vis­ta y tam­bién a Cuba y a la soli­da­ri­dad que rea­li­za­ba Vene­zue­la con pre­cios bara­tos de cru­do a varios paí­ses, y a la vez debi­li­ta­ba al impe­ria­lis­mo y por tan­to a la bur­gue­sía vas­ca. En 2012 el gobierno argen­tino nacio­na­li­zó la petro­le­ra YPF depen­dien­te de REPSOL, mul­ti­na­cio­nal ener­gé­ti­ca que tenía enton­ces un peque­ño accio­na­ria­do vas­co, peque­ño para el gigan­te pero sig­ni­fi­ca­ti­vo para la bur­gue­sía vas­ca, que movi­li­zó sus recur­sos esta­ta­les y auto­nó­mi­cos para pre­sio­nar en con­tra del dere­cho incues­tio­na­ble del pue­blo argen­tino a recu­pe­rar sus reser­vas de cru­do aumen­tan­do su sobe­ra­nía ener­gé­ti­ca. El inter­na­cio­na­lis­mo vas­co salió en defen­sa de Argen­ti­na y en con­tra de la bur­gue­sía del país, defen­so­ra a ultran­za de sus nego­cios impe­ria­lis­tas.

Defen­der la inde­pen­den­cia ener­gé­ti­ca de un pue­blo es lo mis­mo que defen­der sus ser­vi­cios públi­cos, sus sis­te­mas socia­les, su len­gua y cul­tu­ra no mer­can­ti­li­za­da, sus dere­chos colec­ti­vos, sus liber­ta­des con­cre­tas y sus bie­nes y recur­sos, en suma es luchar para que el pue­blo obre­ro sea pro­pie­ta­rio colec­ti­vo del fru­to de su tra­ba­jo, o sea, aca­bar con la pro­pie­dad capi­ta­lis­ta. Es por esto que nin­gu­na bur­gue­sía acep­ta o tole­ra por mucho tiem­po el gas­to social en bene­fi­cio del pro­le­ta­ria­do, gas­to que el pue­blo tra­ba­ja­dor le ha impues­to a la fuer­za, con­tra sus bene­fi­cios, median­te la lucha de cla­ses.

El capi­tal vas­co sabe de sobra que cuan­do Argen­ti­na y Vene­zue­la recu­pe­ra­ron gran par­te de su sobe­ra­nía ener­gé­ti­ca, se refor­za­ban los argu­men­tos de las fuer­zas popu­la­res que aquí exi­gían que se gene­ra­li­za­sen los ser­vi­cios colec­ti­vos, públi­cos, comu­nes, pero sobre todo a cos­to de la pro­pie­dad bur­gue­sa: que los paguen los que explo­tan, y que ese impues­to direc­to al capi­ta­lis­mo sea par­te de una estra­te­gia ten­den­te a la pro­pie­dad socia­lis­ta de las fuer­zas pro­duc­ti­vas. Vemos así cómo las lec­cio­nes del inter­na­cio­na­lis­mo pro­le­ta­rio son inacep­ta­bles para el capi­tal y por qué la bur­gue­sía que explo­ta en Eus­kal Herria nece­si­ta que sean derro­ta­das las cla­ses tra­ba­ja­do­ras en Vene­zue­la y en Argen­ti­na, por ceñir­nos a estos dos paí­ses. Por su par­te, las bur­gue­sías de estos dos pue­blos aplau­den el neo­li­be­ra­lis­mo de su her­ma­na de cla­se, la bur­gue­sía vas­ca.

Y por no exten­der­nos, un caso ejem­plar, a fina­les de enero de 2019 el comi­té de empre­sa de la CAF pidió a la patro­nal que no lici­ta­se para la cons­truc­ción de un tren en Jeru­sa­lén que refor­za­rá la ocu­pa­ción mili­tar de Pales­ti­na. Este inter­na­cio­na­lis­mo debe exten­der­se a la tota­li­dad del movi­mien­to obre­ro vas­co y tam­bién a los movi­mien­tos popu­la­res, cul­tu­ra­les, etc., tan­to direc­ta­men­te en sus áreas de mili­tan­cia como indi­rec­ta­men­te en el apo­yo públi­co a cual­quier prác­ti­ca inter­na­cio­na­lis­ta. Por poner una reali­dad inhu­ma­na: el capi­ta­lis­mo espa­ñol gana 20 euros al segun­do ven­dien­do armas que ase­si­nan a miles de niños y niñas yeme­níes; par­te de esos 20 euros/​segundo ensan­gren­ta­dos aca­ban en la bur­gue­sía vas­ca: debe­mos impe­dir­lo aun­que ello supon­ga un cho­que cre­cien­te con «nues­tra» cla­se explo­ta­do­ra y su Esta­do, y eso sin hablar aho­ra del impe­ria­lis­mo fran­cés y la bur­gue­sía de Ipa­rral­de.

Esta mis­ma lógi­ca vale para Vene­zue­la, y sobre todo nos lle­va al nudo gor­diano del inter­na­cio­na­lis­mo en la mun­dia­li­za­ción de la ley del valor: no es posi­ble lle­var una polí­ti­ca inter­na­cio­nal que no sea con­ti­nui­dad de la nacio­nal y/​o esta­tal, y vice­ver­sa; por lo tan­to, es impo­si­ble com­ba­tir al impe­ria­lis­mo en Vene­zue­la o en otro lugar, sin a la vez ata­car aquí, a las fuer­zas impe­ria­lis­tas y a sus gru­pos de cho­que que inti­mi­dan, pro­vo­can, insul­tan, etcé­te­ra. Del mis­mo modo, pro­po­ner inú­ti­les «diá­lo­gos», «nego­cia­cio­nes», «con­sen­sos»… entre el impe­ria­lis­mo al ata­que y el pue­blo ata­ca­do, es la apli­ca­ción al exte­rior de la línea de «con­sen­so» entre bur­gue­sía y pro­le­ta­ria­do que se prac­ti­ca en el pro­pio país, y por expe­rien­cia his­tó­ri­ca sabe­mos que tan­to fue­ra como den­tro el «diá­lo­go» siem­pre favo­re­ce al explo­ta­dor si la explo­ta­da no lo diri­ge ella mis­ma en su bene­fi­cio con una estra­te­gia revo­lu­cio­na­ria orien­ta­da a aca­bar con la explo­ta­ción.

Estos cri­te­rios son incues­tio­na­bles y deter­mi­nan la soli­da­ri­dad inter­na­cio­na­lis­ta por peque­ña que sea: por ejem­plo, las «ayu­das» que el coope­ra­ti­vis­mo bur­gués de MCC Arra­sa­te –hay un coope­ra­ti­vis­mo reac­cio­na­rio y otro revo­lu­cio­na­rio, que no ana­li­za­mos aho­ra– da a otros pue­blos son, según los casos, ayu­das indi­rec­tas o direc­tas a su cla­se domi­nan­te. MCC solo quie­re expan­dir sus nego­cios y bene­fi­cios coope­ra­ti­vos inte­gra­dos en la mun­dia­li­za­ción del valor y del repar­to de la plus­va­lía, median­te la inte­gra­ción de otras coope­ra­ti­vas bur­gue­sas en su red par­ti­cu­lar para, así, com­pe­tir mejor en la lucha caní­bal entre empre­sas bur­gue­sas, sean o no coope­ra­ti­vas. Ade­más, si esa «ayu­da» sir­ve para des­ac­ti­var luchas revo­lu­cio­na­rias, arma­das o no, desin­te­gran­do a la izquier­da como uni­dad estra­té­gi­ca, e inte­gran­do en el sis­te­ma polí­ti­co-eco­nó­mi­co bur­gués a sec­to­res de su mili­tan­cia, mejor que mejor por­que, tal vez, doble sus nego­cios: lo que con­si­gue con el refor­mis­mo y las con­ce­sio­nes del Esta­do opre­sor como agra­de­ci­mien­to. Este es el caso, por ejem­plo, del papel de MCC en Colom­bia.

Uru­guay, Argen­ti­na, Pales­ti­na, Yemen, Colom­bia… la esen­cia de estos y otros ejem­plos es igual­men­te apli­ca­ble a Vene­zue­la, del mis­mo modo en que, lo uni­ver­sal de la revo­lu­ción boli­va­ria­na es apli­ca­ble a estos pue­blos en cuan­to lucha anti­im­pe­ria­lis­ta que avan­za con pro­ble­mas al socia­lis­mo comu­nal, mar­xis­ta. Y tam­bién ayu­dan a la lucha de cla­ses en el impe­ria­lis­mo más desa­rro­lla­do y cri­mi­nal: la ini­cia­ti­va de las masas de estos pue­blos, la hori­zon­ta­li­dad de sus auto­or­ga­ni­za­cio­nes, la fuer­za de lo comu­nal en su memo­ria de lucha, su capa­ci­dad de aglu­ti­na­mien­to e inte­gra­ción de sec­to­res socia­les diver­sos…, estos valo­res –que no ana­li­za­mos aho­ra en pro­fun­di­dad– son apli­ca­bles en su núcleo, en su uni­ver­sa­li­dad, a las movi­li­za­cio­nes al alza en Esta­dos Uni­dos, en la Unión Euro­pea, en Eus­kal Herria.

¿Cuál serían las ense­ñan­zas polí­ti­cas que se des­pren­den de Vene­zue­la de cara al pro­pio con­tex­to polí­ti­co vas­co?

Como hemos vis­to, Vene­zue­la inten­ta sal­va­guar­dar su inde­pen­den­cia real, lucha para impe­dir que Esta­dos Uni­dos la anu­le de hecho aun­que la man­ten­ga en la fic­ción legal, for­mal, acep­ta­da por los Esta­dos fie­les al impe­ria­lis­mo. En este sen­ti­do ele­men­tal, Vene­zue­la posee pode­res pro­pios deci­si­vos: sus inmen­sos recur­sos, que si bien están más o menos pri­va­ti­za­dos y has­ta explo­ta­dos por com­pa­ñías extran­je­ras, aún no son pro­pie­dad abso­lu­ta el capi­tal tras­na­cio­nal que tie­ne su puño de ace­ro en los ejér­ci­tos y leyes impe­ria­lis­tas, y su guan­te de seda en la «demo­cra­cia» bur­gue­sa; tam­bién es posee­do­ra de algo vital: un ejér­ci­to pro­pio y una doc­tri­na de defen­sa que asu­me la cen­tra­li­dad del pue­blo en armas; de igual modo, tie­ne medios públi­cos de con­cien­cia­ción, de cul­tu­ra popu­lar y de (re)creación de la iden­ti­dad nacio­nal relan­za­das por Chá­vez e impres­cin­di­bles para la inde­pen­den­cia socia­lis­ta; tam­bién dis­po­ne por aho­ra de un apo­yo inter­na­cio­nal apre­cia­ble y fuer­te en cues­tio­nes cen­tra­les; y sobre todo, fun­da­men­tal­men­te, dis­po­ne de una base pro­le­ta­ria cons­cien­te y crí­ti­ca –por ello doble­men­te valio­sa– y de la ven­ta­ja por aho­ra de una bur­gue­sía rota en su uni­dad, podri­da y corrup­ta en sí mis­ma y entre­ga­da en cuer­po y en «alma», en la car­te­ra, a la civi­li­za­ción del dólar.

Hemos cita­do algu­nas garan­tías de Vene­zue­la y hemos vis­to que son inmen­sas las dife­ren­cias par­ti­cu­la­res y sin­gu­la­res con res­pec­to a Eus­kal Herria. Es más, vis­ta en su tota­li­dad, es una dife­ren­cia cua­li­ta­ti­va ya que Vene­zue­la tie­ne su Esta­do nacio­nal. Eus­kal Herria no lo tie­ne, peor, está ocu­pa­da por dos Esta­dos, divi­di­da en tres tro­zos y caren­te de una bur­gue­sía nacio­nal en el sen­ti­do estric­to del con­cep­to, es decir, de una cla­se bur­gue­sa dis­pues­ta a sacri­fi­car su vida y su pro­pie­dad por la inde­pen­den­cia real de su mode­lo de nación capi­ta­lis­ta con un Esta­do de cla­se. Aun así pode­mos extraer al menos cin­co ense­ñan­zas que nos apor­ta Vene­zue­la.

La pri­me­ra, nin­gu­na bur­gue­sía como uni­dad de cla­se se deja expro­piar sin una deses­pe­ra­da resis­ten­cia en la que pide apo­yo al impe­ria­lis­mo, cedién­do­le más o menos par­te de sus bene­fi­cios con tal de man­te­ner el res­to, o sea, sacri­fi­car algo para man­te­ner­se en el poder de cla­se aun­que sea bajo la domi­na­ción extran­je­ra, domi­na­ción que será más o menos camu­fla­da e invi­si­bi­li­za­da con los medios de alie­na­ción de masas, y con la repre­sión sua­ve o sal­va­je del movi­mien­to revo­lu­cio­na­rio. El sis­te­ma repre­si­vo, su doc­tri­na y estra­te­gia, será diri­gi­do en lo esen­cial por el Esta­do ocu­pan­te que pue­de con­ce­der­le a la bur­gue­sía autóc­to­na sus pro­pios ins­tru­men­tos de con­trol, vigi­lan­cia, repre­sión y alie­na­ción, pero con dos exi­gen­cias: que sean infe­rio­res en can­ti­dad y cali­dad a los del Esta­do y que siem­pre sean con­tro­la­dos y cen­tra­li­za­dos en lo estra­té­gi­co y deci­so­rio por el Esta­do ocu­pan­te.

Que, como hemos dicho, no exis­ta bur­gue­sía nacio­nal vas­ca como uni­dad de cla­se, no quie­re decir que no sea váli­da esa pri­me­ra lec­ción: dice que están con­de­na­das al fra­ca­so las creen­cias idea­lis­tas que ima­gi­nen la fac­ti­bi­li­dad de una estra­te­gia lar­ga que bus­que una sóli­da alian­za inter­cla­sis­ta al menos con la media­na bur­gue­sía. Sufi­cien­te­men­te sóli­da como para aguan­tar las adver­ten­cias ini­cia­les y las pre­sio­nes ulte­rio­res de la her­ma­na bur­gue­sa mayor, avi­sos y chan­ta­jes de cla­se que pre­ce­de­rán o se simul­ta­nea­rán con una repre­sión casa vez más dura, con un ata­que múl­ti­ple: des­de hui­da de capi­ta­les, gue­rra psi­co­ló­gi­ca y mediá­ti­ca, poten­cia­ción del terro­ris­mo fas­cis­ta por el Esta­do ocu­pan­te has­ta jui­cios impla­ca­bles por «rebe­lión».

La segun­da, las frac­cio­nes más débi­les de esa cla­se bur­gue­sa que no tie­ne iden­ti­dad nacio­nal vas­ca sino a lo sumo, cier­ta iden­ti­dad auto­no­mis­ta y regio­na­lis­ta, es decir, la peque­ña bur­gue­sía y algu­nas pocas de frac­cio­nes de la media­na, pue­den crear un movi­mien­to inde­pen­den­tis­ta o pue­den sumar­se al crea­do por otras fuer­zas, siem­pre que los diri­jan ellas, siem­pre que obten­gan algún bene­fi­cio socio­eco­nó­mi­co y polí­ti­co, ade­más de cul­tu­ral, para el mode­lo de nación bur­gue­sa que les es pro­pio.

La ter­ce­ra, la nece­si­dad de impul­sar des­de el prin­ci­pio una fuer­za revo­lu­cio­na­ria y una auto­or­ga­ni­za­ción del pue­blo tra­ba­ja­dor con su rique­za poli­fa­cé­ti­ca de movi­mien­tos espe­cí­fi­cos de auto­or­ga­ni­za­ción con­cre­ta; fuer­za com­ple­ja homo­ge­nei­za­da alre­de­dor de una estra­te­gia de cla­se pro­pia, inde­pen­dien­te de los refor­mis­mos y de la polí­ti­ca bur­gue­sa. No pue­de haber lucha por la inde­pen­den­cia socia­lis­ta, por la nación comu­ne­ra, si no hay obje­ti­vos de cla­se pro­pios con una estra­te­gia inde­pen­dien­te en todos los sen­ti­dos, des­de el pro­yec­to socio­eco­nó­mi­co has­ta el inter­na­cio­nal pasan­do por las for­mas y con­te­ni­dos demo­crá­ti­co-socia­lis­tas embrio­na­rios, siem­pre suje­tos a los ata­ques repre­si­vos y a la coop­ta­ción y soborno corrup­to inhe­ren­tes a la socie­dad bur­gue­sa.

En la medi­da en que esta nece­si­dad se retra­se, o se pos­pon­ga, la peque­ña bur­gue­sía impri­mi­rá sus intere­ses al pro­ce­so, des­vián­do­lo al calle­jón sin sali­da del ins­ti­tu­cio­na­lis­mo tole­ra­do por el Esta­do ocu­pan­te. Dado que se nos impi­de por la fuer­za mili­tar cons­truir nues­tro pro­pio Esta­do, los inten­tos por crear diná­mi­cas de con­tra­po­der y doble poder pun­tual y ope­ra­ti­vo en áreas espe­cí­fi­cas, eran, son y serán boi­co­tea­dos y tor­pe­dea­dos siem­pre y con cual­quier moti­vo por esa peque­ña bur­gue­sía: uno a uno, los suce­si­vos inten­tos que ha hecho la izquier­da aber­tza­le para crear esas ins­ti­tu­cio­nes han fra­ca­sa­do por la nega­ti­va del «alia­do estra­té­gi­co».

Inclu­so con su pro­pio Esta­do inde­pen­dien­te, la Vene­zue­la cha­vis­ta se enfren­ta a serios obs­tácu­los por el poder de obs­truc­ción de las frac­cio­nes bur­gue­sas fie­les a Esta­dos Uni­dos, por los intere­ses cor­po­ra­ti­vos y de cas­ta de la boli bur­gue­sía, etcé­te­ra, de modo que el avan­ce del boli­va­ria­nis­mo ha sido fre­na­do des­de su inte­rior y des­de el exte­rior aun dis­po­nien­do de un Esta­do inde­pen­dien­te, como deci­mos. El pecu­liar doble poder de la uni­dad y lucha de con­tra­rios –Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te ver­sus Asam­blea reac­cio­na­ria– ejem­pla­ri­za la lec­ción que esta­mos expo­nien­do y aña­de difi­cul­ta­des mayús­cu­las a Eus­kal Herria si aquí no nos orga­ni­za­mos des­de aho­ra en el camino de una supe­rio­ri­dad aplas­tan­te y cua­li­ta­ti­va sobre el mode­lo nacio­nal de la peque­ña bur­gue­sía «alia­da estra­té­gi­ca», mode­lo que es bur­gués en su con­te­ni­do y for­ma.

La cuar­ta, la revo­lu­ción boli­va­ria­na, pese a sus pri­me­ras y lógi­cas inde­fi­ni­cio­nes de cla­se, sí tenía varios prin­ci­pios axio­má­ti­cos: uno de ellos era y es, segui­rá sien­do, el de la inde­pen­den­cia arma­da como úni­ca garan­tía de super­vi­ven­cia del Esta­do boli­va­riano. Este axio­ma se refuer­za con­for­me se desa­rro­lla­ba el socia­lis­mo comu­ne­ro; las coope­ra­ti­vas popu­la­res en red, las recu­pe­ra­cio­nes de los recur­sos y bie­nes comu­nes en manos impe­ria­lis­tas, las inver­sio­nes masi­vas en una cali­dad de vida des­co­no­ci­da has­ta enton­ces, las empre­sas públi­cas de comu­ni­ca­ción inter­na­cio­nal no mer­can­ti­li­za­da; las estra­te­gias de avan­ce a la Patria Gran­de y de ver­te­bra­ción endó­ge­na y auto­cen­tra­da de Nues­tra­mé­ri­ca rom­pien­do con los ten­tácu­los impe­ria­lis­tas; las ayu­das inter­na­cio­na­lis­tas a otros pue­blos que les ayu­da­ban en sus resis­ten­cias al mons­truo yan­qui… La con­sig­na de Comu­na o Nada, exi­ge de un pue­blo en armas, un pue­blo tra­ba­ja­dor que se auto­edu­ca en su dere­cho inalie­na­ble a la rebe­lión –las insu­rrec­cio­nes masi­vas de 1989– y en su derecho/​necesidad de la auto­de­fen­sa en el pre­sen­te y en el futu­ro.

Esta lec­ción es uni­ver­sal des­de la vic­to­ria de la pro­pie­dad pri­va­da y del patriar­ca­do sobre la pro­pie­dad comu­nal y la mujer libre, des­de el comu­nis­mo pri­mi­ti­vo. Segui­rá sien­do de alcan­ce uni­ver­sal has­ta que sur­ja el comu­nis­mo desa­rro­lla­do. Pero por aho­ra solo varían las for­mas socio­his­tó­ri­cas de su apli­ca­ción en lo par­ti­cu­lar y lo sin­gu­lar. Es tan obvia esta lec­ción que úni­ca­men­te pue­de ser nega­da por la irra­cio­nal fe refor­mis­ta en una inexis­ten­te bon­dad demo­crá­ti­ca del capi­ta­lis­mo y de los nacio­na­lis­mos impe­ria­lis­tas que lo sos­tie­nen. La gran bur­gue­sía, el gran capi­tal finan­cie­ro-espe­cu­la­ti­vo y fic­ti­cio, inhu­mano, si sabe por expe­rien­cia pro­pia la obje­ti­vi­dad de esta ley his­tó­ri­ca que rige por enci­ma y al mar­gen de las sub­je­ti­vi­da­des alie­na­das de sus peo­nes refor­mis­tas. Por tan­to, tener siem­pre en cuen­ta esta lec­ción, orga­ni­zar­se para saber domi­nar en bene­fi­cio del pue­blo y en con­tra del capi­tal es tam­bién una nece­si­dad per­ma­nen­te, nece­si­dad en el sen­ti­do mar­xis­ta, por supues­to.

Y la quin­ta, el inter­na­cio­na­lis­mo es con­sus­tan­cial a la revo­lu­ción boli­va­ria­na, se man­tu­vo vigen­te cuan­do devino en pro­ce­so boli­va­riano y se reac­ti­vó con el socia­lis­mo comu­ne­ro. En una pri­me­ra fase su cam­po de acción fue Nues­tra­mé­ri­ca por razo­nes obvias, pero fue exten­dién­do­se en la medi­da en la que el anti­im­pe­ria­lis­mo de Bolí­var tenía que res­pon­der al impe­ria­lis­mo de comien­zos del siglo XXI. El colo­nia­lis­mo exis­ten­te en 1826 se dio cuen­ta al momen­to del peli­gro poten­cial del Con­gre­so Anfic­tió­ni­co de Pana­má de ese mis­mo año, orga­ni­za­do por Bolí­var, y no paró has­ta hacer­lo fra­ca­sar. Des­de 1992, des­de 1996, des­de 1999 y des­de 2002, por no exten­der­nos, el impe­ria­lis­mo ha sabi­do del peli­gro­so inter­na­cio­na­lis­mo de la revo­lu­ción boli­va­ria­na.

El inter­na­cio­na­lis­mo vas­co está aún a mil leguas del boli­va­riano en su dimen­sión comu­ne­ra, pero debe ser cons­cien­te de que nues­tro pre­sen­te y futu­ro es incon­ci­lia­ble con el impe­ria­lis­mo en cual­quie­ra de sus expre­sio­nes regio­na­les: el fran­co-espa­ñol, el euro­peo y el nor­te­ame­ri­cano que lide­ra a los demás. Por esto, sabe que es incom­pa­ti­ble con la bur­gue­sía vas­ca, cuya géne­sis como cla­se explo­ta­do­ra es par­te de la géne­sis de los impe­rios espa­ñol y fran­cés, del capi­ta­lis­mo comer­cial y colo­nial, de su fase indus­trial e impe­ria­lis­ta y de su actua­li­dad de capi­ta­lis­mo finan­cie­ro-espe­cu­la­ti­vo y fic­ti­cio. Vis­to esto es urgen­te avan­zar en el inter­na­cio­na­lis­mo como cam­po de lucha inde­pen­den­tis­ta den­tro del mons­truo euro­peo, tarea impo­si­ble de resu­mir aquí.

Las cin­co lec­cio­nes mues­tran la incom­pa­ti­bi­li­dad entre el capi­tal y el tra­ba­jo tam­bién en Eus­kal Herria.

27 de mar­zo de 2019

Fuen­te: https://​borro​ka​ga​raia​.word​press​.com/​2​0​1​9​/​0​3​/​2​7​/​l​a​-​s​i​t​u​a​c​i​o​n​-​d​e​-​v​e​n​e​z​u​e​l​a​-​e​n​-​p​r​o​f​u​n​d​i​d​a​d​-​y​-​e​n​s​e​n​a​n​z​a​s​-​p​a​r​a​-​e​u​s​k​a​l​-​h​e​r​r​ia/

