FMI, deuda externa y consignas transicionales

Un lec­tor del blog pre­gun­tó, en la sec­ción Comen­ta­rios, si la con­sig­na del Fren­te de Izquier­da, «rup­tu­ra total con el FMI», en el actual con­tex­to, es de tipo tran­si­cio­nal. Las con­sig­nas tran­si­cio­na­les son aque­llas que, en prin­ci­pio, impul­sa­rían a las masas tra­ba­ja­do­ras a avan­zar en trans­for­ma­cio­nes socia­lis­tas, ya que no se pue­den con­se­guir en el sis­te­ma capi­ta­lis­ta. Por ejem­plo, el con­trol obre­ro de la pro­duc­ción es inapli­ca­ble en las con­di­cio­nes nor­ma­les del modo de pro­duc­ción capi­ta­lis­ta. Solo se pue­de efec­ti­vi­zar en un sen­ti­do revo­lu­cio­na­rio en una situa­ción revo­lu­cio­na­ria, o con la cla­se obre­ra en el poder; si no exis­ten estas con­di­cio­nes, el con­trol obre­ro es mera cola­bo­ra­ción –vía algu­na buro­cra­cia sin­di­cal– con la cla­se capi­ta­lis­ta y el Esta­do.

Pues bien, nada indi­ca que la deman­da de rup­tu­ra con el FMI sea, en sí y por sí, una medi­da tran­si­cio­nal. Un país se pue­de reti­rar del Fon­do sin que para ello sea nece­sa­rio trans­for­mar en algún sen­ti­do pro­fun­do las rela­cio­nes de pro­pie­dad exis­ten­tes. Más aún, un país podría reti­rar­se del FMI y con­ti­nuar sien­do, sin embar­go, depen­dien­te del cré­di­to inter­na­cio­nal. Por ejem­plo, si pade­cie­ra défi­cits en su balan­za de pagos –défi­cit en su cuen­ta corrien­te, sali­da de capi­ta­les, pér­di­da de reser­vas inter­na­cio­na­les- esta­ría subor­di­na­do a las exi­gen­cias de los pres­ta­mis­tas, estu­vie­ra o no adhe­ri­do al FMI. En ese mar­co, lo menos que se pue­de decir es que la mera sali­da del FMI no apor­ta­ría gran cosa a la solu­ción de los pro­ble­mas eco­nó­mi­cos.

Tampoco el no pago de la deuda es transicional

Pre­ci­se­mos tam­bién que la exi­gen­cia del no pago de la deu­da exter­na tam­po­co es, en sí mis­ma, una deman­da tran­si­cio­nal. De hecho, a lo lar­go de la his­to­ria, han sido muchos los paí­ses que deja­ron de pagar sus deu­das, sin que ello haya impul­sa­do tran­si­ción algu­na al socia­lis­mo. En una nota ante­rior (aquí), cité el tra­ba­jo de Rein­hart y Rogoff, This Time is Dif­fe­rent: A Pano­ra­mic View of Eight Cen­tu­ries of Finan­cial Cri­ses (NBER, abril, 2008), que mues­tra la recu­rren­cia de defaults de deu­das exter­nas. Entre otros datos: «[…] des­de su inde­pen­den­cia al 2006, Argen­ti­na defaul­teó 7 veces; Bra­sil lo hizo en 9 opor­tu­ni­da­des; Méxi­co en 8; Vene­zue­la en 10. Méxi­co, Perú, Vene­zue­la, Nica­ra­gua, Repú­bli­ca Domi­ni­ca­na y Cos­ta Rica estu­vie­ron en cesa­ción de pagos o rees­truc­tu­ran­do apro­xi­ma­da­men­te el 40% de los años trans­cu­rri­dos des­de que logra­ron la inde­pen­den­cia has­ta 2006. En el siglo XIX Espa­ña defaul­teó 7 veces; es el récord, pero Aus­tria lo hizo 5 veces. Gre­cia 5 des­de 1829, pero más del 50% de los años estu­vo en default o rees­truc­tu­ran­do».

La reali­dad es que los defaults están en la lógi­ca de toda cri­sis capi­ta­lis­ta: «… las fases alcis­tas son segui­das por cri­sis de sobre­pro­duc­ción, con vio­len­tas caí­das de los pre­cios y los valo­res. La acu­mu­la­ción de deu­das por par­te de los gobier­nos, y su pos­te­rior liqui­da­ción vio­len­ta, no es aje­na a esta diná­mi­ca. Es que los defaults de las deu­das exter­nas de los gobier­nos for­man par­te de las des­va­lo­ri­za­cio­nes de capi­ta­les, que acom­pa­ñan toda cri­sis (lo que Marx lla­ma­ba las «revo­lu­cio­nes de los valo­res»). El repu­dio de las deu­das o su pago con mone­da envi­le­ci­da, son las vías por medio de las cua­les se rea­li­zan esas des­va­lo­ri­za­cio­nes. Por esto tam­bién, en deter­mi­na­do pun­to, los repre­sen­tan­tes del esta­blish­ment eco­nó­mi­co admi­ten que la úni­ca sali­da para res­ta­ble­cer la acu­mu­la­ción del capi­tal pasa por el default y la rees­truc­tu­ra­ción de las deu­das» (ibí­dem).