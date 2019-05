Sortu cumple con lo aceptado

Sor­tu hace lin­de­zas, a la vez que nie­ga sus ori­gi­nes aber­tza­les y socia­lis­tas en su ora­to­ria, cada vez que sis­te­má­ti­ca­men­te ana­li­za un hecho vital­men­te pri­mor­dial para la super­vi­ven­cia del Pue­blo Vas­co.

Una y otra vez fal­ta al res­pe­to a los cien­tos de vas­cas y vas­cos que han cai­do en com­ba­te y otros muchos que han lucha­do por la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria.

El señor Rubal­ca­ba es un encu­bri­dor del GAL pero tam­bién un men­ti­ro­so y voso­tros lo sabéis. Tam­bién dijo que Jon Anza se había fuga­do con dine­ro de la orga­ni­za­ción arma­da ETA. Acor­da­ros cómo Jon Anza apa­re­ció el 11 de mayo, hace diez años de su des­apa­ri­ción y muer­te sin acla­rar. Toda­vía no os hemos oído o leí­do un recuer­do, algu­na for­ma de soli­da­ri­dad o de denun­cia polí­ti­ca (medias pala­bras no valen). Voso­tros y voso­tras habéis subido a Rubal­ca­ba a los alte­res. El señor Rubal­ca­ba era una per­so­na de Esta­do capi­ta­lis­ta, con todo lo que ello supo­ne.

Sois unos egoís­tas (me refie­ro a la cas­ta que cobra suel­do y posi­ción social) y solo miráis vues­tros intere­ses. Me hago una pre­gun­ta ¿por qué par­ti­ci­páis en unas elec­cio­nes (espa­ño­las, vas­co espa­ño­las o euro­peas) que son el mayor enemi­go de la liber­tad del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co? Tam­po­co hace tan­to tiem­po que cali­fi­ca­bais a esas elec­cio­nes como far­sa, un cir­co… y reivin­di­ca­bais y lla­ma­bais a la abs­ten­ción, al boi­cot a no votar, etc.

Estais cola­bo­ran­do con el capi­tal y la bur­gue­sía vas­co-espa­ño­la. Por eso fir­mas­teis la «ley de par­ti­dos espa­ño­la» y la cons­ti­tu­ción espa­ño­la os pare­ce demó­cra­ta. ¿Cómo se pue­de dige­rir ese dis­pa­ra­te?

La pri­me­ra y segun­da Inter­na­cio­nal no fue­ron tan exqui­si­tos como voso­tros para poner en prác­ti­ca vues­tra social-demo­cra­cia tan ruin y mise­ra­ble. Espe­ro que las nue­vas gene­ra­cio­nes que vie­nen nos pon­gan en su sitio, por­que si esta es la heren­cia social y polí­ti­ca que vais a dejar al Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co, no la que­re­mos.

¡Por una abs­ten­ción socia­lis­ta revo­lu­cio­na­ria!

Gora Eus­kal Herria Aska­tu­ta!

¡Por la revo­lu­ción socia­lis­ta vas­ca!

¡Inde­pen­den­tzia eta Sozia­lis­moa!

Jose­fo Mar­cos, «Txe­fo»

14 de mayo de 2019

Me gusta: Me gus­ta Car­gan­do…