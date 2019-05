Para el excomandante Joaquín Gómez lo que hay es un plan para asesinar a todos los integrantes de FARC

Joa­quín Gómez (Mil­ton Ton­cel) exco­man­dan­te de las anti­guas FARC-EP y uno de los pocos miem­bros de la actual direc­ción del par­ti­do FARC que con­ti­nua al lado de los exgue­rri­lle­ros en un ETCR, en este caso en La Gua­ji­ra, hizo un impor­tan­te lla­ma­do de aler­ta a todos los inte­gran­tes sin excep­ción del par­ti­do FARC, en rela­ción a que «el plan que hay es ani­qui­lar­nos a todos (…) des­truir­nos físi­ca­men­te» por par­te de un sec­tor de la cla­se polí­ti­ca diri­gen­te que siem­pre se ha opues­to a cual­quier posi­bi­li­dad de cons­truir una Colom­bia para todos.

Las decla­ra­cio­nes que gira­ron en torno a la denun­cia que inter­pu­so Gómez ante la pro­cu­ra­du­ría Gene­ral el 9 de abril sobre diver­sos hechos que aten­tan con­tra su vida e inte­gri­dad físi­ca y en la que res­pon­sa­bi­li­zó al Esta­do de cual­quier hecho que aten­te con­tra su per­so­na; fue­ron ofre­ci­das en rue­da de pren­sa el día 24 del mis­mo mes, en el Espa­cio Terri­to­rial de Pon­do­res en la Gua­ji­ra, cuyo video fue publi­ca­do por la ofi­ci­na de pren­sa del ETCR.

En su denun­cia pun­tua­li­za diver­sos hechos, entre ellos el entra­ma­do de un mon­ta­je con­tra él, al esti­lo San­trich por par­te de «agen­tes encu­bier­tos, y a veces des­cu­bier­tos» para invo­lu­crar­lo en nego­cios ilí­ci­tos como lo es la com­pra y ven­ta de dóla­res y adqui­si­ción de armas, según expli­có Gómez «tra­tan de hacer­me un mon­ta­je, segu­ra­men­te para impe­dir que yo par­ti­ci­pe en polí­ti­ca, o apre­sar­me».

Duran­te la rue­da de pren­sa, el diri­gen­te apun­tó que uno de los gran­des erro­res de las otro­ra FARC-EP, apar­te de lo que sig­ni­fi­có haber sepa­ra­do la entre­ga de armas, del pro­ce­so de rein­cor­po­ra­ción, fue «haber nego­cia­do el pro­ce­so de paz con un gobierno que no tie­ne sobe­ra­nía», Colom­bia no es un Esta­do autó­no­mo de sus deci­sio­nes «cada vez que el pre­si­den­te Trump ama­ne­ce de mal genio le mete una tan­da a Duque, como si fue­ra el mucha­chi­to de hacer man­da­dos de la casa», ase­ve­ró Joa­quín Gómez, al tiem­po que resal­tó la for­ma en la cual el salien­te emba­ja­dor grin­go Whi­ta­ker ejer­ció pre­sión sobre algu­nos con­gre­sis­tas para que vota­ran a favor de las obje­cio­nes que pre­sen­tó el Cen­tro Demo­crá­ti­co en cabe­za de Duque, dicha pre­sión hoy recae sobre magis­tra­dos de la Cor­te Cons­ti­tu­cio­nal, esta­men­to que será el que defi­na el incier­to futu­ro de la JEP.

Gómez cri­ti­có la doble moral de los medios masi­vos de comu­ni­ca­ción, quie­nes callan con­tra los crí­me­nes come­ti­dos en con­tra de los líde­res socia­les y los exgue­rri­lle­ros, al tiem­po que lla­man a cerrar filas ante cual­quier «agra­vio» pro­nun­cia­do en con­tra de Uri­be Vélez.

Joa­quín Gómez hizo refe­ren­cia a quie­nes his­tó­ri­ca­men­te se han lucra­do del con­flic­to polí­ti­co, social y arma­do «ese sec­tor desea que el con­flic­to con­ti­núe, por­que cuan­do los muer­tos son aje­nos y las ganan­cias son pro­pias, enton­ces que con­ti­núe» refi­rién­do­se a aque­llos que han hecho de la vio­len­cia un nego­cio.

Joa­quín Gómez habla des­de los hechos y de allí que expre­se sin titu­beos, que fue un error no haber impues­to el tema del cam­bio de la Doc­tri­na de la Segu­ri­dad Nacio­nal (DSN) como uno de los pun­tos en los diá­lo­gos de la Haba­na «has­ta que no se cam­bie la Doc­tri­na de la Segu­ri­dad Nacio­nal, van a seguir los muer­tos, va a con­ti­nuar la impu­ni­dad y esto va en ascen­so pro­gre­si­vo e inter­mi­na­ble de líde­res socia­les, sin­di­ca­lis­tas (…) es decir, todo aquel que disien­ta del esta­ble­ci­mien­to (…) esa doc­tri­na con­si­de­ra el para­mi­li­ta­ris­mo como una fuer­za auxi­liar para hacer los tra­ba­jos sucios que el ejér­ci­to ins­ti­tu­cio­nal no pue­de hacer» enfa­ti­zó, al tiem­po que sub­ra­yó que la impu­ni­dad es una con­di­ción sine qua non para que ope­re el para­mi­li­ta­ris­mo, moti­vo por el cual «todos los días matan» y no cap­tu­ran a los res­pon­sa­bles, lo ante­rior no sería posi­ble de acuer­do a sus pala­bras, sin la con­ni­ven­cia de los tres pode­res públi­cos, de allí que la exa­cer­ba­da vio­len­cia con­tra los sec­to­res popu­la­res no se solu­cio­ne úni­ca­men­te aumen­tan­do los esque­mas de pro­tec­ción, «son crí­me­nes que se están dan­do de mane­ra sis­te­má­ti­ca (…) ellos saben lo que se está dan­do y no pasa nada».

Refe­ren­te al Pai­sa e Iván Már­quez, Joa­quín Gómez afir­mó «si el Pai­sa e Iván no se reti­ran (del ETCR de Mira­va­lle) sobre todo el Pai­sa, los hubie­ran ase­si­na­do hace tiem­po». Gómez reite­ró las denun­cias que en su momen­to reali­zó Iván Már­quez, dejan­do al des­cu­bier­to que los grin­gos con com­pli­ci­dad del Esta­do colom­biano; han pro­pen­di­do por neu­tra­li­zar al Pai­sa y a Iván, de la mis­ma for­ma como tie­nen pri­sio­ne­ro a Jesús San­trich bajo mon­ta­je judi­cial sin nin­gu­na prue­ba en su con­tra. De la mis­ma for­ma han pre­ten­di­do supri­mir y callar la voz de Gómez, uno de los diri­gen­tes de FARC más crí­ti­cos fren­te al incum­pli­mien­to del Esta­do, en rela­ción al pro­ce­so de paz.

El exco­man­dan­te jun­to a Ber­tul­fo Álva­rez, ha sido una de las voces más crí­ti­cas del pro­ce­so de paz. Su apor­te y ges­tión a la rein­cor­po­ra­ción de la base gue­rri­lle­ra del ETCR Amaury Rodrí­guez en Pon­do­res-Cone­jo, La Gua­ji­ra, ha per­mi­ti­do que dicho espa­cio a par­tir de la auto­ges­tión sea uno de los más orga­ni­za­dos a nivel nacio­nal.

Vio­le­ta Guet­na­mo­va, inte­gran­te FARC – ETCR Amaury Rodrí­guez

17 de mayo de 2019

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano

