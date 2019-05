Me voy a abs­te­ner. Por enési­ma vez, des­de hace algu­nos años. Por segun­da vez en este últi­mo mes. No es cosa que haya deci­di­do en los últi­mos días. Lo tenía cla­ro hace mucho tiem­po.

Las pri­me­ras veces que no voté cos­tó tra­ba­jo dar el paso. La ver­dad que no soy abs­ten­cio­nis­ta voca­cio­nal, he vota­do muchas veces, he esta­do en la mesa elec­to­ral de inter­ven­tor y en sus años, cuan­do era más joven, inclu­so he par­ti­ci­pa­do en pega­das de cár­te­les, ido a míti­nes y demás acti­vi­da­des de cam­pa­ña.

No soy anar­quis­ta, les res­pe­to por su tena­ci­dad y cohe­ren­cia pero no par­ti­ci­po de su ideo­lo­gía, o filo­so­fía. Creo inclu­so opor­tuno recor­dar que CNT par­ti­ci­po del Fren­te Popu­lar cuan­do la izquier­da (la de ver­dad) estu­vo cer­ca de asal­tar los cie­los en el Esta­do espa­ñol. Pero el sue­ño eterno como vino se fue como can­ta­ra Vic­tor Manuel y des­de enton­ces la izquier­da esta­tal se ha dedi­ca­do a recon­ci­liar­se con sus ase­si­nos o se ha enre­da­do en luchas cai­ni­tas que la han lle­va­do al desas­tre.

Tam­bién la izquier­da de mi país, la mayo­ri­ta­ria (no les agra­da que les digan la ofi­cial, así que emplea­ré el ter­mino mayo­ri­ta­ria) se está dedi­can­do a recon­ci­liar­se con quie­nes nos macha­ca­ron. Y si no se han recon­ci­lia­do más no ha sido por fal­ta de ganas, sino por­que nues­tros his­tó­ri­cos enemi­gos les han recha­za­do por acti­va y por pasi­va. Si fue­se por la izquier­da mayo­ri­ta­ria vas­ca esta­ría­mos de pic­nic con el gre­mio de empre­sa­rios, con la bur­gue­sía regio­na­lis­ta y si fue­se nece­sa­rio has­ta con la dere­cho­na madri­le­ña. Pre­fie­ren humi­llar­nos has­ta el decir bas­ta y tener­nos detrás, como un niño (o niña…) arre­pen­ti­do de lo malo (o mala…) que ha sido.

Esa es la acti­tud y el moti­vo que me lle­va a abs­te­ner­me. Yo no he sido malo. En todo caso mi mal­dad ha sido soñar y actuar den­tro de mis posi­bi­li­da­des físi­cas (cada vez más esca­sas) y psí­qui­cas (tam­po­co debo andar sobra­do…) en pos de ver cum­pli­do mi sue­ño. Vivir como ser humano libre, en una patria libre y socia­lis­ta. Y femi­nis­ta, por supues­to.

Conoz­co muchas per­so­nas que se pre­sen­tan en las lis­tas elec­to­ra­les, no solo de mi pue­blo, de más pue­blos de mi país. Pon­go la mano en el fue­go por ellas y me cons­ta que son hones­tas. Pero no les voy a votar. Ten­go cla­ro que quie­nes de ellos sal­gan con­ce­ja­les, al final ten­drán que asu­mir la dis­ci­pli­na del gru­po muni­ci­pal y actuar de mane­ra que les indi­que los diri­gen­tes loca­les o nacio­na­les.

Como la línea polí­ti­ca es la que me oca­sio­na dis­cre­pan­cia y como no se vota en reali­dad a per­so­nas sino a pro­yec­tos polí­ti­cos es lo que me obli­ga a no acu­dir a las urnas. Este año ha sido duro en ese sen­ti­do y hemos sido tes­ti­gos de nefas­tas actua­cio­nes en Iru­ña con el caso de Mara­vi­llas Gaz­tetxea, Erren­te­ria… y muchos más que no es pre­ci­so men­tar. La línea polí­ti­ca, pue­de ser inde­pen­den­tis­ta, no lo nie­go, pero den­tro del sis­te­ma capi­ta­lis­ta, sin cues­tio­nar la pro­pie­dad y en línea de recon­ci­liar­se con quie­nes ayer cali­fi­cá­ba­mos de enemi­gos.

Los dos ejem­plos no han sido casua­li­dad. Por eso no voy a ir a las urnas. Por eso me voy a abs­te­ner. NI a las muni­ci­pa­les, ni a las dipu­tacio­nes ni a la Unión Euro­pea… (No voy a abu­rrir al per­so­nal que ten­ga a bien leer­me de cali­fi­car y des­cri­bir a la Unión Euro­pea, bra­zo polí­ti­co de la ban­da cri­mi­nal OTAN…)

Sin más… abs­ten­zioa!

Ando­ni Base­rri­go­rri

18 de mayo de 2019

