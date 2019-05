Combate al sistema patriarcal y capitalista con tu abstención activa

Al igual que con las pasa­das elec­cio­nes gene­ra­les, des­de Comu­nis­tas de Cas­ti­lla pro­po­ne­mos al con­jun­to de la cla­se obre­ra cas­te­lla­na y sec­to­res popu­la­res man­te­ner una acti­tud de abs­ten­ción acti­va en las elec­cio­nes del pró­xi­mo domin­go.

No nos enga­ñe­mos más. La mayo­ría es cons­cien­te de que los repre­sen­tan­tes ele­gi­dos no tie­nen nin­gu­na obli­ga­ción de cum­plir sus pro­me­sas elec­to­ra­les, por­que como dijo la actual alcal­de­sa de Madrid «el pro­gra­ma es solo un refe­ren­te y no una obli­ga­ción». Lo úni­co que cum­plen es incum­plir.

Si pro­me­ten bajar impues­tos los suben, si subír­se­los sólo a los ricos, éstos se mean de la risa, si crear pues­tos de tra­ba­jo, los que se crean son de mier­da (algu­nos inclu­so sin sala­rio). Pero repa­se­mos algu­nos de los escán­da­los más sono­ros:

En Valla­do­lid el ayun­ta­mien­to «del cam­bio» (PSOE-VTLA) con los apo­yos de Pode­mos y sus entra­ma­dos extra muni­ci­pa­les no dero­ga­ron la Orde­nan­za Mor­da­za del PP, sino que la maqui­lla­ron, la hicie­ron más cíni­ca, y la han apli­ca­do a base de bien. La liber­tad de expre­sión pare­ce que tam­bién es enemi­ga de esta «izquier­da» ins­ti­tu­cio­na­li­za­da. Inclu­so la poli­cía local ha actua­do de deman­dan­te con­tra per­so­nas y orga­ni­za­cio­nes invo­can­do la ley esta­tal de segu­ri­dad ciu­da­da­na (Ley Mor­da­za).

En Madrid, Car­me­na y los suyos con­ti­núan con los pla­nes de des­tro­zar los barrios popu­la­res a base de desahu­cios y gen­tri­fi­ca­ción; y quie­ren seguir ade­lan­te con el pelo­ta­zo urba­nís­ti­co de la lla­ma­da «ope­ra­ción Cha­mar­tín» Todo para el turis­mo y los nego­cios, nada para el pue­blo tra­ba­ja­dor.

Las lis­tas de espe­ra hos­pi­ta­la­rias se han dis­pa­ra­do. La polí­ti­ca que des­de la Jun­ta de CyL se ha segui­do ha sido per­fec­ta: todo para los pri­vi­le­gia­dos de su sis­te­ma buro­crá­ti­co. Nada para los enfer­mos. El sis­te­ma «Públi­co» de Salud fun­cio­na como un autén­ti­co nego­cio pri­va­do, pero sin com­pe­ten­cia. Se mul­ti­pli­can los bene­fi­cios de las empre­sas a las que se exter­na­li­zan los ser­vi­cios, se refuer­za el auto­ri­ta­ris­mo interno y se divi­de a las tra­ba­ja­do­ras de la salud otor­gan­do pri­vi­le­gios por aquí y macha­can­do por allá. Ni tra­ba­ja­do­ras ni usua­rios par­ti­ci­pan de nin­gu­na toma de deci­sión. Racis­mo y machis­mo en la aten­ción a pacien­tes. ¿Habla­mos de las con­di­cio­nes de esa aten­ción médi­ca en nues­tro medio rural?

Hacen exac­ta­men­te con lo públi­co lo que les da la gana. Y cuan­do se vayan los que ven­gan harán lo mis­mo.

Muer­tos por fal­ta de ayu­das a la depen­den­cia. Ayu­das que no lle­gan y no lle­ga­rán.

Alcal­des corrup­tos por doquier adop­tan acuer­dos con empre­sas que des­tro­zan el medio ambien­te y los pue­blos: minas de ura­nio, macro gran­jas de por­cino, frac­king, basu­re­ros de resi­duos indus­tria­les, minas a cie­lo abier­to, cemen­te­rios nuclea­res, etc., se dis­tri­bu­yen por nues­tras tie­rras cas­te­lla­nas con ayu­das de la admi­nis­tra­ción auto­nó­mi­ca y todas las licen­cias nece­sa­rias.

Auto­vías que están en las pro­me­sas enfer­mi­zas de la cas­ta polí­ti­ca que sólo enga­ñan a los pocos que aún creen que los «suyos» sí las cum­pli­rán. Nues­tra juven­tud se ve abo­ca­da a aban­do­nar su tie­rra en bus­ca tra­ba­jos mise­ra­bles en las gran­des urbes o en paí­ses euro­peos, inclu­yen­do nues­tras licen­cia­das y licen­cia­dos, cuyas carre­ras uni­ver­si­ta­rias tan­to esfuer­zo y dine­ro cos­ta­ron.

Para­le­la­men­te flo­re­cen los artícu­los ali­men­ti­cios de lujo, expues­tos en Ferias patro­ci­na­das fas­tuo­sa­men­te con nues­tros impues­tos a fin de atraer a los mer­ca­dos exclu­si­vos de los ricos. Se uti­li­za el patri­mo­nio para atraer turis­mo como pana­cea de nues­tros males. Y mien­tras se siguen cerran­do o des­lo­ca­li­zan­do minas e indus­trias.

Los pla­nes están hechos, se hacen en Bru­se­las y los con­se­jos de admi­nis­tra­ción de las gran­des empre­sas y ban­cos. Nadie pue­de esca­par de pagar la deu­da con­traí­da por el esta­do para man­te­ner el sis­te­ma finan­cie­ro de la ban­ca cri­mi­nal espa­ño­la ¿dón­de están las audi­to­rías de la deu­da para pagar sólo lo «legal y legí­ti­mo» pro­me­ti­das por la «izquier­da» del cam­bio? Que a nadie se le olvi­de que fue­ron el PP y el PSOE los que cam­bia­ron la Cons­ti­tu­ción en su artícu­lo 135 obli­ga­dos por el Ban­co Cen­tral Euro­peo para ase­gu­rar el cobro de la deu­da por enci­ma de cual­quier otra nece­si­dad. Pode­mos-IU ya no se acuer­da de ajus­tar cuen­tas con esa «cas­ta» que tam­bién es el PSOE, al con­tra­rio, están como locos por entrar en el gobierno. Nun­ca como aho­ra se ve la pura ansia de poder que tie­nen Igle­sias y sus ami­gos. De Valle­cas a un barrio de ricos con segu­ri­dad pri­va­da.

Frente a la Europa del capital, la Europa de los pueblos y las trabajadoras Euro­pa no es la demo­cra­cia. Sin capa­ci­dad de desa­rro­llar polí­ti­cas al mar­gen del impe­ria­lis­mo yan­qui expan­de su capi­tal hacia mer­ca­dos de paí­ses en los que ha pro­mo­vi­do y sos­tie­ne gobier­nos fas­cis­tas, como en Ucra­nia, hacién­do­se cóm­pli­ce de las atro­ci­da­des per­pe­tra­das con­tra las Repú­bli­cas del Don­bás; esa Euro­pa del capi­tal como alia­da de la OTAN ha des­tro­za­do Libia, Siria, Irak y la Repú­bli­ca del Yemen, y ame­na­za a Vene­zue­la a dia­rio. Sí, for­ma­mos par­te de una alian­za que tie­ne como «ami­gos» a sinies­tros regí­me­nes como el de Ara­bia Sau­dí a los que ven­de­mos cor­be­tas de gue­rra con todo el apo­yo del alcal­de de Cádiz (Pode­mos). Y no nos olvi­da­mos de que la gue­rra en Libia pro­mo­vi­da por esa Euro­pa del capi­tal y la gue­rra tuvo al miem­bro de Pode­mos J.J. Rodrí­guez como uno de sus prin­ci­pa­les eje­cu­to­res, como máxi­mo res­pon­sa­ble de la JEMAD que era en esos momen­tos. Esa Euro­pa que no ha pro­mo­vi­do a las regio­nes depri­mi­das, ha chan­ta­jea­do duran­te años a nues­tros pue­blos con las ayu­das de la PAC que se han que­da­do en manos de los pode­ro­sos del cam­po, arrui­nan­do las pro­duc­cio­nes tra­di­cio­na­les y sus con­se­cuen­cias catas­tró­fi­cas: aban­dono del medio rural con la con­se­cuen­te fal­ta de cui­da­dos sobre bos­ques que se han vis­to arra­sa­dos por las lla­mas, enve­je­ci­mien­to inevi­ta­ble… No, nos repre­sen­tan. Y no vamos a come­ter el error de votar «lo menos malo» o por el peli­gro de la «ultra­de­re­cha» a la que abren camino con sus polí­ti­cas con­tra los pue­blos tra­ba­ja­do­res. Bas­ta de chan­ta­jes emo­cio­na­les. Haga­mos lo que dic­ta nues­tra con­cien­cia: denun­ciar un sis­te­ma que no es demo­crá­ti­co, que se rige por las nece­si­da­des del capi­tal y el patriar­ca­do, que ocul­ta con el espec­tácu­lo de sus urnas (si las pone el Pue­blo por su pro­pia ini­cia­ti­va es arra­sa­do por la guar­dia civil como en Cata­lun­ya), cam­pa­ñas cos­to­sí­si­mas y pape­le­tas de colo­res, ocul­ta que en el día a día, en lo coti­diano no exis­te demo­cra­cia en abso­lu­to por­que esta­mos en manos de gen­te que no es ele­gi­da para man­dar: empre­sa­rios, ban­que­ros, fun­cio­na­rios, jue­ces, poli­cías, curas, pro­pa­gan­dis­tas, que tie­nen car­ta blan­ca para des­pe­dir, esta­far, con­de­nar, repri­mir, enga­ñar a nues­tra cla­se tra­ba­ja­do­ra, a la juven­tud, a las muje­res… ¡ABSTENCIÓN ACTIVA! ¡DEMOCRACIA DEL PUEBLO Y PODER POPULAR! Comu­nis­tas de Cas­ti­lla 21 de mayo de 2019

