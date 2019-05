Ikasle borroka, antolakuntza eta estrategia sozialista /​Lucha estudiantil,organización y estrategia socialista

[ES]

«Lan umil, isil, eta era­gin­ko­rra­ren mili­tan­tzia kul­tu­ran egon­kor­tzen ari gara. Izan ere, ikas­le­ria­ren eta pro­le­tar­goa­ren bizitze­tan ekar­pen garran­tzitsuak egi­te­ko gai­ta­su­na duen ikas­le anto­la­kun­de sozia­lis­ta iza­tea da hel­bu­rua. Hauek dira emaitza onak eta hau da bidea.» Manex Gurrutxa­ga, Miem­bro de Ikas­le Aber­tza­leak. Dis­cur­so pro­nun­cia­do en el VII Con­gre­so de la Orga­ni­za­ción

La sema­na pasa­da hemos reci­bi­do dos bue­nas noti­cias en el ámbi­to edu­ca­ti­vo para los intere­ses del pro­le­ta­ria­do.

Por un lado, la lucha deci­di­da y res­pon­sa­ble de Uni­ber­tsi­ta­te­ko Indar Bata­su­na con­tra la nor­ma 12.2, con­tra­ria a los intere­ses del estu­dian­ta­do en el mode­lo del sis­te­ma de eva­lua­ción, comien­za a dar sus fru­tos, ya que la comi­sión de gra­do (gra­du batzor­dea) de la UPV ha admi­ti­do la pro­pues­ta hecha por UIB para la modi­fi­ca­ción de la nor­ma. Es una amplia­ción míni­ma de los dere­chos del estu­dian­ta­do, pero un paso de gigan­te para la lucha por el Socia­lis­mo en Eus­kal Herria.

Por pri­me­ra vez en mucho tiem­po, la orga­ni­za­ción estu­dian­til sir­ve de for­ma efi­caz para lle­var a cabo sus pro­pó­si­tos median­te la lucha en la uni­ver­si­dad, y lo hace como orga­ni­za­ción inde­pen­dien­te del pro­le­ta­ria­do. Es decir, habien­do aban­do­na­do defi­ni­ti­va­men­te el peso muer­to de un acti­vis­mo mili­tan­te mera­men­te pro­pa­gan­dís­ti­co, jun­to con un mar­co polí­ti­co inter­cla­sis­ta que ins­tru­men­ta­li­za­ba total­men­te al movi­mien­to estu­dian­til, que le impo­nía una agen­da polí­ti­ca de blo­queo de los intere­ses reales de cla­se, y le impe­día ser efec­ti­va para los intere­ses del pro­le­ta­ria­do en el ámbi­to edu­ca­ti­vo. Es decir, la orga­ni­za­ción estu­dian­til mues­tra por pri­me­ra vez, aun con todas las fuer­zas polí­ti­cas de la uni­ver­si­dad en con­tra, una efec­ti­vi­dad en sus luchas que nun­ca tuvo, y lo hace bajo las ban­de­ras del socia­lis­mo, bajo la ini­cia­ti­va mili­tan­te socia­lis­ta.

La estra­te­gia socia­lis­ta debe seña­lar la insu­fi­cien­cia del mar­co del poder y domi­na­ción de la bur­gue­sía, de las ins­ti­tu­cio­nes bur­gue­sas, de la uni­ver­si­dad de los empre­sa­rios, los inte­lec­tua­les aca­dé­mi­cos y sus lobbys, la ban­ca y las mul­ti­na­cio­na­les, y toda la red inter­na de con­sen­so, todo el apa­ra­to de poder inte­gra­do que supo­ne: pero debe ser capaz de res­pon­der simul­tá­nea­men­te a los nte­re­ses inme­dia­tos de los sec­to­res pro­le­ta­rios de la comu­ni­dad edu­ca­ti­va y mos­trar ser efi­caz median­te la orga­ni­za­ción inde­pen­dien­te del pro­le­ta­ria­do, com­ba­tien­do cuo­tas de poder y fuer­za en todos los ámbi­tos que afec­tan a la coti­dia­ni­dad uni­ver­si­ta­ria, y posi­cio­nan­do a los sec­to­res inter­me­dios y al fun­cio­na­ria­do pro­gre­sis­ta a favor de los intere­ses de la cla­se tra­ba­ja­do­ra, y en con­tra de los intere­ses de la bur­gue­sía. Estas «vie­jas» ideas lla­man pode­ro­sa­men­te a la puer­ta del umbral de épo­cas en el que nos encon­tra­mos, en Eus­kal Herria y en Euro­pa, mos­tran­do su aplas­tan­te efec­ti­vi­dad para pro­ble­mas reales de los que los par­ti­dos ins­ti­tu­cio­na­les de cua­dros bur­gue­ses no tie­nen ni la más míni­ma preo­cu­pa­ción. O más bien: su preo­cu­pa­ción com­par­ti­da es ata­jar la ame­na­za del socia­lis­mo en las jóve­nes gene­ra­cio­nes. Una ame­na­za que no con­sis­te en estas o aque­llas per­so­nas, sino en la inevi­ta­ble emer­gen­cia de la sub­je­ti­vi­dad revo­lu­cio­na­ria a par­tir de unas con­di­cio­nes obje­ti­vas dadas, en todos los ámbi­tos de la vida, por el inexo­ra­ble pro­ce­so de pro­le­ta­ri­za­ción.

En segun­do lugar, la sema­na pasa­da hemos reci­bi­do tam­bién la noti­cia de que la lar­ga lucha de los estu­dian­tes en el ins­ti­tu­to de secun­da­ria Euna­te ha con­se­gui­do tam­bién una tra­ba­ja­da vic­to­ria. Los estu­dian­tes del cen­tro han desa­rro­lla­do un pro­ce­so de lucha con­tra la ins­ta­la­ción de cáma­ras de video­vi­gi­lan­cia en su cen­tro edu­ca­ti­vo. El depar­ta­men­to de edu­ca­ción ins­ta­ló las cáma­ras en el cen­tro sin acor­dar­lo con nadie, y los estu­dian­tes de Euna­te comen­za­ron de inme­dia­to y con gran sen­ti­do de la orien­ta­ción polí­ti­ca una lucha tajan­te con­tra esa gran­dí­si­ma vul­ne­ra­ción de sus dere­chos a la ima­gen, a la inti­mi­dad, y lo que es más impor­tan­te, a las liber­ta­des polí­ti­cas. A lo lar­go de este cur­so han teni­do que sopor­tar todo tipo de chan­ta­jes y pre­sio­nes, inclui­da la prohi­bi­ción polí­ti­ca que roza la ile­ga­li­dad de una huel­ga estu­dian­til en todo Iru­ñe­rria, llo­ri­queos de fun­cio­na­rios y algún que otro supues­to sin­di­ca­to por el «dere­cho al tra­ba­jo» (sic!), y por enci­ma de todos los obs­tácu­los nos han dado una nue­va lec­ción de deter­mi­na­ción. Han sabi­do reunir­se y pro­te­ger sus intere­ses, for­man­do la Red de Auto­de­fen­sa de Iru­ñe­rria. Han sabi­do lle­var a cabo su lucha y ganar para sus plan­tea­mien­tos la legi­ti­mi­dad en el barrio. Han sabi­do salir a la calle y actuar con soli­da­ri­dad de cla­se, con uni­dad de acción socia­lis­ta, median­te una mul­ti­tu­di­na­ria mani­fes­ta­ción que reco­rrió las calles de Iru­ñea. Aho­ra otros quie­ren el pro­ta­go­nis­mo de esa lucha. Pero el pro­ta­go­nis­mo lo tie­ne quien lle­va la ini­cia­ti­va polí­ti­ca, quien sabe lo que hace, quien domi­na la lógi­ca de los acon­te­ci­mien­tos. No es una mera lucha con­tra las cáma­ras de segu­ri­dad en Euna­te, es una lucha con­tra las cáma­ras de segu­ri­dad en todos los cen­tros edu­ca­ti­vos, es una lucha cul­tu­ral, por la ins­tau­ra­ción de un recha­zo gene­ra­li­za­do a estos méto­dos de con­trol polí­ti­co con­tra la cla­se tra­ba­ja­do­ra. Y es una lucha por la legi­ti­mi­dad de la orga­ni­za­ción estu­dian­til socia­lis­ta inde­pen­dien­te del pro­le­ta­ria­do. En esto, la ini­cia­ti­va de la lucha estu­dian­til de orien­ta­ción socia­lis­ta ha hecho refle­xio­nar a mucha gen­te. Eso es hege­mo­nía. La video-vigi­lan­cia a meno­res de edad es una abe­rra­ción con res­pon­sa­bles ins­ti­tu­cio­na­les y «cul­tu­ra­les».

Y más allá del ámbi­to edu­ca­ti­vo, los estu­dian­tes y las estu­dian­tes de Euna­te nos han ense­ña­do el camino ante la video-vigi­lan­cia pan­óp­ti­ca que las ins­ti­tu­cio­nes bur­gue­sas están implan­tan­do des­de hace más de una déca­da en todo el terri­to­rio, en los espa­cios públi­cos y pri­va­dos, en calles e infra­es­truc­tu­ras, inclu­so en vivien­das pri­va­das de for­ma inclu­so ile­gal. La res­pues­ta del pro­le­ta­ria­do tie­ne que ser tajan­te, nos juga­mos nues­tras liber­ta­des polí­ti­cas, las con­di­cio­nes de lucha de las pre­sen­tes y futu­ras gene­ra­cio­nes, ade­más de nues­tra dig­ni­dad, de no ser gra­ba­dos y vigi­la­dos como ani­ma­les de gran­ja. Es la cla­se domi­nan­te la que debe ser gra­ba­da y con­tro­la­da, en su corrup­ción, en sus deci­sio­nes ocul­tas, en sus reunio­nes secre­tas, en sus chan­chu­llos, en su meter mano en la caja, en su red clien­te­lar, en sus ins­ti­tu­cio­nes del esta­do de cla­se, en sus gabi­ne­tes buró­cra­tas de par­ti­do y sin­di­ca­to, en su impu­ni­dad.

Estos dos pasos ade­lan­te se suman a las vic­to­rias que a lo lar­go de este cur­so Ikas­le Aber­tza­leak y las Redes de Auto­de­fen­sa Estu­dian­ti­les han con­se­gui­do median­te sus luchas: ikas­le gelas, cam­bios en los sis­te­mas de eva­lua­ción, dere­chos de huel­ga, avan­ces en con­tra del cam­pus poli­cial con el tema de guar­dias de segu­ri­dad, etc.

Quie­ro por lo tan­to apro­ve­char para feli­ci­tar al gru­po de estu­dian­tes de Euna­te, a todo el movi­mien­to estu­dian­til de Iru­ñe­rria en par­ti­cu­lar y de Eus­kal Herria en gene­ral, este año habéis dado gran­des pasos en el mode­lo de mili­tan­cia, en la efec­ti­vi­dad del mode­lo de lucha, en la serie­dad de vues­tros plan­tea­mien­tos. No pres­téis aten­ción a la red de men­ti­ras y a los ata­ques que estáis reci­bien­do, son sín­to­ma de la legi­ti­mi­dad de vues­tra lucha, y de la efi­ca­cia de vues­tra deter­mi­na­ción. Sois ejem­plo comu­nis­ta para toda la cla­se tra­ba­ja­do­ra.

Tam­bién quie­ro mos­trar mi res­pe­to a toda la mili­tan­cia de Ikas­le Aber­tza­leak por haber desa­rro­lla­do un con­gre­so de gran nivel polí­ti­co, con una dis­ci­pli­na ejem­plar, de for­ma dis­cre­ta y res­pon­sa­ble, mien­tras su orga­ni­za­ción era foco mediá­ti­co de todo tipo de calum­nias y men­ti­ras por par­te de irres­pon­sa­bles y mani­pu­la­do­res a suel­do. Una vez más, no reco­no­ce­rán el ridícu­lo que hicie­ron pidien­do la cele­bra­ción de un con­gre­so des­de fue­ra, de for­ma entris­ta y sin nin­gún res­pe­to, cuan­do de puer­tas aden­tro toda la mili­tan­cia ya esta­ba desa­rro­llán­do­lo, de for­ma par­ti­ci­pa­ti­va y con deba­tes de gran con­te­ni­do como pue­de obser­var­se al leer la ponen­cia defi­ni­ti­va, apro­ba­da por una­ni­mi­dad.

En gene­ral es nece­sa­rio hacer unas refle­xio­nes gene­ra­les de los avan­ces en la lucha estu­dian­til.

La orga­ni­za­ción para la defen­sa de los intere­ses del pro­le­ta­ria­do tie­ne una orien­ta­ción estra­té­gi­ca de gran impor­tan­cia. Todos los sec­to­res y des­ta­ca­men­tos comu­nis­tas debe­rían de ser cons­cien­tes de ello, refor­zar­la y ali­men­tar­la. Es la escue­la polí­ti­ca y orga­ni­za­ti­va del pro­le­ta­ria­do. No hay Revo­lu­ción Socia­lis­ta sin orga­ni­za­ción de masas del pro­le­ta­ria­do, sin pro­ce­so socia­lis­ta en deve­nir, sin acu­mu­la­ción de fuer­zas pro­le­ta­rias, y no hay orga­ni­za­ción y acu­mu­la­ción de fuer­zas pro­le­ta­rias sin efec­ti­vi­dad en la lucha, sin corre­la­cio­nes de fuer­zas, sin más vic­to­rias que derro­tas, sin el dina­mis­mo de la lucha de cla­ses con una balan­za favo­ra­ble. No redu­cir esas luchas a mero eco­no­mi­cis­mo apo­lí­ti­co no impli­ca en abso­lu­to no tomar­se en serio las luchas defen­si­vas del pro­le­ta­ria­do a todos los nive­les. Man­te­ner y ganar posi­cio­nes a esca­la social es vital, y el no hacer­lo des­acre­di­ta­ría al pro­le­ta­ria­do para luchas mayo­res. Es más, no hacer­lo ha disuel­to la iden­ti­dad polí­ti­ca del pro­le­ta­ria­do, ato­mi­zán­do­lo y alis­tán­do­lo bajo fal­sas ban­de­ras, en orga­ni­za­cio­nes enemi­gas de cla­se, o con­de­nán­do­lo a un este­ti­cis­mo loca­lis­ta, a una mili­tan­cia cul­tu­ral irre­le­van­te, volun­ta­ris­ta y auto­des­truc­ti­va. Son esas mis­mas luchas defen­si­vas, cuan­do tie­nen un carác­ter de uni­dad de cla­se, dis­ci­pli­na y esca­la social, las que mues­tran a la vez la efi­ca­cia de la orga­ni­za­ción pro­le­ta­ria y los lími­tes de la orga­ni­za­ción ins­ti­tu­cio­nal y de par­ti­dos de la bur­gue­sía, es decir, la nece­si­dad de desa­rro­llar la orga­ni­za­ción pro­le­ta­ria, de ali­men­tar el pro­ce­so de trans­for­ma­cio­nes de la orga­ni­za­ción pro­le­ta­ria evo­lu­ti­vo y siem­pre cre­cien­te hacia la uni­dad de ofen­si­va per­fec­cio­na­da, de avan­zar sus posi­cio­nes orga­ni­za­ti­vas para la toma del poder y la socia­li­za­ción de la pro­duc­ción.

La socia­li­za­ción de la pro­duc­ción no es un mun­do alo­ca­do, idea­lis­ta e irrea­li­za­ble, no pue­de pre­sen­tar­se de mane­ra teó­ri­ca ante el pro­le­ta­ria­do des­mo­ra­li­za­do: en la medi­da en que es el desa­rro­llo lógi­co y racio­nal de este mun­do, la puri­fi­ca­ción de la fuer­za téc­ni­ca en una for­ma orga­ni­za­ti­va social supe­rior, de mayor abun­dan­cia, liber­tad, feli­ci­dad, dis­po­ni­bi­li­dad de tiem­po y comu­ni­dad fra­ter­nal, debe pre­sen­tar­se en la lucha real del pre­sen­te por la dimen­sión éti­ca real y efi­caz de los pro­pó­si­tos de cla­se. De tal mane­ra que la estra­te­gia socia­lis­ta debe tener un gran­dí­si­mo com­po­nen­te pre-figu­ra­ti­vo y edu­ca­ti­vo en las luchas reales, actua­les, por los intere­ses inme­dia­tos de los sec­to­res más cas­ti­ga­dos. El con­trol de los pro­ce­sos socia­les median­te la orga­ni­za­ción pro­le­ta­ria es indis­pen­sa­ble para la toma del poder: a mayor con­trol, mayor opción de toma del poder. A menor con­trol, mayor debi­li­dad.

Las con­ce­sio­nes ins­ti­tu­cio­na­les sin corre­la­ción de fuer­zas son mera pro­pa­gan­da bur­gue­sa. Sin embar­go, las con­ce­sio­nes ins­ti­tu­cio­na­les a cau­sa de una corre­la­ción de fuer­zas de cla­se son bro­tes de fuer­za, de poten­cia orga­ni­za­ti­va para el socia­lis­mo. La auto­de­fen­sa y la ofen­si­va no son cate­go­rías sepa­ra­das. Son par­tes de un pro­ce­so dia­léc­ti­co, y la his­to­ria de los ciclos revo­lu­cio­na­rios lo demues­tra.

No hay socia­lis­mo sin pro­le­ta­ria­do. El socia­lis­mo es el poder terri­to­ria­li­za­do del pro­le­ta­ria­do. La estra­te­gia socia­lis­ta es la estra­te­gia por la toma del poder por par­te del pro­le­ta­ria­do, para el derro­ca­mien­to del poder bur­gués y la socia­li­za­ción de la pro­duc­ción y de los medios de pro­duc­ción. La cla­se media (en des­com­po­si­ción gene­ra­cio­nal) no pue­de ser el suje­to socia­lis­ta como dicen algu­nos, por muchos nom­bres fal­sos que le pon­gan, y su estra­te­gia no tie­ne nada que ver con el socia­lis­mo, sino con una acti­tud aco­mo­da­ti­cia e ines­cru­pu­lo­sa en este mun­do. Un des­ta­ca­men­to teó­ri­co revo­lu­cio­na­rio tam­po­co pue­de ser el suje­to socia­lis­ta, si no se fusio­na con los intere­ses inme­dia­tos del pro­le­ta­ria­do y es capaz de defen­der­los en su par­ti­cu­la­ri­dad, mien­tras mues­tra la nece­si­dad de supe­rar el mar­co gene­ral eco­nó­mi­co, social, cul­tu­ral, y polí­ti­co bur­gués para poder rea­li­zar­los.

El pro­le­ta­ria­do debe orga­ni­zar­se en gran esca­la, bajo sus pro­pios intere­ses y de for­ma dis­ci­pli­na­da en todos los ámbi­tos de la vida coti­dia­na; debe edu­car­se en aspi­rar a la feli­ci­dad, a la liber­tad y la vida en comu­ni­dad social. Debe des­en­mas­ca­rar a todos los far­san­tes, a todos los pro­ta­go­nis­tas y ele­men­tos de des­es­ta­bi­li­za­ción inter­na, y a todas las fal­sas ban­de­ras que se le mues­tran des­de el exte­rior. Debe edu­car­se en las aspi­ra­cio­nes his­tó­ri­cas de su cla­se para tener fuer­zas para la lucha polí­ti­ca. Esta nece­si­dad es homo­gé­nea a sus obje­ti­vos: si quie­re alcan­zar­los, no hay otra vía. Y para eso son indis­pen­sa­bles las tareas de auto­de­fen­sa dis­ci­pli­na­da de sus pro­pios intere­ses, el plan­tea­mien­to de con­flic­tos y la sis­te­ma­ti­za­ción tác­ti­ca para ven­cer­los.

Este es un pro­ce­so socia­lis­ta de edu­ca­ción mili­tan­te y de acu­mu­la­ción de fuer­zas que tie­ne carác­ter «de ciclo», es decir, que va a durar déca­das. Muchos aca­ba­rán sien­do lo con­tra­rio de lo que pare­cían al prin­ci­pio, y muchos lo harán tam­bién, de for­ma inver­sa.

La fusión del pre­sen­te con el futu­ro es la fina línea que requie­re la apli­ca­ción de toda la inte­li­gen­cia estra­té­gi­ca y orga­ni­za­ti­va que poda­mos reunir con las ense­ñan­zas del pasa­do. En esto, la lucha estu­dian­til de los últi­mos años en Eus­kal Herria y su ejem­plar for­ma de orga­ni­za­ción vie­nen mar­can­do el camino a seguir.

Kolitza

22 de mayo de 2019