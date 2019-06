Bake prozesua, birgizarteratzea /​Proceso de paz, reinserción

ES

«Bakea Bideak», «Harre­rak» y «Cois­tek» con­vo­can una con­fe­ren­cia el 25 de junio y anti­ci­pan que la mis­ma diser­ta­rá sobre la «rein­ser­ción» de los pre­sos polí­ti­cos den­tro del «roce­so de paz» (ima­gi­na­mos que los pre­sos polí­ti­cos serán vas­cos e irlan­de­ses y que el «pro­ce­so de paz» tam­bién esta­rá en rela­ción con Eus­kal Herria y el Nor­te de Irlan­da).

Muchas veces hemos dicho inter­na­men­te, entre com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras, en sesio­nes de deba­te sobre la coyun­tu­ra polí­ti­ca gene­ral y par­ti­cu­lar, sobre la línea polí­ti­ca a seguir que… «toda­vía lo que ten­dre­mos que ver» de par­te de los social-demó­cra­tas, tibios/​as, buró­cra­tas y, en gene­ral, de los y las que como logro supe­rior tie­nen su pro­pio bien­es­tar. Se sien­tan vas­cas, irlan­de­sas vas­co espa­ño­les o lo que ten­gan a bien ele­gir.

Aun­que sea bre­ve­men­te, hable­mos del «pro­ce­so de paz». Al menos en Eus­kal Herria, a fina­les del 2009, nos ase­gu­ra­ban que la cues­tión y con­tra­dic­ción prin­ci­pal para avan­zar en el pro­ce­so de libe­ra­ción nacio­nal y social era que la lucha polí­ti­co-mili­tar esta­ba des­fa­sa­da. Lo correc­to era dejar el mono­po­lio de la vio­len­cia al Esta­do (del capi­tal) y, como la socie­dad vas­ca era madu­ra, ini­ciar una diná­mi­ca de desobe­dien­cia.

Esta diná­mi­ca de desobe­dien­cia logra­ría lo que has­ta ese momen­to, y en los últi­mos sesen­ta años, el MLNV no había podi­do con­se­guir. Esto es, y sin decir­lo todo de gol­pe, con la vari­ta mági­ca de la demo­cra­cia del sis­te­ma que nos ocu­pa y explo­ta, lograr nues­tros máxi­mos obje­ti­vos de libe­ra­ción nacio­nal y social.

Resu­mien­do mucho, de desobe­dien­cia nada de nada. Apo­yo al PSOE-GAL, acuer­dos con la bur­gue­sía vas­co-espa­ño­la del PNV en rela­ción al preám­bu­lo de un nue­vo pac­to auto­no­mis­ta espa­ñol de don­de nun­ca ven­drá el Esta­do Socia­lis­ta Vas­co… Y todo esto en menos de diez años.

Por refres­car tam­bién nues­tra memo­ria dire­mos que, ade­más de la fra­ca­sa­da estra­te­gia de nego­cia­ción (cam­po de inter­ven­ción supues­ta­men­te jus­to pero total­men­te mina­do por el capi­tal, y en nues­tro caso Fran­cia y Espa­ña), hay un cons­tan­te empe­ño en espa­ño­li­zar y afran­ce­sar por la dere­cha lo que fue uno de los pocos reduc­tos revo­lu­cio­na­rios en la Euro­pa Occi­den­tal de las últi­mas déca­das. Esto es, vivi­mos en demo­cra­cia, somos libres de votar y muchos tie­nen un buen suel­do. Cla­ro que lo cier­to es que la demo­cra­cia es la ley del que nos ocu­pa y explo­ta y ade­más de no ser libres la mayo­ría anda­mos con el bol­si­llo jus­ti­to, o peor.

No nos can­sa­re­mos de recor­dar­lo. No hay nación opri­mi­da que apo­yán­do­se en las leyes de su opre­sor encuen­tre su libre futu­ro. Jamás la cla­se capi­ta­lis­ta orga­ni­za­rá sus ins­tru­men­tos de gue­rra (Esta­do, sis­te­ma eco­nó­mi­co, par­ti­dos, sin­di­ca­tos, medios de comu­ni­ca­ción, etc.) si no es para sal­va­guar­dar sus intere­ses. Jamás su ley, su demo­cra­cia, con­ta­rá con los que opri­me y explo­ta. Y habla­mos del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co. Jamás en sus ins­ti­tu­cio­nes (ni fue­ra de ellas) admi­ti­rá que la cla­se tra­ba­ja­do­ra vas­ca sea due­ña de su futu­ro. Al menos por las bue­nas.

Por des­gra­cia, no esta­mos con­tan­do nada nue­vo. El pro­ble­ma fun­da­men­tal que tie­ne la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial y Refor­mis­ta es que nadie que se con­si­de­re como tal sabe has­ta dón­de van a ir sus estruc­tu­ras polí­ti­cas. Ayer con Oba­ma y hoy con Trump. El POSE-GAL es con­si­de­ra­do izquier­da espa­ño­la. El PNV, nece­sa­rio para pac­tar humo. Hoy en día EH Bil­du fun­cio­na en sus inter­ven­cio­nes, pac­tos, alian­zas, en lo que no hace, en lo que jus­ti­fi­ca en… como un par­ti­do más del sis­te­ma fran­cés o espa­ñol.

Y, por des­gra­cia, tam­bién tene­mos un pro­ble­ma los que hace­mos esa crí­ti­ca. Nos está cos­tan­do situar de dón­de veni­mos, cómo hemos lle­ga­do a esta situa­ción y qué pers­pec­ti­vas tene­mos. Pen­sa­mos que la gen­te que man­tu­vo, y man­tie­ne, posi­cio­nes revo­lu­cio­na­rias, de cla­se, en el pasa­do pri­mó equi­vo­ca­da­men­te posi­cio­nes que pre­ten­dían avan­zar todos jun­tos como pue­blo opri­mi­do. Lo que final­men­te ocu­rrió y ocu­rre es que hemos cami­na­do bajo el man­to de la peque­ña bur­gue­sía vas­ca y todos los buró­cra­tas y opor­tu­nis­tas que se han que­ri­do unir al fes­tín. Es de espe­rar que no come­te­re­mos los erro­res del pasa­do.

Así las cosas, y en rela­ción al titu­lar de la anun­cia­da con­fe­ren­cia «rein­ser­ción de pre­sos poli­ti­cos» y «pro­ce­so de paz» es de agra­de­cer que casi se qui­ten la care­ta y hagan ver un poco más cla­ro, a los toda­vía incré­du­los, un todo entre la «vía Sor­tu, rein­ser­ción, pre­sos polí­ti­cos y pro­ce­so de paz».

Si toda­vía hay alguien que no rela­cio­na dia­léc­ti­ca­men­te este maca­bro desas­tre polí­ti­co, humano y éti­co, dire­mos que inter­na­cio­nal­men­te la rein­ser­cio­nes, las vías Sor­tu, los pro­ce­sos de paz… quie­ren decir sumi­sión de la par­te insur­gen­te al Esta­do ocu­pan­te y opre­sor o a la dic­ta­du­ra del capi­tal de turno.

Aquí no exis­te pro­ce­so de paz. Aquí exis­te un pro­ce­so de lucha que en estos momen­tos pasa por la con­for­ma­ción de un movi­mien­to socia­lis­ta revo­lu­cio­na­rio vas­co de libe­ra­ción nacio­nal con cla­ra posi­ción de cla­se. Y el obje­ti­vo prin­ci­pal sigue inal­te­ra­ble des­pués de sesen­ta años. La crea­ción del Esta­do Socia­lis­ta Vas­co.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

20 de jumio de 2019