Euskal sozialdemokraziaren koordinatzaileak eskainitako elkarrizketaren harira /​Sobre la entrevista al coordinador de la socialdemocracia vasca

[ES]

¿Qué pode­mos decir de quie­nes no plan­tean las con­tra­dic­cio­nes prin­ci­pa­les que enfren­tan a Espa­ña y Fran­cia con­tra Eus­kal Herria? ¿Por qué no se plan­tea la cues­tión nacio­nal y social de Eus­kal Herria ante una opor­tu­ni­dad mediá­ti­ca tan impor­tan­te? ¿Por qué no plan­tear abier­ta­men­te que el Pue­blo Tra­ba­ja­dor es el úni­co due­ño de su des­tino?

Ante tan­ta pre­gun­ta insul­tan­te hacia los que, cuan­do menos, han hecho sobre­vi­vir a Eus­kal Herria duran­te las últi­mas dece­nas de años, algo ten­dre­mos que afir­mar y reivin­di­car. Que­re­mos dejar bien cla­ro que ETA no ha sido una orga­ni­za­ción terro­ris­ta sino una van­guar­dia polí­ti­co mili­tar al ser­vi­cio del pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co, al menos en gran par­te de du reco­rri­do.

En ese sen­ti­do, ETA tuvo como eje fun­da­men­tal de su accio­nar polí­ti­co mili­tar con­se­guir la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo para Eus­kal Herria. Esta cues­tión es nega­da por los que nos ocu­pan y explo­tan. No tie­nen más expli­ca­ción plau­si­ble que cali­fi­car a ETA como terro­ris­ta, así como a cual­quier per­so­na que haya lucha­do por los obje­ti­vos que la mis­ma per­si­gue.

Es evi­den­te que los que nos hemos situa­do en el MLNV duran­te sesen­ta años con X gra­do de impli­ca­ción, en sus dife­ren­tes diná­mi­cas de inter­ven­ción, hemos lucha­do y defen­di­do los mis­mos obje­ti­vos que ETA. Negar eso es negar la his­to­ria y a noso­tros mis­mos.

Quie­nes públi­ca­men­te renie­gan de todo esto es evi­den­te que mien­ten o se han pasa­do en una u otra medi­da pre­ci­sa­men­te al lado de los que nos opri­men y explo­tan. El tiem­po dirá qué lugar ocu­pan en ese vas­to entra­ma­do.

La social­de­mo­cra­cia vas­ca, en uno de los peo­res tiem­pos que ha cono­ci­do Espa­ña (con varias cri­sis en los últi­mos años), se ha com­por­ta­do como una fiel acom­pa­ñan­te y garan­te del sis­te­ma que nos ocu­pa y explo­ta. Has­ta el pun­to de des­mon­tar todo el MLNV, inclui­da la úni­ca con­tra­dic­ción que los sis­te­mas que nos ocu­pan no pue­den per­mi­tir, esto es, la lucha polí­ti­co mili­tar en tan­to que cues­tio­na a los Esta­dos, fran­cés, espa­ñol y al capi­tal. Es evi­den­te que con ella no pode­mos con­tar sino para dar vuel­tas a la noria sis­té­mi­ca, sea esta espa­ño­lis­ta o fran­ce­sa.

Nadie que ten­ga intere­ses anta­gó­ni­cos, inclu­so sien­do infe­rior en todos los medios para enfren­tar­se a su opo­nen­te, pue­de tomar acti­tu­des ser­vi­les y aún menos para apun­ta­lar de mane­ra deci­si­va a su opo­nen­te que, pre­ci­sa­men­te, le nie­ga su pasa­do, pre­sen­te y futu­ro.

En los últi­mos sesen­ta años han caí­do en la lucha muchas vas­cas y vas­cos. Miem­bros de la Izquier­da Aber­tza­le Ofi­cial y social­de­mó­cra­ta dan por bue­nos con­cep­tos que sitúan a la o al resistente/​militante vas­co como gene­ra­dor de dolor, sin más y sin menos. Pre­ten­den hacer­nos creer que la lucha y resis­ten­cia como pue­blo y como cla­se nun­ca debie­ra haber pasa­do. Todo ello den­tro de la acep­ta­ción de las ideas-fuer­za de quien nos ocu­pa.

Esto es, resis­ten­te es sinó­ni­mo de terro­ris­ta. Vio­len­cia revo­lu­cio­na­ria igual a terro­ris­mo. Paz, diver­si­dad, Inter cla­sis­mo… nega­do­res de la lucha de cla­ses. Nada es posi­ble fue­ra de los pará­me­tros de la demo­cra­cia del capi­tal que nos ocu­pa y explo­ta…

Tene­mos que sopor­tar oír lo siguien­te ante una peti­ción de con­de­na a ETA: «noso­tros hemos hecho más que con­de­nar a ETA pues hemos cola­bo­ra­do para su defi­ni­ti­va diso­lu­ción» (Ote­gi). Así las cosas, nos hace­mos una pre­gun­ta: Si bajo las leyes de los que nos ocu­pan es impo­si­ble vis­lum­brar un futu­ro libre y socia­lis­ta vas­co (Espa­ña y Fran­cia lo dicen cada minu­to de su vida) ¿por qué se ha des­mon­ta­do la resis­ten­cia vas­ca y se les deja pudrir en las cár­ce­les de los ocu­pan­tes a nues­tras pre­sas y pre­sos polí­ti­cos que son quie­nes más han dado por la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria?

Dicen (pues no es cues­tión de un por­ta­voz o coor­di­na­dor) que sien­ten el daño cau­sa­do y más si, ade­más del lógi­co daño, lo han aumen­ta­do por algu­na decla­ra­ción… Vol­ve­mos a decir que la pri­me­ra víc­ti­ma es Eus­kal Herria y no per­so­nal ni colec­ti­va­men­te Espa­ña o Fran­cia. Estos dos paí­ses capi­ta­lis­tas e impe­ria­lis­tas nos tie­nen que pedir per­dón y resar­cir­nos por todas las vio­la­cio­nes, ocu­pa­ción, tor­tu­ras y sufri­mien­to que nos han hecho pade­cer a lo lar­go de nues­tra his­to­ria.

Otra res­pues­ta preo­cu­pan­te (pues el men­sa­je y el len­gua­je es del PNV) «no blo­queo (al PSOE-GAL), no che­ques en blan­co». Ante esa res­pues­ta vemos al alumno del PNV que pre­ten­de imi­tar, pero lle­ga tar­de. Vais a tener que entre­gar al sis­te­ma más de lo que entre­ga­ron otros muchos que se aco­pla­ron al mis­mo antes que voso­tros.

En cier­to sen­ti­do, la locu­ra de la entre­vis­ta tie­ne pun­tos muy fuer­tes. Uno es cuan­do Ote­gi dice que lo que se pre­ten­de es que el mafio­so Feli­pe Gon­za­lez reco­noz­ca su lide­raz­go y patro­ci­nio de los GAL pero no para enjui­ciar­lo sino cara a la con­vi­ven­cia demo­crá­ti­ca. En con­tra­po­si­ción pare­ce que los pre­sos polí­ti­cos vas­cos no exis­ten. Y eso que con el cam­bio de estra­te­gia y la ren­di­ción de ETA todo se iba a solu­cio­nar en «cua­tro» días.

Tam­bién dice que han podi­do gene­rar dolor en las víc­ti­mas, pero solo como por­ta­vo­ces pues en esa cali­dad no eran miem­bros de la orga­ni­za­ción polí­ti­co mili­tar. Ante esto, hay que decir que la Orga­ni­za­ción ha reco­no­ci­do los erro­res no pre­ten­di­dos a lo lar­go de su exis­ten­cia. No hace fal­ta que nadie se haga car­go de ello. Y menos se dis­cul­pe por algo que no ha hecho.

No es nue­vo que se hable de víc­ti­mas pues ese sub­ter­fu­gio le intere­sa a Fran­cia y a Espa­ña para no lle­gar al meo­llo de la cues­tión. Lo que es terri­ble es que Ote­gi se deje entre­vis­tar, pre­gun­ta tras pre­gun­ta sin hablar de las cau­sas del con­flic­to. La pri­me­ra agre­di­da es Eus­kal Herria y has­ta que ésta no pue­da desa­rro­llar su futu­ro nacio­nal y social, Eus­kal Herria esta­rá en gue­rra con­tra quien la ocu­pe o explo­te.

Jon Iurre­ba­so Atutxa

1 de julio de 2019