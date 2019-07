Lo que no quieren que sepamos sobre Blas Infante

Se acer­ca de nue­vo la noche del 10 al 11 de agos­to. Una noche como aque­lla de 1936 que ter­mi­nó con el ase­si­na­to de Blas Infan­te Pérez a manos del ejér­ci­to espa­ñol. Caí­da la noche lo saca­ron del cine Jaú­re­gui para hacer su últi­mo via­je. En su puer­ta nos dare­mos cita maña­na día 10 dis­tin­tas orga­ni­za­cio­nes de la izquier­da sobe­ra­nis­ta y revo­lu­cio­na­ria para ren­dir­le de nue­vo un sin­ce­ro home­na­je. Para recor­dar y recor­dar­nos a aque­llos que entre­ga­ron su vida por la liber­tad de Anda­lu­cía y a las pro­pues­tas que hicie­ron para sacar al Pue­blo Tra­ba­ja­dor Anda­luz de la bar­ba­rie en la que lo sumió el colo­nia­lis­mo espa­ñol como expre­sión penin­su­lar hege­mó­ni­ca del impe­ria­lis­mo.

Pero recor­dar a Blas Infan­te impli­ca tam­bién recor­dar sus plan­tea­mien­tos polí­ti­cos que es algo que al Régi­men le des­agra­da pro­fun­da­men­te. No es de extra­ñar pues­to que el pen­sa­mien­to que des­ple­gó el lla­ma­do anda­lu­cis­mo que diri­gía Blas Infan­te supo­ne un cues­tio­na­mien­to radi­cal de la Anda­lu­cía de prin­ci­pios de siglo XX (pero tam­bién de la Anda­lu­cía de prin­ci­pios de este siglo XXI). Todo ello a pesar de que la deten­ción de Infan­te el 2 de agos­to de 1936 en su casa de Coria del Río obli­gó a la espo­sa de D. Blas a que­mar todos los escri­tos que con­si­de­ró com­pro­me­te­do­res, por ello los escri­tos que han lle­ga­do has­ta nues­tros días son tan solo una par­te, ses­ga­da por su lado más revo­lu­cio­na­rio e inde­pen­den­tis­ta, del pen­sa­mien­to infan­tiano.

En las vís­pe­ras del 10 de agos­to de este 2016 y ante la pre­vi­si­ble mini­mi­za­ción y cari­ca­tu­ri­za­ción del pen­sa­mien­to polí­ti­co de Blas Infan­te es nece­sa­rio recor­dar algu­nos ele­men­tos cla­ves para enten­der su pen­sa­mien­to que pre­ci­sa­men­te el Régi­men inten­ta ocul­tar a toda cos­ta.

El mode­lo pre­vio que cons­ti­tuía para Blas Infan­te un pun­to de par­ti­da para la ver­da­de­ra auto­no­mía anda­lu­za era la Cons­ti­tu­ción Anda­lu­za de 1883 que en el artícu­lo que cita Infan­te con­ti­núa dicien­do «[…] y no reci­be su poder de nin­gu­na auto­ri­dad exte­rior al de las auto­no­mías can­to­na­les que la ins­ti­tu­yen por este pac­to». Nada que ver con la Anda­lu­cía actual en la que las leyes se hacen como desa­rro­llo y con­cre­ción de las leyes espa­ño­las y nun­ca en con­tra­po­si­ción con ellas. Siguien­do un esque­ma ver­ti­cal en el que es des­de la cor­te cen­tra­lis­ta de Madrid don­de se dic­tan las orien­ta­cio­nes esen­cia­les de todos los aspec­tos que afec­tan a nues­tra vida coti­dia­na (edu­ca­ción, salud, medio ambien­te, eco­no­mía, infra­es­truc­tu­ras…) Como ejem­plo pode­mos citar la anu­la­ción en 2011 del artícu­lo del esta­tu­to de 2007 refe­ri­do a las com­pe­ten­cias sobre la Cuen­ca Hidro­grá­fi­ca del Gua­dal­qui­vir.

[…] noso­tros no tene­mos, por aho­ra, otras deno­mi­na­cio­nes que las de «Repú­bli­ca Anda­lu­za o Esta­do libre o autó­no­mo de Anda­lu­cía» para lle­gar a expre­sar aque­lla «Anda­lu­cía sobe­ra­na, cons­ti­tuí­da en demo­cra­cia repu­bli­ca­na» que dice el artícu­lo pri­me­ro de la Cons­ti­tu­ción ela­bo­ra­da para Anda­lu­cía, por la asam­blea de Ante­que­ra, hace medio siglo, en 1883 […]. ( La ver­dad sobre el com­plot de Tabla­da y el esta­do libre de Anda­lu­cía , 1931)

[…] Noso­tros, hemos prac­ti­ca­do la tác­ti­ca polí­ti­ca. No hay más que una tác­ti­ca: aco­mo­da­ción de la con­duc­ta polí­ti­ca (u orde­na­da al bene­fi­cio de la Comu­ni­dad), según las exi­gen­cias o per­mi­sio­nes de las cir­cuns­tan­cias vigen­tes. Duran­te un cuar­to de siglo hubi­mos de diri­gir­nos aten­tos a un apro­ve­cha­mien­to com­ple­to o exhaus­ti­vo de aque­llas per­mi­sio­nes, ela­bo­ra­das por noso­tros mis­mos, o sus­ci­ta­das por el azar, que a nues­tra acción se iban ofre­cien­do […]

Y lo expu­so tam­bién duran­te 1923 en un mitín ante la Cáma­ra de Inqui­li­nos de Sevi­lla orga­ni­za­da por el anar­quis­ta y ami­go Pedro Valli­na: «[…] El Esta­do espa­ñol no es expre­sión jurí­di­ca de una for­ma social sino pode­res repre­sen­ta­ti­vos de una cla­se dic­ta­do­ra […]»

Y tam­bién lo mani­fes­tó en un artícu­lo apa­re­ci­do en El Regio­na­lis­ta en 1919 que no está fir­ma­do pero que es de su incon­fun­di­ble auto­ría:

[…] Decla­ré­mo­nos sepa­ra­tis­tas de este Esta­do que, con rela­ción a indi­vi­duos y pue­blos, con­cul­ca sin freno los fue­ros de la jus­ti­cia y del inte­rés y, sobre todo, los sagra­dos fue­ros de la Liber­tad; de este Esta­do que nos des­ca­li­fi­ca ante nues­tra pro­pia con­cien­cia y ante la con­cien­cia de los pue­blos extran­je­ros […]. Ya no vale res­guar­dar sus mise­ra­bles intere­ses con el escu­do de la soli­da­ri­dad o la uni­dad, que dicen nacio­nal […]

Los esfuer­zos de Mª Ánge­les Infan­te por decla­rar cada vez que le acer­can un micró­fono que su padre no era sepa­ra­tis­ta no pue­den ente­rrar los escri­tos y el pro­ce­der de Blas Infan­te. Su visión del Esta­do espa­ñol fue espe­cial­men­te meri­dia­na­men­te cla­ro en los años 20. Lo mani­fes­ta­ba en el Mani­fies­to de Cór­do­ba (redac­ta­do en la asam­blea de Cór­do­ba de 1919) del que fue uno de los prin­ci­pa­les ins­pi­ra­do­res:

[…] Mi nacio­na­lis­mo, antes que anda­luz, es humano. Creo que, por el naci­mien­to, la natu­ra­le­za seña­la a los sol­da­dos de la Vida el lugar en don­de han de luchar por ella. Yo quie­ro tra­ba­jar por la Cau­sa del espí­ri­tu en Anda­lu­cía por­que en ella nací. Si en otra par­te me encon­tra­re, me esfor­za­ría por esta Cau­sa con igual fer­vor […] ( Manus­cri­to AEE )

Blas Infan­te se preo­cu­pó por el deve­nir mun­dial de los gran­des acon­te­ci­mien­tos de su épo­ca. Una de sus obras polí­ti­cas de mayor pro­fun­di­dad polí­ti­ca La dic­ta­du­ra peda­gó­gi­ca es for­mu­la­da como una dis­gre­sión anda­lu­za del con­cep­to mar­xis­ta de la dic­ta­du­ra pro­le­ta­ria que aca­ba­ba de poner­se en mar­cha tras la Revo­lu­ción de Octu­bre de 1917. La visión nacio­nal anda­lu­za que for­mu­la Blas Infan­te no pue­de ser a su vez más inter­na­cio­na­lis­ta. Y por eso expre­sa:

Blas Infante era profundamente anticapitalista

Su ase­si­na­to la noche del 10 al 11 de agos­to de 1936 fue jus­ti­fi­ca­do y lega­li­za­do por el fran­quis­mo con una sen­ten­cia de muer­te pos­te­rior que lo acu­sa­ba de: «[…] for­mó par­te de una can­di­da­tu­ra de ten­den­cia revo­lu­cio­na­ria en las elec­cio­nes de 1931 y en los años suce­si­vos has­ta 1936 se sig­ni­fi­có como pro­pa­gan­dis­ta de un par­ti­do anda­lu­cis­ta o regio­na­lis­ta anda­luz…». Esta ima­gen de Blas cho­ca con la ima­gen que nos trans­mi­ten des­de la Jun­ta, el sis­te­ma edu­ca­ti­vo e ins­ti­tu­cio­nes análo­gas. Tras los 40 años de paz fran­quis­ta nos han inten­ta­do ven­der un Blas Infan­te ado­ce­na­do e inofen­si­vo tam­bién en lo eco­nó­mi­co. Así es como quie­re el Régi­men que recor­de­mos al mayor inte­lec­tual anda­luz de la pri­me­ra mitad del siglo XX.

Sin embar­go nada más ale­ja­do de la reali­dad. Su apo­yo es incon­di­cio­nal a la refor­ma agra­ria y a la alte­ra­ción pro­fun­da de la pro­pie­dad de la tie­rra aten­ta­ba con­tra­po­nién­do los intere­ses de la bur­gue­sía agra­ria anda­lu­za (tan impor­tan­te en el sos­te­ni­mien­to del Esta­do espa­ñol des­de la segun­da mitad del siglo XIX) a los del pue­blo tra­ba­ja­dor. Ya en una fecha tan tem­pra­na como 1913 mani­fies­ta:

[…] ha lle­ga­do la hora que el pri­vi­le­gio mue­ra: no pue­de per­sis­tir la terri­ble impu­ni­dad que divi­de a los hom­bres en seño­res y escla­vos: no pue­de per­do­nar­se ese cri­men mons­truo­so que pre­mia el vicio y cas­ti­ga la vir­tud, que otor­ga al ocio todos los pla­ce­res e inflin­ge al tra­ba­jo todas las vir­tu­des. Ha lle­ga­do la hora de que el hom­bre se eman­ci­pe del yugo del hom­bre […]

Pole­mi­zó abier­ta­men­te con el otro anda­lu­cis­mo exis­ten­te en la épo­ca por­que lo cier­to es que des­de los pri­me­ros momen­tos en que el anda­lu­cis­mo comien­za a for­mu­lar­se (en las pri­me­ras déca­das del siglo XX) empie­za tam­bién a defi­nir­se en dos líneas opues­tas: la con­ser­va­do­ra y espa­ño­lis­ta y la revo­lu­cio­na­ria y sobe­ra­nis­ta. La segun­da esta­ba diri­gi­da por Blas Infan­te. El anda­lu­cis­mo regio­na­lis­ta y con­ser­va­dor esta­ba enca­be­za­do por José Gas­tal­ver.

Gas­tal­ver se opo­nía a la refor­ma agra­ria y afir­ma­ba que en Anda­lu­cía «[…] el pro­ble­ma es de pro­duc­ción de rique­za y no de dis­tri­bu­ción de la mis­ma». En la Anda­lu­cía don­de las dife­ren­cias socia­les y la desigual­dad ate­na­za­ban a los tra­ba­ja­do­res tam­bién había bur­gue­ses como Gas­tal­ver que que­rían fun­da­men­tar­se en un regio­na­lis­mo que piso­tea­ra a los tra­ba­ja­do­res para alzar­se polí­ti­ca­men­te y con­se­guir un tro­zo del pas­tel polí­ti­co. Ade­más, el anda­lu­cis­mo de Gas­tal­ver era abier­ta­men­te esta­ta­lis­ta y fran­ca­men­te opor­tu­nis­ta. Ele­men­tos todos ellos que se repro­du­cen en cier­to anda­lu­cis­mo aún hoy. Todo ello hizo decla­rar a Blas Infan­te en una car­ta escri­ta al direc­tor del dia­rio El LIbe­ral en 1919: «[…] si él es regio­na­lis­ta, noso­tros no lo somos, y si lo somos noso­tros él no lo es» hacien­do una cla­ra opo­si­ción dia­léc­ti­ca entre el anda­lu­cis­mo con­ser­va­dor de Gas­tal­ver y el anda­lu­cis­mo revo­lu­cio­na­rio de Infan­te. Bien harían algu­nos anda­lu­cis­ta e inclu­so sobe­ra­nis­ta revi­sar el pro­ce­der de Gas­tal­ver para ave­ri­guar lo que ya hace cien años sabe el anda­lu­cis­mo revo­lu­cio­na­rio que es for­ma de pro­ce­der para libe­rar a este pue­blo.

Pero el pro­gra­ma anti­ca­pi­ta­lis­ta de Infan­te no se cir­cuns­cri­bió sola­men­te al mun­do rural anda­luz. En una inter­ven­ción que hace ante la Cáma­ra de Inqui­li­nos de Sevi­lla (aso­cia­ción de tra­ba­ja­do­res que bus­ca­ban hacer un fren­te común de lucha fren­te a las subidas de alqui­ler de las vivien­das que esta­ble­cían los pro­pie­ta­rios) plan­tea que la pro­ble­má­ti­ca del pue­blo tra­ba­ja­dor anda­luz des­po­seí­do res­pon­de, evi­den­te­men­te, a los mis­mos razo­na­mien­tos tan­to en el cam­po como en la ciu­dad: la colo­ni­za­ción del país anda­luz, su some­ti­mien­to al Esta­do…