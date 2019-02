Entrevista a Josemari Lorenzo Espinosa, autor del libro «ETA, la historia no se rinde»

Jose­ma­ri Loren­zo Espi­no­sa, his­to­ria­dor y autor del libro ETA. La his­to­ria no se rin­de . Una entre­vis­ta en la que se tra­ta el arco his­tó­ri­co del nacio­na­lis­mo vas­co en Eus­kal Herria (actual­men­te las comu­ni­da­des autó­no­mas de País Vas­co y Nava­rra), el PNV, ETA, su diso­lu­ción y el fin de la lucha arma­da.

¿Qué era ETA (Eus­ka­di Ta Aska­ta­su­na) y dón­de se ori­gi­na esta orga­ni­za­ción arma­da?

Era una orga­ni­za­ción o gru­po polí­ti­co que uti­li­za­ba la lucha arma­da, para con­se­guir o ayu­dar a con­se­guir sus obje­ti­vos. Nace en Bil­bao, en 1958. Pri­me­ro como un gru­po de estu­dio, dedi­ca­do a recu­pe­rar la len­gua vas­ca, cono­cer su His­to­ria y sus leyes anti­guas. Lue­go evo­lu­cio­na mas radi­cal­men­te. A comien­zo de los 60, se une a un gru­po de disi­den­tes de las juven­tu­des del PNV (EGI) y se empie­za a sope­sar la uti­li­za­ción de armas.

Siguien­do el mode­lo del IRA, la revo­lu­ción cuba­na o el FLN arge­lino. Que por enton­ces, esta­ban de moda. En la pri­me­ra Asam­blea de 1962, afir­man que uti­li­za­rán todos los recur­sos a su alcan­ce para con­se­guir la inde­pen­den­cia de Eus­ka­di.

¿Cuá­les fue­ron los obje­ti­vos polí­ti­cos que tuvo antes de su aban­dono de las armas y la lucha arma­da?

El obje­ti­vo de ETA, en los sesen­ta años de su exis­ten­cia, era con­se­guir la inde­pen­den­cia de Eus­ka­di, en una socie­dad de tipo socia­lis­ta. Con algu­nos mati­ces o dife­ren­cias estra­té­gi­cas, que pro­vo­ca­ron varias esci­sio­nes. La reivin­di­ca­ción estra­té­gi­ca, más con­so­li­da­da, era: Inde­pen­den­cia, Socia­lis­mo, Uni­fi­ca­ción vas­ca y Eus­kal­du­ni­za­ción. Tam­bién, tuvo una alter­na­ti­va tác­ti­ca (KAS) para nego­ciar el cese de la lucha arma­da. En la que se con­tem­pla­ban, el reco­no­ci­mien­to del dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción, la mejo­ra de las con­di­cio­nes labo­ra­les, la amnis­tía, las liber­ta­des polí­ti­cas y sin­di­ca­les, etc.

ETA se pro­cla­ma­ba mar­xis­ta leni­nis­ta ¿Como es posi­ble que un gru­po con ideas basa­das en el mate­ria­lis­mo y la lucha de cla­ses salie­ra de un par­ti­do tra­di­cio­nal, cris­tiano y libe­ral como el PNV (Par­ti­do Nacio­na­lis­ta Vas­co)? ¿Vinie­ron jun­to con ETA otras orga­ni­za­cio­nes comu­nis­tas y revo­lu­cio­na­rias en Eus­ka­di?

Los orí­ge­nes de ETA no pro­ce­den direc­ta­men­te del PNV. Solo algu­nos de los pri­me­ros mili­tan­tes eran miem­bros de EGI (orga­nis­mo juve­nil del PNV). Sus fun­da­do­res, sin dejar de ser de fami­lias cató­li­cas, eran en su mayo­ría lai­cos, indi­fe­ren­tes o libre­pen­sa­do­res. Des­de el prin­ci­pio estu­vie­ron enfren­ta­dos al PNV. Aun­que en aque­llos años los pro­ble­mas reli­gio­sos no tenían casi inte­rés entre los jóve­nes. No eran las carac­te­rís­ti­cas reli­gio­sas lo que divi­día a los vas­cos. Las dife­ren­cias eran por la estra­te­gia polí­ti­ca. Y sobre todo, por la inac­ti­vi­dad fác­ti­ca del par­ti­do. El PNV era auto­no­mis­ta, des­de los años 20. Y con la Repú­bli­ca y la gue­rra, ter­mi­nó de engan­char­se al nau­fra­gio his­pano. Del que nun­ca se ha sepa­ra­do.

Duran­te el fran­quis­mo man­tu­vo siem­pre su «filia­ción» espa­ño­la. Es decir, la obe­dien­cia for­mal a las ins­ti­tu­cio­nes espa­ño­las. Y la con­ve­nien­cia de man­te­ner­se en Espa­ña (en reali­dad en el mer­ca­do espa­ñol) con un esta­tus de tipo fede­ra­ti­vo. Por otra par­te, el PNV ape­nas se enfren­tó al fran­quis­mo. Ni siquie­ra fue capaz de rom­per con Espa­ña y pro­cla­mar la inde­pen­den­cia en el exi­lio. Por muy tes­ti­mo­nial que fue­se, hubie­ra sido un sím­bo­lo impor­tan­te y hubie­se evi­ta­do la rup­tu­ra con los jóve­nes.

Des­de 1947, ade­más, el PNV cola­bo­ra des­ca­ra­da­men­te con Esta­dos Uni­dos. Duran­te la gue­rra fría se ali­néa con el anti­co­mu­nis­mo de la OTAN. Obe­de­ce sus órde­nes y algu­nos de sus miem­bros tra­ba­jan inclu­so para los ser­vi­cios secre­tos, ante­ce­den­te de la CIA. Este aspec­to fue vital en el recha­zo de la nue­va gene­ra­ción a la estra­te­gia del par­ti­do. Y for­ma­ría par­te de los con­te­ni­dos de la rup­tu­ra de 1958.

¿Qué con­se­cuen­cias tuvo que se orga­ni­za­ra ETA con­tra la dic­ta­du­ra fran­quis­ta? ¿Cuál han sido las posi­cio­nes del PNV ante el movi­mien­to-obre­ro vas­co y la izquier­da aber­tza­le?

ETA supu­so un revul­si­vo polí­ti­co y social, entre los nacio­na­lis­tas vas­cos des­de los años 60. Que esta­ban ancla­dos en la inope­ran­cia del PNV y la pasi­vi­dad del gobierno vas­co en el exi­lio. Su ideo­lo­gía radi­cal, sus accio­nes y la repre­sión del fran­quis­mo, des­per­tó de algún modo a la ador­me­ci­da socie­dad vas­ca que seguía vivien­do de las ren­tas del auto­no­mis­mo del PNV. La rup­tu­ra fue impor­tan­te. El hecho his­tó­ri­co más impor­tan­te des­de la gue­rra. ETA ade­más fue el ori­gen de movi­mien­tos socia­les, sin­di­ca­les, cul­tu­ra­les etc., muy atrac­ti­vos para los jóve­nes de post­gue­rra. En todo este esce­na­rio, el PNV se dedi­ca­ba a espe­rar que los ame­ri­ca­nos reti­ra­ran a Fran­co o que murie­se por sus pro­pios medios.

Las cla­ses socia­les que apo­yan al PNV, des­de prin­ci­pio de siglo XX son la bur­gue­sía vas­quis­ta, no espa­ño­li­za­da y sobre todo las cla­ses medias con­ser­va­do­ras. La direc­ción del PNV his­tó­ri­co está toma­da, des­de la muer­te de Sabino Ara­na, por la ideo­lo­gía empre­sa­rial de Ramón de la Sota. Un mul­ti­mi­llo­na­rio auto­no­mis­ta, navie­ro, side­rúr­gi­co y ban­que­ro. El cual, y lue­go sus suce­so­res, diri­gie­ron el par­ti­do des­de enton­ces has­ta hoy. El «sotis­mo», es una mez­cla de fue­ris­mo auto­nó­mi­co y acep­ta­ción de la depen­den­cia espa­ño­la, con un fol­klo­re iden­ti­ta­rio de vas­quis­mo. Que nun­ca ha reivin­di­ca­do la inde­pen­den­cia.

El movi­mien­to obre­ro vas­co, duran­te el fran­quis­mo y la tran­si­ción, fue obra del nue­vo sin­di­ca­lis­mo de CCOO (1959) o de LAB (1974). Los tra­di­cio­na­les UGT (PSOE) o ELA (PNV) se man­tu­vie­ron en modo espe­ra, per­dien­do toda la cre­di­bi­li­dad que tenían. Las posi­cio­nes del PNV ante el movi­mien­to obre­ro eran (son) las clá­si­cas de una demo­cra­cia cris­tia­na, moder­ni­za­da en social­de­mo­cra­cia. Con reco­no­ci­mien­to de la pro­pie­dad pri­va­da de los medios de pro­duc­ción y dere­cho a un sala­rio digno de los tra­ba­ja­do­res. Un capi­ta­lis­mo asis­ten­cial, que pro­te­ge a los ricos, sin dejar que los pobres cai­gan más de lo que están. En caso de con­flic­to, con huel­gas, mani­fes­ta­cio­nes, etc., el par­ti­do apo­ya siem­pre los intere­ses empre­sa­ria­les.

¿Cuan­do empie­za a reivin­di­car­se Eus­kal Herria como terri­to­rio nacio­nal de los vas­cos?

Des­de el naci­mien­to del nacio­na­lis­mo vas­co, y su par­ti­do polí­ti­co (PNV), con los her­ma­nos Ara­na a fina­les del siglo XIX. La idea nacio­na­lis­ta vas­ca se desa­rro­lla des­de la frus­tra­ción fue­ris­ta, tras las gue­rras car­lis­tas, con la incor­po­ra­ción for­zo­sa de los terri­to­rios fora­les al Esta­do espa­ñol y a su cons­ti­tu­ción. Sur­gió entre un gru­po de inte­lec­tua­les, en Bil­bao, que refle­xio­na­ron sobre los Fue­ros, sus orí­ge­nes, las carac­te­rís­ti­cas del pue­blo vas­co, la sobe­ra­nía foral, la bru­tal indus­tria­li­za­ción del terri­to­rio, inmi­gra­ción des­con­tro­la­da y pér­di­da total de la cul­tu­ral vas­ca, empe­zan­do por la len­gua. Lle­ga­ron a com­pren­der que los vas­cos no eran ni espa­ño­les ni fran­ce­ses.

Pero esta­ban some­ti­dos polí­ti­ca­men­te a ellos. Que habían sido sobe­ra­nos, has­ta que su terri­to­rio fue ocu­pa­do, mili­tar y polí­ti­ca­men­te, en el siglo XIX. Pri­me­ro en Eus­ka­di Nor­te, por los efec­tos jaco­bi­nos de la revo­lu­ción fran­ce­sa y lue­go en el Sur, tras las inva­sio­nes de 1839. Y que, como pue­blo, tenían los mis­mos dere­chos a la inde­pen­den­cia y a for­mar una nación, que sus inva­so­res, fran­ce­ses y espa­ño­les.

¿Que fue el Reino de Nafa­rroa (Nava­rra) y que tie­ne que ver el pue­blo y len­gua vas­ca con la comu­ni­dad autó­no­ma de Nava­rra?

El reino de Nava­rra, es el terri­to­rio his­tó­ri­co vas­co del perio­do feu­dal. Seme­jan­te a Cas­ti­lla, Gali­cia, Ara­gón, Cata­lun­ya, etc.

A pesar de lo que muchos pien­san, inclui­dos algu­nos inde­pen­den­tis­tas nava­rros, esto no es nin­gún ante­ce­den­te del nacio­na­lis­mo vas­co. Ya que sus reyes y ciu­da­da­nos no tenían con­cien­cia nacio­nal algu­na. Sino de per­te­nen­cia a las pro­pie­da­des patri­mo­nia­les de los reyes feu­da­les. Ade­más, cola­bo­ra­ban con los reyes de Cas­ti­lla o de Ara­gón en la gue­rra con­tra los musul­ma­nes (o sea, con­tra Anda­lu­cía). Aun­que lue­go a su vez fue­ron ocu­pa­dos por Cas­ti­lla-Ara­gón (1512), per­dien­do su inde­pen­den­cia.

Enton­ces Nava­rra des­apa­re­ce como tal reino, aun­que con­ser­va­rá sus Fue­ros, igual que los demás terri­to­rios vas­cos, en una espe­cie de fede­ra­ción feu­dal, has­ta las gue­rras car­lis­tas del siglo XIX.

La len­gua vas­ca está docu­men­ta­da en el terri­to­rio nava­rro, des­de la épo­ca roma­na. Como len­gua nava­rro­rum. No cabe duda que es el habla de los vas­cos (o vas­co­nes) que, con más o menos dife­ren­cias dia­lec­ta­les, se habla­ba en el res­to vas­co. Y que pro­ba­ble­men­te se exten­día, por lo que lue­go sería la Rio­ja y par­te de Cas­ti­lla.

¿ETA ha recla­ma­do la auto­de­ter­mi­na­ción para Nava­rra como par­te de Eus­kal Herria? Como orga­ni­za­ción que creía en el socia­lis­mo ¿Que pedía para la cla­se obre­ra vas­ca en cues­tio­nes de tra­ba­jo, vivien­da, sani­dad, situa­ción de la mujer pro­le­ta­ria…?

El obje­ti­vo polí­ti­co-social de ETA ha sido siem­pre el socia­lis­mo. Enten­di­do en los tér­mi­nos clá­si­cos del mar­xis­mo-leni­nis­mo. No en el del tipo social­de­mó­cra­ta del capi­ta­lis­mo asis­ten­cial, que defien­den los actua­les y fal­sos par­ti­dos socia­lis­tas (en reali­dad social­de­mó­cra­tas). La recla­ma­ción de la auto­de­ter­mi­na­ción, es transacio­nal. Es secun­da­ria res­pec­to a la de inde­pen­den­cia, que corres­pon­de­ría a todos los terri­to­rios vas­cos. Pero la auto­de­ter­mi­na­ción era acep­ta­da por ETA, en la Alter­na­ti­va KAS, como con­di­ción para dejar las armas.

Res­pec­to a la cla­se obre­ra, la reivin­di­ca­ción estra­té­gi­ca de ETA era el socia­lis­mo. Con­cep­to inclui­do en su defi­ni­ción de nacio­na­lis­mo revo­lu­cio­na­rio. En el que se con­si­de­ra­ba un modo de pro­duc­ción socia­lis­ta, en tér­mi­nos mar­xis­tas leni­nis­tas.

Es decir, los tra­ba­ja­do­res debían de ser los due­ños no solo de su tra­ba­jo sino tam­bién de los medios de pro­duc­ción. Y a par­tir de ahí, deci­dir auto­nó­ma­men­te los demás per­fi­les de la socie­dad vas­ca, en tér­mi­nos de igual­dad socia­lis­ta, sin cla­ses socia­les ni dife­ren­cias de géne­ro etc.

¿Cua­les fue­ron las pri­me­ras accio­nes arma­das de ETA y con­tra quie­nes? ¿ETA man­te­nía rela­cio­nes con otros gru­pos como Terra Lliu­re, GRAPO, el FRAP…? Con todo esto ¿Quien fue Txa­bi Etxe­ba­rrie­ta?

La pri­me­ra acción «pro­gra­ma­da», y falli­da, fue el inten­to de des­ca­rri­la­mien­to de un tren de ex-com­ba­tien­tes fran­quis­tas (Donos­tia, 1960). La segun­da fue la eje­cu­ción del comi­sa­rio Meli­tón Man­za­nas (Irún,1968)

No creo que tuvie­ra rela­cio­nes rele­van­tes, con estas orga­ni­za­cio­nes que men­cio­náis. Al menos no cons­ta nada de impor­tan­cia his­tó­ri­ca, en los docu­men­tos, fuen­tes y refe­ren­cias. Sim­ple­men­te podían coin­ci­dir en algu­nos per­fi­les ideo­ló­gi­cos y en la lucha arma­da anti­fran­quis­ta.

Xabi Etxe­ba­rrie­ta fue el pri­mer mili­tan­te de ETA, que mató y murió en 1968. Era uno de los diri­gen­tes de la orga­ni­za­ción. Fue quien con­du­jo la V Asam­blea. Quien redac­tó los tex­tos y los comu­ni­ca­dos de la épo­ca, en los que se apli­ca­ba al caso vas­co el cono­ci­do como «nacio­na­lis­mo revo­lu­cio­na­rio». Teo­ría sobre las luchas de libe­ra­ción, ensa­ya­das en Asia, Áfri­ca o Suda­mé­ri­ca, que algu­nos ideó­lo­gos de ETA (como Fede­ri­co Krut­wig) tra­du­je­ron al caso vas­co.

Aun­que en reali­dad, Txa­bi era prác­ti­ca­men­te el alter ego de su her­mano Jose Anto­nio. Este últi­mo fue uno de los mili­tan­tes más influ­yen­tes de la épo­ca. Entre 1965 y 1973. Abo­ga­do de pre­sos polí­ti­cos, fue el pri­me­ro que pro­pug­nó la acción arma­da como medio de pro­pa­gan­da y de pre­sión polí­ti­ca. Miem­bro de la direc­ción de ETA, tuvo que dejar el acti­vis­mo polí­ti­co a cau­sa de una enfer­me­dad. Sien­do sus­ti­tui­do por su her­mano.

¿ETA ha teni­do como obje­ti­vos el ase­si­na­to de obre­ros espa­ño­les? ¿Por que se ase­si­na­ron a anti­fran­quis­tas en Eus­ka­di y otros sin­di­ca­lis­tas?

¿A quié­nes? No cons­ta nada de eso. Es incon­gruen­te con todo el per­fil polí­ti­co y social de ETA. Si hubo algún aten­ta­do con­tra alguien «con­fu­so» pudo ser por su con­di­ción de infil­tra­do. O por per­te­ne­cer a la red de dro­ga­dic­ción, en los años ochen­ta. Evi­den­te­men­te es una bur­da into­xi­ca­ción polí­ti­co-poli­cial.

¿Por que colo­có una bom­ba en Hiper­cor y qué obje­ti­vos tenía? ¿Fue avi­sa­da la Guar­dia Civil de la colo­ca­ción de la bom­ba?

Los obje­ti­vos fue­ron los mis­mos de las otras accio­nes: pre­sio­nar al Esta­do a nego­ciar el cese de la lucha arma­da, median­te la nego­cia­ción. Algu­nos pien­san que poner bom­bas con peli­gro de daños cola­te­ra­les no es la mejor for­ma. Ya que se asu­men muchos ries­gos que no depen­den todos del autor. Tenien­do en cuen­ta, ade­más, quien está enfren­te. Por ese moti­vo, la poli­cía que había sido avi­sa­da con ante­la­ción, al pare­cer no hizo nada para des­alo­jar el recin­to ni des­ac­ti­var la bom­ba.

Pue­de ser algo dema­sia­do maquia­vé­li­co o tene­bro­so, o solo un rumor, pero yo he oido decir a mili­tan­tes cata­la­nes, que se sabe con segu­ri­dad que la poli­cía tuvo tiem­po de des­alo­jar Hiper­cor. Pero que pre­fi­rió las muer­tes que des­pres­ti­gia­ban a los auto­res. Lo úni­co cier­to es que en aque­lla épo­ca (1987) ETA solo avi­sa­ba a la poli­cía de la colo­ca­ción de bom­bas. Des­pués empe­zó a hacer­lo a la Cruz Roja, al dia­rio Egin , etc.

Sobre la Guar­dia Civil ¿Que papel lle­vó a cabo este cuer­po del Esta­do espa­ñol en Eus­kal Herria tras el fin de la gue­rra civil espa­ño­la? ¿Que eran los GAL (Gru­pos Anti terro­ris­ta de Libe­ra­ción) y que hacían en Eus­kal Herria?

Supon­go que la Guar­dia Civil actuó en Eus­ka­di, igual que en otros luga­res del Esta­do. Sal­vo por el hecho de que la exis­ten­cia de un gru­po arma­do obli­ga­ría a una mayor dedi­ca­ción de recur­sos. En fin, no sé mucho de esto. Per­te­ne­ce más al perio­dis­mo de inves­ti­ga­ción que a la His­to­ria, pro­pia­men­te dicha.

En rela­ción con la pre­gun­ta ante­rior, la apa­ri­ción de los GAL venía a cubrir terre­nos y aspec­tos que las FOP no podían aten­der, por moti­vos ope­ra­ti­vos, lega­les, etc. Cuan­do la poli­cía, de cual­quier par­te del mun­do, se encuen­tra con barre­ras lega­les que le impi­den dete­ner, inte­rro­gar o liqui­dar a un adver­sa­rio o delin­cuen­te, dicen que «tie­nen las manos ata­das». La ten­ta­ción, enton­ces, es «la jus­ti­cia por su mano». Eje­cu­tar o actuar con­tra estos, al mar­gen de la ley.

La cone­xión del GAL con ele­men­tos de la poli­cía, al pare­cer, esta­ría pro­ba­da y dic­ta­mi­na­da en jui­cios y sen­ten­cias. Otra cosa es su direc­ción, finan­cia­ción, etc. Tam­bién el reclu­ta­mien­to de sus miem­bros entre gru­pos del ham­pa, o mer­ce­na­rios de cual­quier tipo. De todos modos, todo esto no per­te­ne­ce al cam­po de la His­to­ria, ni de la polí­ti­ca. Como he dicho antes, pue­de ser más mate­ria del perio­dis­mo de inves­ti­ga­ción.

Los GAL, no tenían lógi­ca­men­te obje­ti­vos polí­ti­cos. Ade­más de mer­ce­na­rios, pudie­ron reclu­tar tam­bién acti­vis­tas del tipo «jus­ti­cie­ros», que se pro­po­nían eje­cu­tar a quie­nes las leyes o la poli­cía no pue­de per­se­guir. Tam­bién pre­ten­dían aca­bar direc­ta­men­te con algu­nos de los acti­vis­tas, o sos­pe­cho­sos de ser­lo, en luga­res o cir­cuns­tan­cias en que las FOP no podían hacer­lo, ni dete­ner­los o no tenían prue­bas judi­cia­les, con­tra ellos. Tam­bién se encar­ga­ban de aca­bar con per­so­na­li­da­des polí­ti­cas «incó­mo­das», como fue­ron los casos de San­ti Brouard, Iosu Mugu­ru­za, etc.

¿Han sido muy fre­cuen­tes las tor­tu­ras a mili­tan­tes vas­cos que eran o no per­te­ne­cien­tes a ETA ni cono­cían de sus acti­vi­da­des?

La tor­tu­ra, pocas veces ha sido reco­no­ci­da, ni juz­ga­da. Pero ha sido una cons­tan­te poli­cial en la lucha con­tra ETA. Algu­nas veces con gra­ves con­se­cuen­cias, como la muer­te de los afec­ta­dos. De todos modos, no es nada extra­or­di­na­rio. Es una vez más, el modus ope­ran­di de cual­quier inves­ti­ga­ción. Cuan­do se blo­quea y se encuen­tra con el silen­cio de acu­sa­dos o sos­pe­cho­sos. No solo en el Esta­do espa­ñol, no solo con­tra ETA y no solo poli­cial.

En el caso poli­cial, el jus­ti­fi­can­te admi­ti­do de la tor­tu­ra era (es) la nece­si­dad de ata­jar «el terro­ris­mo». Como lo de Guan­tá­na­mo actual. La tor­tu­ra no se cali­fi­ca­ba por su lega­li­dad o inhu­ma­ni­dad. Se jus­ti­fi­ca­ba por los resul­ta­dos poli­cia­les que con­se­guía. Esto, en todo caso, ni es nue­vo, ni exclu­si­vo del caso espa­ñol.

¿Que papel cum­plía la mujer en ETA? ¿Duran­te la his­to­ria del movi­mien­to aber­tza­le han exis­ti­do muje­res que apor­ta­ron en teo­ría y prác­ti­ca a la inde­pen­den­cia de Eus­kal Herria y el socia­lis­mo?

Prác­ti­ca­men­te des­de el ini­cio ha habi­do mili­tan­tes muje­res en ETA. A la V Asam­blea acu­die­ron dos de ellas. La mili­tan­cia y el acti­vis­mo, más o menos cono­ci­do, no dis­cri­mi­na­ba por sexo ni otra con­di­ción. Tam­bién había dos muje­res, entre los mili­tan­tes de ETA juz­ga­dos en Bur­gos (1970). Este acti­vis­mo ha lle­ga­do a nues­tros días. Hay una lar­ga lis­ta de muje­res dete­ni­das, algu­nas tor­tu­ra­das y con­de­na­das por su per­te­nen­cia a algún coman­do de ETA. Toda­vía hay algu­na encar­ce­la­da.

Des­de el pun­to de vis­ta de la his­to­ria del nacio­na­lis­mo, siem­pre ha habi­do un gru­po espe­cia­li­za­do de «ema­ku­mes». Empe­zó su mili­tan­cia polí­ti­ca en los años vein­te, cuan­do los sec­to­res juve­ni­les del PNV, en 1923, crea­ron un gru­po (Ema­ku­me aber­tza­le Batza) con el obje­ti­vo de que la mujer se incor­po­ra­se a las tareas polí­ti­cas. Has­ta enton­ces solo exis­tía una sec­ción auxi­liar en el par­ti­do. Dedi­ca­da a labo­res de asis­ten­cia social, etc.

En los años trein­ta y en la gue­rra, hubo varias ema­ku­mes que par­ti­ci­pa­ban en míti­nes polí­ti­cos, escri­bían artícu­los e inclu­so estu­vie­ron en el fren­te en ope­ra­cio­nes mili­ta­res. Codo con codo, jun­to a los guda­ris.

¿Por que ETA tie­ne en su logo una hacha de leña­dor y una ser­pien­te a su alre­de­dor? ¿Que sig­ni­fi­ca­do tie­ne? ¿Quien era Arrano Bel­tza y por qué hay una ban­de­ra con su nom­bre y un águi­la?

El hacha sim­bo­li­za fuer­za, auda­cia, valen­tía. La ser­pien­te astu­cia, inte­li­gen­cia… El crea­dor del anagra­ma fue Liki­niano, un anar­quis­ta vas­co exi­lia­do en Ipa­rral­de que se rela­cio­na­ba con los círcu­los de exi­lia­dos de ETA.

El arrano bel­tza (águi­la negra) era el sím­bo­lo de San­cho III. Uno de los reyes nava­rros. El pri­me­ro que los inde­pen­den­tis­tas nava­rros con­si­de­ran titu­lar del reino vas­co. Ya he dicho que es muy dis­cu­ti­ble, que poda­mos sen­tir­nos refle­ja­dos de algu­na mane­ra en los reyes feu­da­les.

Pero en algu­nos sec­to­res del nacio­na­lis­mo nava­rro, sí lo creen. En todo caso, la ban­de­ra ama­ri­lla con el arrano, no tie­ne dema­sia­da acep­ta­ción ni uso, fue­ra del terri­to­rio nava­rro.

¿Quien era Miguel Beña­ran Orde­ña­na (Arga­la) y por qué es tan cono­ci­do por la izquier­da aber­tza­le? ¿Que sig­ni­fi­ca «aber­tza­le»?

Arga­la fue miem­bro de ETA, des­de 1968 has­ta su muer­te en aten­ta­do, en 1978. Tuvo una gran impor­tan­cia en una épo­ca cla­ve: los últi­mos años de Fran­co y la tran­si­ción. Per­te­ne­ció al coman­do que aten­tó con­tra Carre­ro Blan­co (1973). Estu­vo exi­lia­do y repre­sen­ta­ba a ETA en la coor­di­na­do­ra KAS o en las con­ver­sa­cio­nes de Txi­ber­ta (1977). Escri­bió nume­ro­sos artícu­los en la pren­sa de la orga­ni­za­ción.

Par­ti­da­rio de nego­ciar un desar­me mili­tar con el Esta­do a cam­bio de la acep­ta­ción de los pun­tos de KAS. Se ha dicho de Arga­la, que era «mili­tar», pero no «mili­ta­ris­ta». Es decir que, en su cri­te­rio, la opción arma­da no era la pri­me­ra nece­sa­ria­men­te.

Aber­tza­le es un adje­ti­vo, deri­va­do de la pala­bra Abe­rri (patria). Crea­da por Sabino Ara­na. La tra­duc­ción más apro­xi­ma­da seria «patrio­ta».

¿Quien es Lucio Urtu­bia y Pedro Sola­ba­rria (Peri­ko)?

No se mucho sobre Urtu­bia, apar­te de lo que he podi­do leer en la pren­sa. De modo que, no me atre­ve­ría a comen­tar algo sobre él. Creo que hay algún libro recien­te, sobre su vida.

En cuan­to a Peri­ko Sola­ba­rria (1930-2015), sé algo más. Inclu­so le cono­cí per­so­nal­men­te. Fue un anti­guo sacer­do­te, que en los años sesen­ta aban­do­nó la sota­na. Se con­vir­tió, con otros com­pa­ñe­ros, en lo que se lla­ma­ba «curas obre­ros». Tra­ba­jó en el sec­tor de la cons­truc­ción y par­ti­ci­pó en huel­gas y en el movi­mien­to obre­ro vas­co, de los años 70.

Sus opcio­nes polí­ti­cas estu­vie­ron siem­pre del lado de la izquier­da aber­tza­le, lle­gan­do a ser dipu­tado como repre­sen­tan­te de HB (1981) y más tar­de con­ce­jal en Bara­kal­do (1997). Tam­bién hay bio­gra­fía suyas, escri­tas recien­te­men­te.

¿Que era Bata­su­na y Herri Bata­su­na? ¿Que rela­ción man­te­nían con ETA?

Pri­me­ro una coa­li­ción elec­to­ral y lue­go una for­ma­ción o par­ti­do polí­ti­co, cuyo pro­gra­ma repre­sen­ta his­tó­ri­ca­men­te las aspi­ra­cio­nes del inde­pen­den­tis­mo de izquier­da. Este pro­gra­ma, era tam­bién la heren­cia his­tó­ri­ca del nacio­na­lis­mo revo­lu­cio­na­rio, de ETA.

Algu­nos miem­bros rele­van­te de HB, fue­ron acti­vis­tas de ETA en el fran­quis­mo o en el perio­do de la Tran­si­ción. Las rela­cio­nes entre HB y ETA nun­ca tuvie­ron carác­ter orgá­ni­co. Sal­vo que pue­da encon­trar­se algún caso indi­vi­dual, de mili­tan­cia común en ambas orga­ni­za­cio­nes. En cam­bio, sí se pue­de hablar de una mutua influen­cia polí­ti­ca cla­ra, al par­ti­ci­par ambas de la ideo­lo­gía del nacio­na­lis­mo revo­lu­cio­na­rio. O al ser apo­ya­da HB, públi­ca­men­te en algún comu­ni­ca­do de ETA. Por otra par­te, HB hizo suyas las reivin­di­ca­cio­nes de la alter­na­ti­va KAS, o la defen­sa de los pre­sos polí­ti­cos de ETA.

Estas, y otras cir­cuns­tan­cias, con­du­je­ron a algu­nos a creer y afir­mar una cone­xión orgá­ni­ca entre HB y ETA. Algo que, de momen­to, solo es un supues­to. Si bien, el apa­ra­to judi­cial espa­ñol (Gar­zón) se apo­yó en la teo­ría del «todo es ETA», para juz­gar y con­de­nar a nume­ro­sos mili­tan­tes de orga­ni­za­cio­nes polí­ti­cas, cul­tu­ra­les o socia­les o vin­cu­la­das.

¿Que rela­ción a teni­do la Igle­sia Vas­ca con ETA? ¿Han habi­do curas miem­bros de la ETA o es un bulo de la dere­cha?

La Igle­sia no ha teni­do nin­gu­na rela­ción con ETA. Ni fal­ta que hace. Hubo miem­bros, a títu­lo per­so­nal, que ayu­da­ron a ETA. Entre ellos, curas parro­quia­les, sacer­do­tes jesui­tas, bene­dic­ti­nos, etc. ETA ejer­ció una fuer­te atrac­ción polí­ti­ca y social en muchos esta­men­tos de la socie­dad vas­ca. Los sacer­do­tes no que­da­ron al mar­gen de esta influen­cia. Pero de esto, a cual­quier rela­ción ins­ti­tu­cio­nal, va un tre­cho.

Lo más rele­van­te de la cola­bo­ra­ción, entre algu­nos sacer­do­tes y ETA, fue duran­te los años 63 a 73. Inclu­so algu­nas asam­bleas de los años sesen­ta, se cele­bra­ron en recin­tos reli­gio­sos. Gra­cias, sin duda a la cola­bo­ra­ción y ayu­da direc­ta de algu­nos sacer­do­tes. Lógi­ca­men­te de for­ma clan­des­ti­na y sin cono­ci­mien­to de sus supe­rio­res.

Tam­bién es cier­to que algu­nos sacer­do­tes fue­ron miem­bros de ETA. Hubo varios. Dos de ellos, no sé si los más cono­ci­dos, fue­ron inclu­so juz­ga­dos en el pro­ce­so de Bur­gos (1970), como miem­bros de la direc­ción.

¿Que ha sig­ni­fi­ca­do el aban­dono de armas de la ETA y sus dis­cul­pas a las vic­ti­mas de sus accio­nes arma­das? ¿Por que tras de esto se ha dis­gre­ga­do y debi­li­ta­do tan­to el movi­mien­to aber­tza­le y el movi­mien­to comu­nis­ta de Eus­kal Herria? ¿Esto lo tra­tas en tu libro ETA La his­to­ria no se rin­de ?

Esta cues­tión es más inter­pre­ta­ti­va. En todo caso, ETA ha expli­ca­do exhaus­ti­va­men­te sus razo­nes y sus dis­cul­pas. Per­so­nal­men­te pue­do creer que se inten­tó aban­do­nar la vía arma­da hace mucho tiem­po. En los tiem­pos de Arga­la y sobre todo hacia 1977. Con las pri­me­ras elec­cio­nes, la amnis­tía, etc. Pero no fruc­ti­fi­có por­que las garan­tías de con­se­guir algo, en el mar­co de la nue­va situa­ción polí­ti­ca, eran esca­sas. El PNV se negó en Txi­ber­ta a for­mar un fren­te nacio­nal inde­pen­den­tis­ta. Inclu­so se reti­ró en las con­ver­sa­cio­nes, orga­ni­za­das por Mon­zón y Arga­la, con el obje­ti­vo cla­ro de aban­do­nar la lucha arma­da y sus­ti­tuir­la por la lucha polí­ti­ca.

Pero el PNV había pac­ta­do con Suá­rez y cegó cual­quier otro posi­ble camino. ETA siguió actuan­do tra­tan­do de for­mar la nego­cia­ción KAS. Y cua­ren­ta años des­pués, sin duda, con cien­tos de pre­sos y exi­lia­dos. Sin nin­gu­na posi­bi­li­dad de atraer al PNV al cam­po del inde­pen­den­tis­mo… Se pro­du­ce un movi­mien­to hacia el desar­me uni­la­te­ral. Algo no muy difí­cil de asu­mir en una socie­dad con­ser­va­do­ra, cómo­da y de un acep­ta­ble nivel medio.

El desar­me, la des­apa­ri­ción, etc., se han ges­tio­na­do, tra­tan­do de incor­po­rar algún éxi­to si no polí­ti­co, al menos ope­ra­ti­vo en el cam­po de los pre­sos. Para ello, pare­cía con­tar­se con una inter­me­dia­ción de «figu­ras» inter­na­cio­na­les. Con la venia del PNV o del PSOE… Pero aho­ra hay pocas mone­das de cam­bio. El Esta­do no sien­te nin­gu­na ame­na­za ni pre­sión poten­cial sobre sus posi­cio­nes intran­si­gen­tes. De momen­to, que el aban­dono uni­la­te­ral de la lucha arma­da, sin una sus­ti­tu­ción polí­ti­ca radi­cal, no ha dado nin­gún fru­to.

Las incer­ti­dum­bres, las dudas y las pre­gun­tas sin res­pues­ta son más nume­ro­sas que las segu­ri­da­des vir­tua­les de una mejo­ría polí­ti­ca sus­tan­cial. La deri­va del caso cata­lán, con impor­tan­tes mili­tan­tes en la cár­cel, no ofre­ce en estos momen­tos nin­gu­na mejo­ra en las expec­ta­ti­vas.

La debi­li­dad a que alu­de la pre­gun­ta es cier­ta. El movi­mien­to aber­tza­le y de izquier­das se ha que­da­do «huér­fano». Aho­ra se pue­de ver que, si no todo era ETA, la depen­den­cia polí­ti­ca y social de muchos era impor­tan­te. La res­pues­ta polí­ti­ca del anti­guo «bra­zo polí­ti­co» tam­po­co está en fase ascen­den­te. Sin ideas radi­ca­les que opo­ner al cola­bo­ra­cio­nis­mo his­tó­ri­co del PNV, en algu­nos momen­to ame­na­za con ser engu­lli­do por la social­de­mo­cra­cia y el auto­no­mis­mo del «par­ti­do úni­co».

En cuan­to al libro sobre ETA, no tra­ta­ba en pri­me­ra ins­tan­cia de estos asun­tos. El dise­ño pre­ten­día vol­ver a publi­car artícu­los, comen­ta­rios y cali­fi­ca­cio­nes posi­ti­vas, o neu­tra­les, sobre ETA. Hechas en los años seten­ta y ochen­ta por auto­res (his­to­ria­do­res, soció­lo­gos, poli­tó­lo­gos, perio­dis­tas, etc.) que aho­ra solo se atre­ven a insul­tar­la, inju­riar­la, etc.

Es decir com­pro­bar lo que el esta­blish­men inte­lec­tual del fran­quis­mo y la tran­si­ción pen­sa­ba sobre ETA. Y con­tra­po­ner­lo a lo que aho­ra dicen estas mis­mas per­so­nas. Que como míni­mo son, y eran, opor­tu­nis­tas.

¿Que sig­ni­fi­can «acer­ca­mien­to de pre­sos»? ¿Es legal este acer­ca­mien­to y se esta cum­plien­do en el Esta­do espa­ñol?

La polí­ti­ca peni­ten­cia­ria de dis­per­sión, apli­ca­da masi­va y exclu­si­va­men­te a miem­bros de ETA, fue dise­ña­da por el PSOE, en los años 80. Con el obje­ti­vo de sepa­rar a la orga­ni­za­ción y su posi­ble influen­cia de sus miem­bros encar­ce­la­dos. Lega­li­za­da y esta­ble­ci­da, con el apo­yo del PNV, y man­te­ni­da inclu­so años des­pués de la des­apa­ri­ción de ETA, hoy solo supo­ne un cas­ti­go aña­di­do. Una espe­cie de ven­gan­za que bus­ca satis­fa­cer a las aso­cia­cio­nes de víc­ti­mas y divi­dir a los sec­to­res del movi­mien­to inde­pen­den­tis­ta. Hoy huér­fa­nos, como deci­mos.

Sobre su lega­li­dad o no, la cues­tión es que al tra­tar­se de un tipo de cas­ti­go mate­rial con reper­cu­sio­nes polí­ti­cas, lo que cuen­ta es saber si tie­ne algún sen­ti­do prác­ti­co toda­vía o sim­ple­men­te obe­de­ce al típi­co sadis­mo car­ce­le­ro de la ven­gan­za. O sim­ple­men­te a man­te­ner algu­nas bazas, para el cam­bio, en una hipo­té­ti­ca nego­cia­ción.

¿Fran­cia y sus fuer­zas tam­bién han actua­do con­tra ETA de algu­na for­ma? Se acu­sa a ETA de usar a Fran­cia como su cuna para finan­ciar­se con dro­gas, armas y rela­cio­nar­se con mafias.

Sin comen­ta­rios. No hay nin­gún autor serio. O fuen­te docu­men­tal creí­ble, que prue­be algo de esto. Supon­go que se tra­ta de into­xi­ca­cio­nes tipo OK Dia­rio, Liber­tad Digi­tal, etc. La úni­ca finan­cia­ción his­tó­ri­ca de ETA, que cons­ta, es la de requi­sas o atra­cos a Ban­cos, secues­tros a miem­bros de la alta bur­gue­sía o el cono­ci­do como «impues­to revo­lu­cio­na­rio», a empre­sa­rios más o menos adi­ne­ra­dos.

¿Que rela­ción ha teni­do la izquier­da aber­tza­le y ETA con las fuer­zas inde­pen­den­tis­tas de Irlan­da? ¿ETA a sido apo­ya­da des­de el IRA o el IRLA?

Las rela­cio­nes con el IRA no han exis­ti­do. Sola­men­te, en el ori­gen de la lucha arma­da hay un para­le­lis­mo. Sin dema­sia­da rele­van­cia. Las refe­ren­cias e influen­cias del nacio­na­lis­mo irlan­dés son prác­ti­ca­men­te inexis­ten­tes, des­de los años sesen­ta.

En los años trein­ta, hubo un gru­po nacio­na­lis­ta vas­co que ayu­da­ba a los irlan­de­ses, cuan­do su comer­cio fue blo­quea­do por Ingla­te­rra. Pero des­de enton­ces no hay nin­gu­na fuen­te o dato, que prue­be algu­na cone­xión.

Vamos al mun­do del fút­bol ¿Por que casi todos los club de fút­bol vas­co de Eus­kal Herria tie­nen hin­cha­das anti­fas­cis­tas y aber­tza­les? ¿Estas hin­cha­das par­ti­ci­pan en el mun­do de la polí­ti­ca, libe­ra­ción nacio­nal, inter­na­cio­na­lis­mo…?

Tam­po­co conoz­co mucho este asun­to. Lo cier­to es que hay una rela­ción emo­cio­nal entre los equi­pos vas­cos y el nacio­na­lis­mo. Sobre todo en el caso de Bil­bao, al ser siem­pre los juga­do­res de la can­te­ra. Naci­dos o for­ma­dos en el País Vas­co. Esto siem­pre se ha con­si­de­ra­do un reco­no­ci­mien­to de iden­ti­dad nacio­nal. Y ha sido así, inclu­so en la épo­ca fran­quis­ta, cuan­do las direc­ti­vas er, miem­bros de la oli­gar­quía más espa­ño­lis­ta.

Por otra par­te, la poli­ti­za­ción actual del depor­te, en espe­cial el fút­bol, pro­ce­de de las carac­te­rís­ti­cas de popu­la­ri­dad y masi­fi­ca­ción. Y de la mani­pu­la­ción que hacen los clubs de sus segui­do­res. El anti­fas­cis­mo se expli­ca­ría tam­bién por esta cir­cuns­tan­cia.

Al mar­gen de esto, el mun­do del fút­bol está igual de con­ta­mi­na­do en todas par­tes.

¿Como es que lle­gó tan­ta can­ti­dad de cocaí­na y heroí­na a Eus­kal Herria y como afec­tó esto a la juven­tud vas­ca? ¿Como lle­ga­ba esta al mun­do del «rock vas­co»?

Fue, sobre todo, en los años ochen­ta. La heroí­na se popu­la­ri­zó como la dro­ga fuer­te de los pobres, por todo el mun­do. En el caso vas­co, las mafias encon­tra­ron una clien­te­la bien dis­pues­ta, por sus carac­te­rís­ti­cas de rebel­día y enfren­ta­mien­to a la situa­ción. Uno de los cal­dos de cul­ti­vo eran, sin duda, los fes­ti­va­les de músi­ca. Entre ellos la moda que arra­sa­ba era el rock radi­cal vas­co, por sus ele­men­tos de crí­ti­ca radi­cal.

Hay tam­bién una ver­sión que ase­gu­ra que fue­ron ele­men­tos poli­cia­les los que tole­ra­ban la entra­da y dis­tri­bu­ción de dro­ga, en gran­de can­ti­da­des y a un pre­cio ase­qui­ble, con la fina­li­dad de abdu­cir a los jóve­nes. Anu­lar­les social­men­te y evi­tar su incor­po­ra­ción a la movi­li­za­ción inde­pen­den­tis­ta. En ETA se acep­tó esta teo­ría, como lo demues­tran los aten­ta­dos mor­ta­les con­tra cono­ci­dos tra­fi­can­tes, de la épo­ca.

7 de febre­ro de 2019

Fuen­te: https://​oscar​-elblo​que​de​les​te​.blogs​pot​.com/​2​0​1​9​/​0​2​/​e​n​t​r​e​v​i​s​t​a​-​j​o​s​e​m​a​r​i​a​-​l​o​r​e​n​z​o​-​e​s​p​i​n​o​s​a​.​h​t​m​l​?​m=0

