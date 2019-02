El Capital, un libro que asusta al capital… y al reformismo

«Cri­ti­car es juz­gar con valen­tía, es iden­ti­fi­car méri­tos y debi­li­da­des; des­ve­lar lo ocul­to, actuar de for­ma abier­ta y no dog­má­ti­ca; lla­mar a las cosas por su nom­bre. Es una acti­vi­dad que impli­ca ries­gos por­que el ser humano (autor tam­bién de las obras cri­ti­ca­das) es un ser con­tra­dic­to­rio y orgu­llo­so que cons­tru­ye, inven­ta y pro­gre­sa, pero teme los jui­cios que pue­dan des­cu­brir sus erro­res y debi­li­da­des. La crí­ti­ca es, por natu­ra­le­za, polé­mi­ca; gene­ra dis­cor­dias y enemi­gos, pero tam­bién ami­gos. Pue­de pro­du­cir ideas y cono­ci­mien­tos, así como cam­bios, siem­pre nece­sa­rios, en las obras y en los seres huma­nos. De ahí que lo nor­mal es que el poder esta­ble­ci­do o domi­nan­te tra­te siem­pre de supri­mir o de ocul­tar la crí­ti­ca […] Ser crí­ti­co no es fácil. Por eso no exis­ten cur­sos ni rece­tas para for­mar crí­ti­cos como sí los hay para eva­lua­do­res. Tam­po­co hay o se pue­den cons­truir ins­tru­men­tos para hacer crí­ti­ca como sí hay cues­tio­na­rios, esca­las y téc­ni­cas para hacer inves­ti­ga­cio­nes. Y es poco pro­ba­ble que una ins­ti­tu­ción o per­so­na se arries­gue a pro­por­cio­nar recur­sos para desa­rro­llar una crí­ti­ca de sí mis­ma, pero muy pro­ba­ble que sí lo haga para cri­ti­car al enemi­go.»

La opre­sión nacio­nal tan­to en Euro­pa como en los con­ti­nen­tes aplas­ta­dos por el saqueo colo­nial era una de las gran­des preo­cu­pa­cio­nes de Marx y Engels en su lar­ga mili­tan­cia , en los años de redac­ción de El Capi­tal y, pos­te­rior­men­te, has­ta poco antes de su muer­te. Los deba­tes en el movi­mien­to obre­ro euro­peo sobre la opre­sión de Polo­nia y la gue­rra civil nor­te­ame­ri­ca­na en la que se juga­ba, entre otras, la libe­ra­ción de la escla­vi­tud y, en el fon­do, el pro­ble­ma etno-nacio­nal y etno-cul­tu­ral múl­ti­ple que ello impli­ca­ba, esta­ban a flor de piel poco antes de fun­dar­se la Pri­me­ra Inter­na­cio­nal , jus­to cuan­do Marx escri­bía los borra­do­res de El Capi­tal . En sus artícu­los, Marx sos­tie­ne, por ejem­plo, que no se pue­de per­mi­tir que «vein­te millo­nes de hom­bres libres» se dejen domi­nar por una oli­gar­quía de tres­cien­tos mil escla­vis­tas y que en reali­dad es un pro­ble­ma que ata­ñe a la «polí­ti­ca nacio­nal de la Unión» . En otro artícu­lo sos­tie­ne que esa oli­gar­quía uti­li­za a los escla­vos para ava­sa­llar la inde­pen­den­cia de comu­ni­da­des libres que se rigen por leyes que toda­vía no están bajo el con­trol escla­vis­ta .

Fijé­mo­nos en algo que pue­de pasar des­aper­ci­bi­do: los deba­tes se han rea­li­za­do y se rea­li­zan en nacio­nes opri­mi­das. Colec­ti­vos de tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res con nive­les de con­cien­cia nacio­nal no espa­ño­la han vis­to la nece­si­dad de una lec­tu­ra polí­ti­ca de El Capi­tal , una lec­tu­ra no deter­mi­na­da pre­via­men­te por el mol­de ideo­ló­gi­co del esta­ta­lis­mo cen­tra­lis­ta y nacio­na­lis­ta de la izquier­da espa­ño­la. ¿Cómo expli­car­lo?

Vere­mos al final del pre­sen­te tex­to cómo las cues­tio­nes que plan­tea­ron Marx y Engels son más cru­cia­les aho­ra que a fina­les del siglo XIX. Pre­ci­sa­men­te es esto lo que con­fir­ma que El Capi­tal es lo que se deno­mi­na «pra­xeo­lo­gía» –«Ni teo­ría pura, pues, ni mero pro­gra­ma polí­ti­co» – , espi­ral inaca­ba­ble de la prác­ti­ca que se pien­sa crí­ti­ca­men­te así mis­ma en su auto­de­sa­rro­llo. Des­de esta visión, El Capi­tal es una obra-pro­ce­so que nie­ga la lógi­ca for­mal en algo bási­co: no tie­ne «fin», o mejor, su «fin» solo lle­ga­rá con el final del capi­ta­lis­mo. Esto es lo que apre­cia posi­ti­va­men­te Engels en su comen­ta­rio sobre Wer­ner Som­bart: «Es la pri­me­ra vez que un pro­fe­sor uni­ver­si­ta­rio ale­mán con­si­gue ver en las obras de Marx, en gene­ral, lo que Marx real­men­te dijo; la pri­me­ra vez que decla­ra que la crí­ti­ca del sis­te­ma mar­xis­ta no pue­de con­sis­tir en refu­tar­lo –esto es “bueno para el arri­bis­mo polí­ti­co” – , sino solo en desa­rro­llar­lo para supe­rar­lo» . Si bien Engels recal­ca las debi­li­da­des de las tesis de Som­bart y sos­tie­ne que Marx habría deta­lla­do más sus ideas si hubie­se teni­do tiem­po.

Los jui­cios de valor sobre lo «bueno», los nor­ma­ti­vos sobre lo «jus­to» y los mora­les sobre el «deber», así como el recha­zo o la acep­ta­ción del feti­chis­mo de la mer­can­cía, son par­te acti­va en la lucha a favor o con­tra el comu­nis­mo . No pode­mos exten­der­nos aho­ra en las dife­ren­cias y simi­li­tu­des entre la evo­lu­ción de la éti­ca y de la moral, con sus jui­cios sobre lo «bueno», lo «jus­to», el «deber», etc., y el sur­gi­mien­to y evo­lu­ción de la cate­go­ría valor, del dine­ro, de la mer­can­cía y del valor de cam­bio. El mate­ria­lis­mo his­tó­ri­co se fue crean­do median­te la lucha con­tra la explo­ta­ción y con­tra la éti­ca de la explo­ta­ción, y simul­tá­nea­men­te ela­bo­ra­ba la crí­ti­ca teó­ri­ca del valor, que es cen­tral por­que se preo­cu­pa de las rela­cio­nes que las per­so­nas esta­ble­cen entre ellas mis­mas, o sea las rela­cio­nes entre las cla­ses anta­gó­ni­cas, que son las fun­da­men­ta­les mien­tras que no lo son las rela­cio­nes téc­ni­cas o las medi­das de eco­no­mía de medios. Marx tam­po­co se preo­cu­pa en hacer una «teo­ría de los pre­cios», etc., no bus­có estos obje­ti­vos por­que:

Lle­ga­mos así al sem­pi­terno mis­te­rio de la nece­si­dad, el deter­mi­nis­mo, la cau­sa­li­dad y la liber­tad, tam­bién del inde­ter­mi­nis­mo, la incer­te­za, el azar, la casua­li­dad… cate­go­rías que luchan entre sí por­que lo hacen sus anta­gó­ni­cas con­cep­cio­nes éti­co-polí­ti­cas. Según El Capi­tal va desen­vol­vien­do en un pro­ce­so que no tie­ne fin la made­ja de la pro­duc­ción, de la cir­cu­la­ción y de la cri­sis, y con­for­me ese avan­ce teó­ri­co se sos­tie­ne en y es refor­za­do por otros tex­tos simul­tá­neos que des­tri­pan la polí­ti­ca feroz y san­grien­ta de la bur­gue­sía, en este via­je a los hor­nos pro­fun­dos del capi­tal vamos des­cu­brien­do cómo el mis­te­rio de la liber­tad –y el del mal: mys­te­rium iniqui­ta­tis– se resuel­ve median­te la lucha de cla­ses. El mal, la iniqui­dad, no es un mis­te­rio inso­lu­ble sino de pra­xis revo­lu­cio­na­ria. De la mis­ma for­ma en que es la lucha polí­ti­ca revo­lu­cio­na­ria la que resuel­ve en la prác­ti­ca la con­tra­dic­ción entre la cien­cia como medio de liber­tad y la cien­cia impe­ria­lis­ta, tam­bién es la lucha polí­ti­ca la que resuel­ve en defi­ni­ti­va el pro­ble­ma del mal.

El auto­ma­tis­mo meca­ni­cis­ta de algu­nas izquier­das y del refor­mis­mo bus­can ampa­ro en la creen­cia deter­mi­nis­ta de que el capi­ta­lis­mo ni siquie­ra implo­sio­na­rá por sus con­tra­dic­cio­nes, sino que fene­ce­rá en una senec­tud pací­fi­ca dan­do paso al socia­lis­mo sin vio­len­cia algu­na. A lo sumo se podía ace­le­rar su enve­je­ci­mien­to median­te refor­mas pau­la­ti­nas más o menos sua­ves. Pero no exis­te la cer­ti­dum­bre abso­lu­ta de la auto­des­truc­ción del capi­ta­lis­mo. La incer­ti­dum­bre rela­ti­va sobre el resul­ta­do últi­mo de la pra­xis es con­sus­tan­cial al mar­xis­mo y se expre­sa en la divi­sa pre­fe­ri­da de Marx: De ómni­bus dubi­tan­dum (Hay que dudar de todo), lo que nos lle­va al con­cep­to de «ver­dad» –dia­léc­ti­ca entre lo con­cre­to, lo obje­ti­vo, lo rela­ti­vo y lo abso­lu­to – , que no pode­mos desa­rro­llar aho­ra. Lo fun­da­men­tal es que este deba­te solo se resuel­ve, en últi­ma ins­tan­cia, median­te la prác­ti­ca social. La pra­xis inci­de en la múl­ti­ple inter­ac­ción entre lo rela­ti­vo y lo abso­lu­to que se libra en la pug­na entre cer­ti­dum­bre e incer­ti­dum­bre, en don­de la casua­li­dad, el azar, la con­tin­gen­cia… inter­vie­nen inclu­so deci­si­va­men­te a cor­to pla­zo:

Una de las acep­cio­nes del ini­cial tér­mino de dia­léc­ti­ca en la filo­so­fía pre­so­crá­ti­ca era la de liber­tad, opción en momen­tos crí­ti­cos, acción común, de lucha, etc., en momen­tos de cri­sis extre­ma, cuan­do la incer­ti­dum­bre sur­ge por­que el cho­que de con­tra­rios aún no ha cerra­do todas las opcio­nes, impo­nien­do solo una. Lo enten­de­mos mejor leyen­do la pre­gun­ta que se hace V. Fay y la res­pues­ta que él mis­mo ofre­ce:

E. Renault lo expli­ca así: «la crí­ti­ca de la eco­no­mía polí­ti­ca no admi­te ni méto­dos pre­de­ter­mi­na­dos […] ni esque­ma teó­ri­co orga­ni­za­ti­vo […] sino que recu­rre a dife­ren­tes ope­ra­do­res lógi­cos y crí­ti­cos exi­gi­dos por el desa­rro­llo de su inves­ti­ga­ción cien­tí­fi­ca y por la bús­que­da de sus obje­ti­vos polí­ti­cos» . Si lee­mos a Marx y Engels con aprio­ris­mos pre­de­ter­mi­na­dos no com­pren­de­re­mos por qué en el libro I de El Capi­tal la «polí­ti­ca» está ape­nas pre­sen­te y por qué tene­mos que leer­lo como par­te de la tota­li­dad. Aun así, en el libro I toma­do en ais­la­do la polí­ti­ca está pre­sen­te en su sen­ti­do mar­xis­ta, Según F. Jame­son:

Lo bási­co de este méto­do ya se insi­nua­ba en los tex­tos ini­cia­les de la déca­da de 1840 con una radi­ca­li­dad crí­ti­ca que afec­ta­ba no solo a las dis­qui­si­cio­nes epis­te­mo­ló­gi­cas de la bur­gue­sía sino inclu­so al con­cep­to de «ver­dad», a la onto­lo­gía, al cono­ci­mien­to de la reali­dad. En 1845 Engels dice que «la bur­gue­sía no debe decir la ver­dad, pues de otro modo pro­nun­cia­ría su pro­pia con­de­na» . Acer­ta­ba de pleno por­que des­de la mitad de la déca­da de 1790 la bur­gue­sía bri­tá­ni­ca endu­re­ció la repre­sión con­tra quie­nes divul­ga­sen el con­te­ni­do crí­ti­co laten­te en la teo­ría de A. Smith, inclui­do el des­tie­rro a Aus­tra­lia . El capi­ta­lis­mo bri­tá­ni­co tenía páni­co al con­ta­gio de la revo­lu­ción bur­gue­sa fran­ce­sa de 1789 y toma­ba medi­das para pro­te­ger­se; com­pren­día que la teo­ría del valor de A. Smith, pese a sus lími­tes de cla­se, podría ayu­dar a la radi­ca­li­za­ción social y, por tan­to, debía prohi­bir el cono­ci­mien­to de su poten­cial crí­ti­co laten­te. Según N. David­son:

En otro tex­to, este mis­mo autor expo­ne la «pro­po­si­ción con­tra­dic­to­ria» que con­sis­te en reco­no­cer que, por un lado, exis­te la cien­cia en cuan­to méto­do de encon­trar «ver­da­des reales sobre el mun­do» y, por otro lado, la cien­cia como apa­ra­to de domi­na­ción impe­ria­lis­ta, seña­lan­do que «las con­tra­dic­cio­nes no se resuel­ven. Cier­ta­men­te no se pue­de esta­ble­cer un cons­truc­to ver­bal que eli­mi­ne esa con­tra­dic­ción, por­que en la vida las con­tra­dic­cio­nes no se resuel­ven con fór­mu­las inte­lec­tua­les. La solu­ción de la con­tra­dic­ción entre la cien­cia como cre­ci­mien­to del cono­ci­mien­to humano y la cien­cia como ideo­lo­gía de la opre­sión, solo se logra con la revo­lu­ción polí­ti­ca» y más ade­lan­te sos­tie­ne que las nacio­nes opri­mi­das que se inde­pen­di­zan nece­si­tan desa­rro­llar su pro­pia cien­cia: «hacer inno­va­cio­nes, ir en una direc­ción dife­ren­te en la orga­ni­za­ción social de la cien­cia, en la for­ma de resol­ver pro­ble­mas, en la meto­do­lo­gía que se emplea» .

Estas ideas refuer­zan y con­fir­man las de Marx des­de su juven­tud has­ta su vejez. En 1843 dijo: «Exi­gi­mos de la crí­ti­ca sobre todo que se com­por­te de mane­ra crí­ti­ca res­pec­to de sí mis­ma y que no pase por alto las difi­cul­ta­des de su obje­to» . La crí­ti­ca exi­ge liber­tad de movi­mien­tos para demos­trar los lími­tes del cono­ci­mien­to, la impo­ten­cia del dog­ma­tis­mo, las ser­vi­dum­bres de la buro­cra­cia tec­no­cien­tí­fi­ca a la lógi­ca del bene­fi­cio capi­ta­lis­ta… Pero la crí­ti­ca mar­xis­ta tie­ne su éti­ca. El 1 de abril de 1865, en ple­na redac­ción de los manus­cri­tos de El Capi­tal , dejó escri­to el núcleo de su visión éti­ca en for­ma de res­pues­tas lacó­ni­cas a una entre­vis­ta, que esta­mos citan­do , sobre la duda metó­di­ca, Espar­ta­co y Kepler. Marx no ocul­ta­ba su machis­mo: la debi­li­dad era su cua­li­dad más pre­fe­ri­da en las muje­res y la fuer­za en los hom­bres, mien­tras que la sen­ci­llez le era la más apre­cia­da en gene­ral. Pero asu­mía valo­res deci­si­vos: la uni­dad de obje­ti­vos, como ras­go carac­te­rís­ti­co; el ser­vi­lis­mo como defec­to más detes­ta­do, la lucha como ideal de feli­ci­dad, la sumi­sión como idea de des­gra­cia y la cre­du­li­dad como el defec­to que mejor tole­ra­ba; su máxi­ma favo­ri­ta: nada de lo humano me es ajeno; su color pre­fe­ri­do: el rojo; su pro­fe­ta pre­fe­ri­do: Esqui­lo, Sha­kes­pea­re, Goet­he; su pro­sis­ta pre­fe­ri­do: Dide­rot…

Es impo­si­ble pres­cin­dir de Hegel […] lo prin­ci­pal es la doc­tri­na de la esen­cia: la solu­ción de las con­tra­dic­cio­nes abs­trac­tas en su pro­pia ines­ta­bi­li­dad, en que ape­nas uno se atie­ne a uno solo de los lados, este se trans­for­ma imper­cep­ti­ble­men­te en el otro, etc. […] Recuer­do cuán­to me preo­cu­pa­ba al prin­ci­pio esta mis­ma inse­pa­ra­bi­li­dad de iden­ti­dad y dife­ren­cia, si bien nun­ca pode­mos dar un paso sin tro­pe­zar con ella […] La dia­léc­ti­ca de Hegel está inver­ti­da por­que supo­ne ser el «auto­de­sa­rro­llo del pen­sa­mien­to», del cual la dia­léc­ti­ca de los hechos es por tan­to solo un refle­jo; mien­tras que en reali­dad la dia­léc­ti­ca de nues­tra cabe­za solo es un refle­jo del desa­rro­llo real que se cum­ple en el mun­do de la natu­ra­le­za y de la his­to­ria huma­na siguien­do for­mas dia­léc­ti­cas. […] Ahí tie­ne usted la cons­truc­ción abs­trac­ta, en las que las ideas más bri­llan­tes y las trans­mu­ta­cio­nes con fre­cuen­cia muy impor­tan­tes, como la de cali­dad en can­ti­dad y vice­ver­sa, son redu­ci­das al apa­ren­te auto­de­sa­rro­llo de un con­cep­to a par­tir de otro .

Recor­de­mos cómo Marx había adver­ti­do en 1867 de que la «vene­ra­ble» Igle­sia angli­ca­na no tole­ra­ría que se le expro­pia­se siquie­ra el 1/​​39 de sus rique­zas, y cuan­do vein­te años des­pués Engels ana­li­za la remo­ta posi­bi­li­dad de que el socia­lis­mo se ins­tau­ra­se pací­fi­ca­men­te –cues­tión a la que vol­ve­ría Lenin en 1917 – , de inme­dia­to nos recuer­da que Marx sos­te­nía «que no era de espe­rar» tal cosa, sino que lo más pro­ba­ble era que antes el capi­tal orga­ni­za­se una con­tra­rre­vo­lu­ción.

Odian las con­tra­dic­cio­nes. No enca­ja con su cos­mo­vi­sión. A los eco­no­mis­tas les encan­ta enfren­tar lo que lla­man pro­ble­mas, por­que los pro­ble­mas tie­nen solu­cio­nes. Las con­tra­dic­cio­nes no […] los eco­no­mis­tas no tie­nen idea de cómo enfren­tar estas con­tra­dic­cio­nes. Mien­tras tan­to Marx nos recuer­da que esta con­tra­dic­ción está en la natu­ra­le­za de la acu­mu­la­ción de capi­tal. Y esta con­tra­dic­ción pro­du­ce las cri­sis perió­di­cas, que cobran vidas y crean mise­ria. Estos tipos de fenó­me­nos deben ser abor­da­dos. Y la eco­no­mía tra­di­cio­nal ni siquie­ra tie­ne los ins­tru­men­tos teó­ri­cos que expli­quen las cri­sis .

Marx y Engels eran muy cons­cien­tes, por tan­to, del odio que la bur­gue­sía sen­tía hacia ellos. En una car­ta a Marx de 11 de abril de 1867, Engels habla­ba de la «cana­lla lite­ra­ria, de cuyo odio con­cien­zu­do con­tra noso­tros tene­mos sobra­das prue­bas». En su corres­pon­den­cia de sep­tiem­bre de 1867 opi­nan sobre la posi­bi­li­dad de que El Capi­tal fue­ra prohi­bi­do en Pru­sia por su con­te­ni­do revo­lu­cio­na­rio. Engels sabía que El Capi­tal era el cen­tro de la dia­na de los ata­ques bur­gue­ses, fue­ran o no refor­mis­tas, con­tra el movi­mien­to revo­lu­cio­na­rio. En 1893, Engels escri­bió a Sor­ge sobre el refor­mis­mo de los fabia­nos bri­tá­ni­cos en sus tra­pi­cheos con los libe­ra­les, pero: «En medio de toda cla­se de basu­ra han hecho algu­nos bue­nos escri­tos de pro­pa­gan­da, en reali­dad lo mejor en su tipo es de los ingle­ses. Pero en cuan­to apli­can su tác­ti­ca espe­cí­fi­ca de ocul­tar la lucha de cla­ses, todo se tor­na podri­do. De aquí tam­bién su odio sec­ta­rio con­tra Marx y todos noso­tros: debi­do a la lucha de cla­ses» . El odio sec­ta­rio no ha des­apa­re­ci­do en más de un siglo: recien­te­men­te ha vuel­to a ser gol­pea­da a mar­ti­lla­zos la tum­ba de Marx en Lon­dres .

Savas Michael-Mat­sas ha segui­do los esfuer­zos de la inte­lec­tua­li­dad bur­gue­sa más reac­cio­na­ria e influ­yen­te que en verano de 2018 opi­na­ba sobre la actua­li­dad de El Capi­tal en dia­rios tales como New York Times , Eco­no­mist , Finan­cial Times , etc.: des­con­cier­to y mie­do ante el poder teó­ri­co de Marx y sus efec­tos polí­ti­cos. Lo pri­me­ro por­que esa poten­cia ana­lí­ti­ca y sin­té­ti­ca no cua­dra en sus esque­mas está­ti­cos, for­ma­les; y lo segun­do, el mie­do, por­que es una polí­ti­ca orien­ta­da al futu­ro que late en la uni­dad y lucha de con­tra­rios anta­gó­ni­cos des­ve­la­da en la teo­ría del valor. Por eso, Michael-Mat­sas escri­be:

el valor, inclu­so en la for­ma que pare­ce más inocen­te –a saber, «vein­te metros de tela tie­nen el valor de un tra­je» – , es ya la cau­sa y la con­se­cuen­cia de una for­ma­ción social en la que los hom­bres no regu­lan cons­cien­te­men­te sus rela­cio­nes de pro­duc­ción […] Allí don­de este inter­cam­bio no está media­ti­za­do por la acti­vi­dad social cons­cien­te, sino por el auto­mo­vi­mien­to del valor, es nece­sa­rio hablar de una alie­na­ción del víncu­lo social. El valor mis­mo, en la for­ma visi­ble del dine­ro, se ha con­ver­ti­do en una for­ma social de orga­ni­za­ción; sus leyes se han trans­for­ma­do en las leyes de la media­ción social.

Debe­mos saber que: «El con­cep­to de valor en Marx es el más con­tro­ver­ti­do de todo su pen­sa­mien­to» , por­que, como expli­ca A. Jap­pe: «La crí­ti­ca del valor ha roto radi­cal­men­te con la dico­to­mía entre base y super­es­truc­tu­ra; no en nom­bre de una supues­ta “plu­ra­li­dad” de fac­to­res, sino apo­yán­do­se en la crí­ti­ca mar­xia­na del feti­chis­mo. El feti­chis­mo de la mer­can­cía no es una fal­sa con­cien­cia, una mis­ti­fi­ca­ción, sino una for­ma de exis­ten­cia social total, que se sitúa por enci­ma de toda sepa­ra­ción entre repro­duc­ción mate­rial y fac­to­res men­ta­les por­que deter­mi­na las pro­pias for­mas de pen­sar y de actuar. Com­par­te estos ras­gos con otras for­mas de feti­chis­mo, tal como la con­cien­cia reli­gio­sa. Podría por eso ser carac­te­ri­za­do como un a prio­ri; que, sin embar­go, no es onto­ló­gi­co, como en Kant, sino his­tó­ri­co y suje­to a la evo­lu­ción. Esta inda­ga­ción sobre los códi­gos gene­ra­les de cada épo­ca his­tó­ri­ca sal­va­guar­da al mis­mo tiem­po, con­tra la frag­men­ta­ción intro­du­ci­da por el enfo­que poses­truc­tu­ra­lis­ta y pos­mo­derno, una pers­pec­ti­va uni­ta­ria» .

El mun­do legal, por tan­to, es un mun­do de mer­can­cías. San­ti­fi­ca y regu­la los prin­ci­pio del mer­ca­do […] En la socie­dad capi­ta­lis­ta, las ins­ti­tu­cio­nes polí­ti­cas que se con­si­de­ran nor­ma­les –o que al menos se pre­sen­tan como el ideal por el que hay que luchar– tam­bién refle­jan las acti­vi­da­des del mer­ca­do. La demo­cra­cia par­la­men­ta­ria es un refle­jo del inter­cam­bio de mer­can­cías. Con elec­cio­nes rea­li­za­das en base al sufra­gio uni­ver­sal exis­te un sis­te­ma de liber­tad e igual­dad indi­vi­dual en el nivel de la elec­ción, o del cam­bio, de un gobierno. Los indi­vi­duos votan de for­ma indi­vi­dual y ais­la­da […] Bajo el capi­ta­lis­mo, los tra­ba­ja­do­res no tie­nen nin­gún con­trol del pro­ce­so real de gobierno. Una vez que se ha ele­gi­do un gobierno, toda la auto­ri­dad está en sus manos. No exis­te nin­gu­na impli­ca­ción demo­crá­ti­ca en la eje­cu­ción del poder esta­tal […] Inclu­so las áreas de la vida con­si­de­ra­das pri­va­das y per­so­na­les están estruc­tu­ra­das por los prin­ci­pios del mer­ca­do .

V. Rie­ser se extien­de lue­go más exten­sa­men­te sobre el papel de la eco­no­mía polí­ti­ca en la pro­duc­ción de la «apa­rien­cia» capi­ta­lis­ta, insis­tien­do en el papel de la teo­ría del valor-tra­ba­jo y su apli­ca­ción inte­gral «a todo el fun­cio­na­mien­to del sis­te­ma capi­ta­lis­ta, es decir, en la ela­bo­ra­ción de una teo­ría de la plus­va­lía como pro­duc­to de la explo­ta­ción de la fuer­za de tra­ba­jo obre­ra» . Lle­ga­mos así defi­ni­ti­va­men­te al con­te­ni­do polí­ti­co de la teo­ría y del méto­do mar­xis­ta: la dia­léc­ti­ca entre la lucha de cla­ses, la plus­va­lía y la teo­ría del valor-tra­ba­jo. V. Rie­ser pro­fun­di­za en esta cues­tión cen­tral: «el con­cep­to de “apa­rien­cia” no fue ela­bo­ra­do por Marx con una fina­li­dad espe­cí­fi­ca­men­te socio­ló­gi­ca […] la impor­tan­cia social de la “apa­rien­cia” per­ma­ne­cía, en el fon­do de este aná­li­sis, como un pro­ble­ma de impor­tan­cia cru­cial para Marx, no solo en el plano cien­tí­fi­co, sino en el polí­ti­co» .

Poco des­pués, Ros­dolsky expli­ca que, para Marx, Ricar­do come­te el error de creer que las for­mas socia­les de la eco­no­mía bur­gue­sa son las «for­mas dadas» , eter­nas, ina­mo­vi­bles, mien­tras de lo que se tra­ta es de cap­tar su movi­mien­to interno, su cam­bio per­ma­nen­te, su his­to­ri­ci­dad y su cadu­ci­dad. Ricar­do se que­da en el aná­li­sis de lo externo, Marx pro­fun­di­za a la géne­sis de lo interno. Son, enton­ces, «barre­ras de cla­ses» las que con­di­cio­nan las for­mas de pen­sa­mien­to, el empleo de la dia­léc­ti­ca o su des­pre­cio y nega­ción. No es de extra­ñar por tan­to que Berns­tein, el teó­ri­co por anto­no­ma­sia del refor­mis­mo, ata­ca­ra en 1899 a la dia­léc­ti­ca acu­sán­do­la de vio­len­ta en el sen­ti­do blan­quis­ta y has­ta hege­liano, sos­te­nien­do que la ley de la con­tra­dic­ción no tie­ne sen­ti­do, que el «volun­ta­ris­mo» vio­len­to de la dia­léc­ti­ca no es socia­lis­ta, que se pue­de y debe avan­zar al socia­lis­mo sin revo­lu­cio­nes vio­len­tas . E. Man­del se refie­re a la lar­ga serie de ideó­lo­gos bur­gue­ses que, des­de Berns­tein has­ta Pop­per y eco­no­mis­tas bur­gue­ses, se obs­ti­nan en decir que la dia­léc­ti­ca es «meta­fí­si­ca», «mis­ti­fi­ca­do­ra», «inú­til» … No es difí­cil des­cu­brir este inten­to de rom­per toda cone­xión entre Marx y Hegel des­de el alt­hus­se­ris­mo y el euro­co­mu­nis­mo has­ta refor­mis­mos más recien­tes.

La res­pues­ta bur­gue­sa en su sen­ti­do puro, reac­cio­na­rio, a la apa­ri­ción y ascen­so de la pra­xis mar­xis­ta, había sur­gi­do en la déca­da de 1870 antes de la obra mag­na de Berns­tein en 1899, cuan­do asus­ta­da por el auge de la lucha de cla­ses com­pren­de que la teo­ría eco­nó­mi­ca clá­si­ca, la de Smith, Ricar­do, etc., tan admi­ra­da por Marx y Engels, se podía vol­ver en par­te con­tra el capi­ta­lis­mo. Hemos vis­to arri­ba cómo la cla­se domi­nan­te, asus­ta­da por que una lec­tu­ra abier­ta de A. Smith podía ayu­dar a la radi­ca­li­za­ción social, impu­so su prohi­bi­ción con duras penas. De hecho, eso ya esta­ba suce­dien­do con la influen­cia de y las crí­ti­cas a David Ricar­do de la izquier­da bri­tá­ni­ca del pri­mer cuar­to del siglo XIX, que ade­lan­ta­ron ideas valio­sas sobre la defi­ni­ción del valor-tra­ba­jo, etc., como Ch. Hall, W. Thom­pson, J. Gray, Th. Hodgs­kin, J. F. Bray y otros .

La natu­ra­le­za y la espe­cie huma­na, en meta­bo­lis­mo con ella, no son una mer­can­cía en pro­pie­dad del capi­ta­lis­mo: no son pro­pie­dad pri­va­da de nadie sino de las «futu­ras gene­ra­cio­nes». Es decir, dado que por «futu­ras gene­ra­cio­nes» debe­mos enten­der el hori­zon­te visi­ble pero nun­ca alcan­za­ble, la natu­ra­le­za y la espe­cie huma­na deben ser pro­pie­ta­rias de ellas mis­mas de este mis­mo ins­tan­te, des­de ya. Quie­re esto decir que la estra­te­gia comu­nis­ta debe inte­grar des­de hoy mis­mo en sus tác­ti­cas pre­sen­tes la lucha por la socia­li­za­ción de natu­ra­le­za, direc­ta­men­te con­tra cual­quier for­ma de pro­pie­dad pri­va­da que la mer­can­ti­li­ce. En 1872, Marx lo dice así en 1872:

Un repa­so rápi­do solo de El Capi­tal , sin ana­li­zar otras obras, demues­tra que la con­cep­ción mar­xis­ta de la natu­ra­le­za y de la espe­cie huma­na como par­te de ella es cua­li­ta­ti­va­men­te supe­rior a la del eco­lo­gis­mo refor­mis­ta. Tér­mi­nos cla­ves como «sos­te­ni­bi­li­dad», «frac­tu­ra meta­bó­li­ca», etc., for­man el esque­le­to con­cep­tual de la teo­ría de Marx y Engels y no solo de El Capi­tal .

Como la mer­can­cía es la célu­la eco­nó­mi­ca y social del capi­ta­lis­mo, su aná­li­sis y com­pren­sión es esen­cial para enten­der fenó­me­nos tan diver­sos como las gue­rras con­tem­po­rá­neas (tras las cua­les aso­ma el con­trol del petró­leo, un pro­duc­to natu­ral con­ver­ti­do en mer­can­cía), las cri­sis eco­nó­mi­cas (con la sobre­pro­duc­ción y no rea­li­za­ción de las mer­can­cías), los desas­tres hidro­geo­ló­gi­cos de nues­tros días (por la mer­can­ti­li­za­ción, entre otras, de las sel­vas, bos­ques, ríos y sis­te­mas eco­ló­gi­cos del mun­do), la cri­sis de los Esta­dos nacio­na­les (obli­ga­dos a ple­gar­se al «libre comer­cio», un eufe­mis­mo para dejar entrar y salir mer­can­cías), el ham­bre en el mun­do (ya que los ali­men­tos se han trans­for­ma­do en bie­nes mer­can­ti­les y quien no tie­ne como com­prar­los no es un «ciu­da­dano sol­ven­te» que la mejor con­tri­bu­ción que pue­de hacer­le a la «civi­li­za­ción capi­ta­lis­ta» es morir­se de ham­bre) y así suce­si­va­men­te .

Para el bur­gués, su mujer no es otra cosa que un ins­tru­men­to de pro­duc­ción. Oye decir que los ins­tru­men­tos de pro­duc­ción deben ser de uti­li­za­ción común y, natu­ral­men­te, no pue­de por menos de pen­sar que las muje­res corre­rán la mis­ma suer­te de la socia­li­za­ción. No sos­pe­cha que se tra­ta pre­ci­sa­men­te de aca­bar con esa situa­ción de la mujer como sim­ple ins­tru­men­to de pro­duc­ción […] Es evi­den­te, por otra par­te, que con la abo­li­ción de las rela­cio­nes de pro­duc­ción actua­les des­apa­re­ce­rá la comu­ni­dad de las muje­res que de ella se deri­va, es decir, la pros­ti­tu­ción ofi­cial y no ofi­cial .

La apro­pia­ción de muje­res, como cual­quier otra for­ma de pose­sión, no siem­pre se rea­li­za res­pe­tan­do un ritual, sino que se hace a menu­do por la gue­rra y por la fuer­za. Así, a fines del IV mile­nio a. de J. C., cuan­do los pro­to-indio-arios, expul­sa­dos por la inva­sión de los mon­go­les nóma­das, se orga­ni­zan en pue­blos pode­ro­sos que tie­nen algo que defen­der y se dotan con carros de com­ba­te y con escu­dos, tal vez los pri­me­ros. Casi por todas par­tes, las jefa­tu­ras gue­rre­ras afir­man la supe­rio­ri­dad de los hom­bres y se apo­de­ran de las muje­res de otros cla­nes que se con­vier­ten en cosas, en bie­nes mue­bles, en obje­tos de trá­fi­co y de acu­mu­la­ción. Por eso, en sáns­cri­to, la pala­bra vivâha, que sig­ni­fi­ca «matri­mo­nio», deri­va de vivah, que sig­ni­fi­ca «rap­tar» .

Bajo el pre­do­mi­nio de las rela­cio­nes de pro­duc­ción capi­ta­lis­tas, las con­tra­dic­cio­nes no van a dejar de acre­cen­tar­se. El aumen­to de la pro­duc­ti­vi­dad que se pue­de espe­rar del aumen­to de la cua­li­fi­ca­ción de la fuer­za de tra­ba­jo, que se apo­ya en los avan­ces cien­tí­fi­cos y téc­ni­cos que ella mis­ma hace posi­ble, supo­ne de for­ma auto­má­ti­ca la posi­bi­li­dad de mayor pro­duc­ción de valo­res de uso. Pero se tra­ta sola­men­te de una posi­bi­li­dad que, ade­más, no podrá mate­ria­li­zar­se por­que el obje­ti­vo del capi­tal es su valo­ra­ción, no la pro­duc­ción de valo­res de uso. Y dicha valo­ra­ción se enfren­ta a difi­cul­ta­des cre­cien­tes que fun­da­men­tan la ley del des­cen­so ten­den­cial de la tasa de ganan­cia, de modo que para tra­tar de con­tra­rres­tar­las se requie­re de una explo­ta­ción cada vez en aumen­to, «res­tau­rar la rela­ción correc­ta entre el tra­ba­jo nece­sa­rio y el plus­tra­ba­jo, sobre la cual en últi­ma ins­tan­cia se fun­da­men­ta todo». [Cita de Marx.]

Las cri­sis no son acci­den­tes coyun­tu­ra­les atri­bui­bles a cau­sas exte­rio­res o a «cho­ques alea­to­rios», o inclu­so a una mala ges­tión de la eco­no­mía, lo que deja­ría enten­der que serían evi­ta­bles. Por el con­tra­rio, son momen­tos inevi­ta­bles de la acu­mu­la­ción del capi­tal, de la carre­ra con­tra­rre­loj entre la baja ten­den­cial de la tasa de ganan­cia y el aumen­to de la tasa de plus­va­lía y la com­po­si­ción orgá­ni­ca del capi­tal. La cri­sis es la expre­sión perió­di­ca de una valo­ra­ción insu­fi­cien­te del capi­tal […] Mar­can una deten­ción o una ralen­ti­za­ción de la acu­mu­la­ción, un momen­to nece­sa­rio cuya fun­ción es res­ta­ble­cer las con­di­cio­nes para una sufi­cien­te ren­ta­bi­li­dad del capi­tal y per­mi­tir la reanu­da­ción de la acu­mu­la­ción […] las cri­sis no son sola­men­te posi­bles, sino nece­sa­rias. Su nece­si­dad sur­ge doble­men­te: de su inevi­ta­bi­li­dad y de su indis­pen­sa­bi­li­dad. Son nece­sa­rias, en pri­mer lugar, en el sen­ti­do de que el cur­so nor­mal de la acu­mu­la­ción con­du­ce a ellas nece­sa­ria­men­te o de mane­ra inevi­ta­ble; al ser el resul­ta­do de la valo­ra­ción insu­fi­cien­te del capi­tal y de la caí­da de la tasa de ganan­cia que impli­ca el aumen­to de la pro­duc­ti­vi­dad, expre­san así perió­di­ca­men­te un blo­queo inevi­ta­ble de la acu­mu­la­ción. Son nece­sa­rias, en segun­do lugar, en el sen­ti­do de la fun­ción indis­pen­sa­ble de sanea­mien­to que lle­van a cabo por la des­truc­ción de valo­res y la res­tau­ra­ción de la ren­ta­bi­li­dad que de ellas se des­pren­de, hacien­do posi­ble la reanu­da­ción de la acu­mu­la­ción .

Hay que par­tir de la base de que, des­de el pun­to de vis­ta eco­nó­mi­co y eco­ló­gi­co, tasas de cre­ci­mien­to como las habi­das en la edad de oro del mun­do desa­rro­lla­do no serán fac­ti­bles en el futu­ro. Para com­ba­tir el des­em­pleo, el sub­de­sa­rro­llo y la pobre­za, no cabe otra solu­ción que dis­tri­buir la rique­za y la ren­ta entre las nacio­nes y den­tro de ellas […] la cien­cia eco­nó­mi­ca ha dado sufi­cien­tes mues­tras a lo lar­go de su exis­ten­cia de equi­vo­car­se en la pre­dic­ción, ya que se encuen­tra limi­ta­da en su capa­ci­dad pre­dic­ti­va, por ser una cien­cia social y encon­trar­se suje­ta a acon­te­ci­mien­tos que no solo depen­den de los hechos eco­nó­mi­cos, sino de pro­pues­tas polí­ti­cas y de accio­nes de los seres huma­nos .

En las mis­mas fechas, E. Thom­pson con­mo­cio­nó la pla­ci­dez inte­lec­tual bur­gue­sa y refor­mis­ta con su teo­ría del exter­mi­nis­mo como «últi­mo esta­dio de la civi­li­za­ción» . Pro­ba­ble­men­te, la civi­li­za­ción no fue exter­mi­na­da enton­ces por­que la buro­cra­cia rusa comen­zó su giro al capi­ta­lis­mo. Recor­de­mos que la rei­na Isa­bel II de Gran Bre­ta­ña tenía gra­va­do en 1983 un dis­cur­so ofi­cial anun­cian­do el esta­lli­do de la Ter­ce­ra Gue­rra Mun­dial. Recor­de­mos tam­bién que en 1987 suce­dió el devas­ta­dor «lunes negro» del 19 de octu­bre en el que la Bol­sa mun­dial se pul­ve­ri­zó casi tan­to como en 1929. e suce­dió la no menos devas­ta­do­ra «cri­sis del tequi­la» de 1994 en Méxi­co… Así las cosas, en ese mis­mo año J. M. Vidal Villa indi­ca­ba que el capi­ta­lis­mo esta­ba entran­do en una nue­va fase, más bru­tal y mun­dia­li­za­da, que demos­tra­ba «las fala­cias de los para­dig­mas neo­clá­si­cos» .

[…] inten­ta res­pon­der a la pre­gun­ta «¿Adón­de va el capi­ta­lis­mo?» Se pro­po­ne mos­trar que las cri­sis son par­tes intrín­se­cas («inma­nen­te») del sis­te­ma; que ni los esfuer­zos de capi­ta­lis­tas indi­vi­dua­les ni los de las auto­ri­da­des públi­cas pue­den evi­tar que esta­llen cri­sis. Inten­ta mos­trar que meca­nis­mos intrín­se­cos, que no es posi­ble supe­rar ni abo­lir la pro­pie­dad pri­va­da, la com­pe­ten­cia, la ganan­cia y la pro­duc­ción de mer­can­cías (la eco­no­mía de mer­ca­do), lle­van nece­sa­ria­men­te a un derrum­be final. No hace fal­ta sub­ra­yar que este vere­dic­to es into­le­ra­ble para los capi­ta­lis­tas y sus defen­so­res .

A esta eva­nes­cen­cia se le aña­dió al áci­do disol­ven­te de la his­to­ria como «pro­ce­so sin suje­to», es decir, la reduc­ción de las cla­ses socia­les acti­vas en la lucha de cla­ses y en las gue­rras de libe­ra­ción nacio­nal de cla­se, a meros gui­ño­les mani­pu­la­dos por la «obje­ti­vi­dad» de las fuer­zas pro­duc­ti­vas. El efec­to sinér­gi­co de tan­tos erro­res sobre la estra­te­gia revo­lu­cio­na­ria fue demo­le­dor, a pesar de que mili­tan­tes como G. Mury, cri­ti­can­do dura­men­te la moda estruc­tu­ra­lis­ta y reivin­di­can­do el suje­to revo­lu­cio­na­rio, sos­tu­vie­ran con har­ta razón que «el mar­xis­mo es una filo­so­fía del hom­bre. Pero del hom­bre com­ba­ti­vo y no de la víc­ti­ma dolo­ro­sa. Una filo­so­fía del enfren­ta­mien­to, no de la resig­na­ción, fren­te al sufri­mien­to pro­pio y ajeno» .

Una de las tareas polí­ti­cas del post­mo­der­nis­mo era locul­tar la inhu­ma­ni­dad neo­li­be­ral: Mar­ga­ret That­cher era lla­ma­da «la ladro­na de leche, ya que había inten­ta­do reti­rar este ali­men­to de los come­do­res esco­la­res públi­cos» . Para lograr este obje­ti­vo, la CIA y otros apa­ra­tos impe­ria­lis­tas tenían fren­tes de inter­ven­ción en la gue­rra cul­tu­ral en los que no vamos a exten­der­nos por ser ya muy cono­ci­dos, aun­que no pode­mos dejar de recor­dar a inte­lec­tua­les de «izquier­da» como Lacan y otros que cum­plie­ron un papel exce­len­te­men­te remu­ne­ra­do.

Para Pru­sia-Ale­ma­nia no hay posi­bi­li­dad de hacer otra gue­rra que no sea mun­dial. Y sería una gue­rra mun­dial de mag­ni­tud des­co­no­ci­da has­ta aho­ra, de una poten­cia inusi­ta­da. De ocho a diez millo­nes de sol­da­dos se ani­qui­la­rán mutua­men­te y, ade­más, se engu­lli­rá toda Euro­pa, deján­do­la tan devas­ta­da, como jamás lo habían hecho las nubes de lan­gos­ta. La devas­ta­ción pro­du­ci­da por la Gue­rra de los Trein­ta Años con­den­sa­da en tres o cua­tro años y exten­di­da a todo el con­ti­nen­te; el ham­bre, las epi­de­mias, el embru­te­ci­mien­to de las tro­pas y tam­bién de las masas popu­la­res, pro­vo­ca­dos por la agu­da nece­si­dad, el des­qui­cia­mien­to insal­va­ble de nues­tros meca­nis­mo arti­fi­cial en el comer­cio, la indus­tria y el cré­di­to; todo ello ter­mi­na con la ban­ca­rro­ta gene­ral; el derrum­be de los vie­jos Esta­dos y de su sabi­du­ría esta­tal ruti­na­ria –una quie­bra de tal mag­ni­tud, que las coro­nas esta­rán tira­das a doce­nas por el pavi­men­to y no se encon­tra­rá a nadie que las levan­te – ; una impo­si­bi­li­dad abso­lu­ta de pre­ver cómo ter­mi­na­rá todo esto y quién sal­drá ven­ce­dor de la lucha. Solo un resul­ta­do no deja lugar a dudas: el ago­ta­mien­to total y la crea­ción de las con­di­cio­nes para la vic­to­ria defi­ni­ti­va de la cla­se obre­ra .

Al lle­gar a una deter­mi­na­da fase de desa­rro­llo, las fuer­zas pro­duc­ti­vas mate­ria­les de la socie­dad entran en con­tra­dic­ción con las rela­cio­nes de pro­duc­ción exis­ten­tes, o, lo que no es más que la expre­sión jurí­di­ca de esto, con las rela­cio­nes de pro­pie­dad den­tro de las cua­les se han desen­vuel­to has­ta allí. De for­mas de desa­rro­llo de las fuer­zas pro­duc­ti­vas, estas rela­cio­nes se con­vier­ten en tra­bas suyas. Y se abre una épo­ca de revo­lu­ción social. […] Las rela­cio­nes bur­gue­sas de pro­duc­ción son la últi­ma for­ma anta­gó­ni­ca del pro­ce­so social de pro­duc­ción; anta­gó­ni­ca, no en el sen­ti­do de un anta­go­nis­mo indi­vi­dual, sino de un anta­go­nis­mo que pro­vie­ne de las con­di­cio­nes socia­les de vida de los indi­vi­duos. Pero las fuer­zas pro­duc­ti­vas que se desa­rro­llan en el seno de la socie­dad bur­gue­sa brin­dan, al mis­mo tiem­po, las con­di­cio­nes mate­ria­les para la solu­ción de ese anta­go­nis­mo. Con esta for­ma­ción social se cie­rra, por tan­to, la pre­his­to­ria de la socie­dad huma­na .

Las con­tra­dic­cio­nes en su flu­jo tem­po­ral, en su trán­si­to de una for­ma a otra y vice­ver­sa, obli­gan a la pra­xis al per­ma­nen­te estu­dio de esa uni­dad y lucha de con­tra­rios. Esto hace que el pen­sa­mien­to nun­ca pue­da dar­se por cerra­do defi­ni­ti­va­men­te, nun­ca con­clu­ye ni nun­ca que­da «com­ple­ta­do» en su for­ma abso­lu­ta y está­ti­ca. Muchas per­so­nas asu­mie­ron la res­pon­sa­bi­li­dad de pro­fun­di­zar en lo que ni Marx ni Engels pudie­ron hacer por lo que aca­ba­mos de ver. Podría­mos decir inclu­so que, de algu­na for­ma, no tuvie­ron más reme­dio que aco­me­ter esa tarea por­que les obli­ga­ba el movi­mien­to de las con­tra­dic­cio­nes del capi­ta­lis­mo, los ata­ques del refor­mis­mo y de la bur­gue­sía, es decir, las nece­si­da­des de la lucha revo­lu­cio­na­ria. Este fue el caso, por ejem­plo, del estu­dio del impe­ria­lis­mo, tér­mino que no apa­re­ce en los escri­tos de Marx y Engels aun­que sus «ele­men­tos cons­ti­tu­ti­vos» se encon­tra­ban ya en estos auto­res, sien­do desa­rro­lla­dos pos­te­rior­men­te, avan­ce que a su vez lle­va­rá al sur­gi­mien­to de otra corrien­te, la teo­ría de la depen­den­cia , que tam­bién se sus­ten­ta en par­te en los deba­tes sobre el impe­ria­lis­mo.

La incon­clu­sión de El Capi­tal es una reali­dad admi­ti­da des­de fina­les del siglo XIX. No es nada nue­vo y no con­tra­di­ce en nada a las teo­rías del con­cep­to y de la ver­dad de la dia­léc­ti­ca, sino que con­fir­ma que el cono­ci­mien­to es una espi­ral expan­si­va social­men­te deter­mi­na­da. G. Car­che­di en su dis­cu­sión con M. Hein­rich, P. Murray, etc., está de acuer­do con el pri­me­ro en que El Capi­tal está «incom­ple­to», es el resul­ta­do de un «lar­go pro­ce­so de auto cla­ri­fi­ca­ción, y pue­de inter­pre­tar­se de dife­ren­tes mane­ras», pero aña­de que esto: «[…] no impli­ca nece­sa­ria­men­te que sea inter­na­men­te con­tra­dic­to­rio o ambi­va­len­te, en espe­cial en cues­tio­nes de fun­da­men­tal impor­tan­cia […] el pun­to es si una inter­pre­ta­ción está pre­sen­te que uni­fi­que decla­ra­cio­nes apa­ren­te­men­te con­tra­dic­to­rias en un todo cohe­ren­te» .

M. Postone lo expre­sa así: «La diná­mi­ca his­tó­ri­ca del capi­ta­lis­mo pro­du­ce cons­tan­te­men­te lo nue­vo, al tiem­po que repro­du­ce lo idén­ti­co» . Entra­mos de lleno en las dife­ren­cias entre la lógi­ca for­mal y la lógi­ca dia­léc­ti­ca. La pri­me­ra no está capa­ci­ta­da para cap­tar el desa­rro­llo de lo nue­vo en lo gene­ral, en lo que iden­ti­fi­ca a pro­ce­sos en apa­rien­cia dife­ren­tes pero idén­ti­cos en su esen­cia, en lo que les es común en su inte­rior, por deba­jo de sus expre­sio­nes exter­nas . El desa­rro­llo cons­tan­te de lo nue­vo refuer­za la resis­ten­cia de la iden­ti­dad de la explo­ta­ción capi­ta­lis­ta si la pra­xis revo­lu­cio­na­ria no lograr demos­trar la uni­dad inter­na de ambos. Des­cu­brir esa uni­dad exi­ge un per­ma­nen­te estu­dio crí­ti­co, interno al movi­mien­to per­ma­nen­te de las con­tra­dic­cio­nes. Es por esto que Olga Fer­nán­dez Ríos defi­ne a El Capi­tal como a la vez: «pun­to de lle­ga­da y de con­ti­nui­dad» .

M. A. Lebo­witz insis­te con sus pro­pias cur­si­vas que «el capi­tal no es sim­ple­men­te un momen­to de la com­pren­sión de la tota­li­dad, del capi­ta­lis­mo como un todo; es tam­bién un momen­to en la lucha revo­lu­cio­na­ria de los tra­ba­ja­do­res para ir más allá del capi­tal» . Tan­to en el momen­to espe­cí­fi­co de la com­pren­sión de la tota­li­dad capi­ta­lis­ta, como en el de la tota­li­dad de la lucha revo­lu­cio­na­ria, en ambos momen­tos que for­man una uni­dad dia­léc­ti­ca, el méto­do que los estu­dia ha de estar tam­bién en movi­mien­to y, por tan­to, no pue­de ser un méto­do «cerra­do», «aca­ba­do», sino en auto­po­ie­sis.

El paten­te enfa­do de las gran­des poten­cias euro­peas con res­pec­to a Esta­dos Uni­dos, pue­de trans­for­mar­se en males­tar si los yan­quis inten­si­fi­can su mili­ta­ri­za­ción neo­fas­cis­ta en la fron­te­ra Este con Rusia y su nue­vo rear­me nuclear y con­ven­cio­nal des­ti­na­do a una gue­rra nuclear loca­li­za­da en Euro­pa pero no en Esta­dos Uni­dos. Pero las ten­sio­nes inter­im­pe­ria­lis­tas occi­den­ta­les que ya emer­gen nun­ca lle­ga­rán a ser con­tra­dic­cio­nes anta­gó­ni­cas polí­ti­co-mili­ta­res por­que la supre­ma­cía yan­qui es abru­ma­do­ra. La ver­da­de­ra ame­na­za radi­ca en que el lla­ma­do «Reloj del Apo­ca­lip­sis», panel de segui­mien­to del peli­gro de gue­rra mun­dial cal­cu­lan­do los minu­tos que fal­tan para el holo­caus­to a las 0 horas del día, afir­ma que: «Des­de 2011 no ha deja­do de apro­xi­mar­se a la media­no­che. Las 23h55 en 2014, las 23h57 en 2015, las 23h57 y 30 segun­dos en 2017» .

La gue­rra apa­re­ce como pun­to cul­mi­nan­te de la exa­cer­ba­ción de la com­pe­ten­cia entre las dis­tin­tas frac­cio­nes bur­gue­sas, que bus­can mejo­rar la acu­mu­la­ción de capi­tal. Es decir, exis­te una ten­den­cia al cre­ci­mien­to de los con­flic­tos en el mun­do, fun­da­men­tal­men­te por­que el avan­ce de la cri­sis en el últi­mo tiem­po impul­só la des­com­po­si­ción de los Esta­dos más débi­les y por lo tan­to un aumen­to de los enfren­ta­mien­tos a nivel mun­dial. El epi­cen­tro de estos con­flic­tos son los Esta­dos de Orien­te Medio y Áfri­ca. Fren­te a esta situa­ción, diver­sas poten­cias inter­vie­nen para dispu­tar el con­trol del terri­to­rio y recur­sos cla­ve. Esta­dos Uni­dos es el prin­ci­pal actor inter­vi­nien­te, pero no el úni­co. Esta­dos Uni­dos ya no con­ser­va la hege­mo­nía impe­ria­lis­ta mun­dial, ya que este poder se ve dispu­tado por el impe­ria­lis­mo ale­mán y chino .

El «trián­gu­lo dia­bó­li­co» no es recien­te, no sur­gió úni­ca­men­te con la mal lla­ma­da «era indus­trial» sino en los albo­res del capi­ta­lis­mo. La bur­gue­sía quie­re hacer­nos creer que es el «hom­bre» abs­trac­to e intem­po­ral el cul­pa­ble, y algu­nos de sus ideó­lo­gos ha inven­ta­do el tér­mino de «antro­po­ceno», pero F. Ches­nais entre otras muchas per­so­nas crí­ti­cas ha demos­tra­do que el ver­da­de­ro cul­pa­ble, el capi­ta­lo­ceno, se ini­ció con los albo­res del colo­nia­lis­mo mer­can­til, con la tra­ta de escla­vos y con la eco­no­mía de plan­ta­ción . No desa­rro­lla­mos más esta cues­tión por­que la hemos tra­ta­do en uno de los temas en el capí­tu­lo quin­to, aun­que sí que­re­mos recal­car que, ante las difi­cul­ta­des cre­cien­tes que fre­nan la acu­mu­la­ción de capi­tal, las bur­gue­sías mul­ti­pli­can la des­truc­ción de la vida: para 2012 el des­hie­lo de Groen­lan­dia era casi cua­tro veces más rápi­do que en 2003 .

Las con­tra­dic­cio­nes de todo tipo son azu­za­das por varios pro­ble­mas estruc­tu­ra­les muy comen­ta­dos ya por su agra­va­mien­to dia­rio. Acce­der y apro­piar­se de los recur­sos cada vez más esca­sos es uno de los deto­nan­tes más incon­tro­la­bles por­que nos enfren­ta­mos al ago­ta­mien­to de los recur­sos mate­ria­les, no solo de los ener­gé­ti­cos. La inves­ti­ga­ción de W. Dierckx­sens de hace unos años es aún más alar­man­te por­que el pano­ra­ma no ha hecho más que empeo­rar:

El capi­ta­lis­mo sig­ni­fi­ca gue­rra. Podría decir­se que el mun­do nun­ca ha esta­do en una situa­ción tan ines­ta­ble. De hecho, mien­tras la URSS exis­tió, había una rela­ti­va esta­bi­li­dad, refle­jan­do el rela­ti­vo equi­li­brio de poder entre Rusia y los Esta­dos Uni­dos. Pero el orden del Vie­jo Mun­do se ha derrum­ba­do y no hay nada que lo reem­pla­ce […] Esta cri­sis está des­ti­na­da a durar bas­tan­te tiem­po. Sobre la base del capi­ta­lis­mo, no hay solu­ción. Los gobier­nos subirán y baja­rán y los pén­du­los osci­la­rán de izquier­da a dere­cha, y de dere­cha a izquier­da, refle­jan­do una bús­que­da cada vez más deses­pe­ra­da de las masas por encon­trar una sali­da a la cri­sis. […] Una cosa está muy cla­ra. La bur­gue­sía no tie­ne idea de cómo salir de esta cri­sis. Sus repre­sen­tan­tes polí­ti­cos y eco­nó­mi­cos mues­tran todos los ras­gos de con­fu­sión y des­orien­ta­ción pro­pios de una cla­se que ha sobre­vi­vi­do a su vida útil his­tó­ri­ca, una cla­se que no tie­ne futu­ro y que es poco cons­cien­te de ello .

Los fracasos del reformismo

Pare­ce que F. Ches­nais está sor­pren­di­do por el ten­sio­na­mien­to que están adqui­rien­do los anta­go­nis­mos socia­les en los últi­mos años, tan­to que se ha con­ven­ci­do de la nece­si­dad de que las cla­ses y pue­blos explo­ta­dos se orga­ni­cen para exten­der e inten­si­fi­cas la cóle­ra, la ira con­tra la opre­sión. La pro­pues­ta de Mª J. Izquier­do tie­ne tam­bién este fon­do por­que la diná­mi­ca de dar mie­do ter­mi­na fre­cuen­te­men­te gene­ran­do situa­cio­nes de extre­ma ten­sión. Por esto sus lla­ma­mien­tos a la resis­ten­cia dura son tan­to más valio­sos por­que se rea­li­zan en medio de un domi­nio cua­si abso­lu­to de la ideo­lo­gía refor­mis­ta y paci­fis­ta, que vamos a resu­mir aho­ra con algu­nos ejem­plos sig­ni­fi­ca­ti­vos por su actua­li­dad.

Duran­te los años más inso­por­ta­bles de la cri­sis, dos libros masi­va­men­te difun­di­dos divul­ga­ron la pasi­vi­dad con­for­mis­ta: uno de 2011 expo­nía 115 medi­das key­ne­sia­nas y posteu­ro­co­mu­nis­ta que abar­ca­ban des­de la nº 1 que era nada menos que movi­li­zar­se para ins­tau­rar un «gobierno mun­dial que per­mi­tie­ra com­pen­sar y redu­cir el poder de los gru­pos pri­va­dos inter­na­cio­na­les, así como faci­li­tar la ins­tau­ra­ción de un mun­do dife­ren­te», has­ta la nº 115 que pedía la «refor­ma cons­ti­tu­cio­nal que haga que todos los car­gos públi­cos que ten­gan fun­ción de repre­sen­ta­ti­vi­dad sean elec­tos y que impi­dan el carác­ter here­da­ble de los pues­tos repre­sen­ta­ti­vos» . Las 115 pro­pues­tas son un géli­do engru­do de socia­lis­mo utó­pi­co, key­ne­sia­nis­mo ele­men­tal, post-euro­co­mu­nis­mo, ciu­da­da­nis­mo blan­do y repu­bli­ca­nis­mo ver­gon­zan­te, etc., que en modo alguno pre­ten­de ata­car los pila­res del capi­tal y del Esta­do espa­ñol que le sos­tie­ne.

En 2013 se publi­có una lar­ga con­ver­sa­ción entre dos repre­sen­tan­tes del refor­mis­mo duro y blan­do. Sin exten­der­nos en los pun­tos en común –ausen­cia del socia­lis­mo y de la nece­si­dad de socia­li­zar las fuer­zas pro­duc­ti­vas, ausen­cia del dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción, etc. – , solo apre­cia­mos dos dife­ren­cias: una, Julio Angui­ta defen­día la nece­si­dad de salir­se de la Unión Euro­pea mien­tras que J. C. Mone­de­ro defen­día la nece­si­dad de per­ma­ne­cer den­tro ; y otra, J. Angui­ta defen­día el dere­cho de rebe­lión y J. C. Mone­de­ro el paci­fis­mo.

Pero Julio Angui­ta defen­día el dere­cho de rebe­lión des­de la ideo­lo­gía de los dere­chos huma­nos bur­gue­ses, que él asu­me en su for­ma ofi­cial y abs­trac­ta de la Decla­ra­ción Uni­ver­sal de la ONU 24339 sin refe­rir­se en nin­gún momen­to a los dere­chos con­cre­tos socia­lis­tas. Las refe­ren­cias his­tó­ri­cas que hace Julio Angui­ta al dere­cho de rebe­lión corres­pon­den a las tesis tomi­tas, a esco­lás­ti­cos como Suá­rez, a los ideó­lo­gos bur­gue­ses del siglo XVII como Loc­ke y a las revo­lu­cio­nes bur­gue­sas del siglo XVIII . Ocul­ta la exten­sa y pro­fun­da teo­ría mar­xis­ta de la vio­len­cia, y menos aún pro­fun­di­za en cómo orga­ni­zar la rebe­lión para que sea lo más efec­ti­va posi­ble con el menor daño posi­ble. Se tra­ta, por tan­to, de una sim­ple diva­ga­ción demo­cra­ti­cis­ta que rehu­ye cual­quier apro­xi­ma­ción a la reali­dad, por no hablar de la prác­ti­ca.

Ambos libros eran par­te del uni­ver­so ideo­ló­gi­co refor­mis­ta que en la pri­me­ra déca­da del siglo XXI tenía una de sus expre­sio­nes más suti­les en T. Negri. Anselm Jap­pe inclu­ye la obra Impe­rio de Hardt y Negri en lo que él defi­ne como «la últi­ma mas­ca­ra­da del mar­xis­mo tra­di­cio­nal», por­que, según Jap­pe, ambos auto­res ter­mi­nan acep­tan­do la lógi­ca del capi­tal, no com­ba­ten sus rela­cio­nes de pro­pie­dad: «El lími­te del capi­ta­lis­mo resi­de para Negri y Hardt en la sub­je­ti­vi­dad de los explo­ta­dos y no en las con­tra­dic­cio­nes inter­nas del capi­ta­lis­mo». Más aún, esta sub­je­ti­vi­dad es, sobre todo, la del lla­ma­do «tra­ba­jo inma­te­rial», lo que expli­ca que:

Impe­rio se diri­ge a un públi­co muy pre­ci­so en tér­mi­nos socio­ló­gi­cos: sugie­re a las nue­vas capas medias que se ganan el pan en el sec­tor «crea­ti­vo» –infor­má­ti­ca, publi­ci­dad, indus­tria cul­tu­ral– que ellas repre­sen­tan el nue­vo suje­to de trans­for­ma­ción de la socie­dad. El comu­nis­mo será hecho reali­dad por un micro ejér­ci­to de empren­de­do­res de la infor­má­ti­ca .

Pues bien, de mane­ra pare­ci­da como Hart y Negri inten­ta­ron dar otra ima­gen menos bru­tal del impe­ria­lis­mo, más bene­vo­len­te, Hollo­way pro­pa­gó la fan­ta­sía de que era posi­ble hacer la revo­lu­ción sin tomar el poder. Sin entrar aquí en esos deli­rios , avan­za­mos has­ta 2014 cuan­do irrum­pió T. Pik­kety inten­tan­do lavar la cara del capi­ta­lis­mo asu­mien­do algu­nos sus devas­ta­do­res efec­tos pero silen­cian­do sus raí­ces pro­fun­das, sus cau­sas irra­cio­na­les e incon­tro­la­bles. Pero: «Tho­mas Piketty es una varian­te de demó­cra­ta social-bien­es­ta­ris­ta mol­dea­do, y por mucho, por el New Deal nor­te­ame­ri­cano» . Poco antes, Pau­la Bach había inclui­do a Piketty en el reba­ño del refor­mis­mo, des­de Berns­tein has­ta Pode­mos, pre­ci­san­do que:

La línea divi­so­ria entre refor­mis­mo y mar­xis­mo es si ante estas con­di­cio­nes estruc­tu­ra­les es admi­si­ble ima­gi­nar un esce­na­rio refor­mis­ta de lar­go pla­zo o si ese anhe­lo ame­na­za trans­for­mar­se en una nue­va tram­pa que impon­drá al movi­mien­to obre­ro y a las masas pobres nue­vos sufri­mien­tos e infi­ni­tas penu­rias. El ries­go no con­sis­te en sos­te­ner, por supues­to, que el desa­rro­llo de la lucha de cla­ses podrá con­se­guir nue­vas con­quis­tas. El peli­gro es creer que pue­dan con­se­guir­se, a lar­go pla­zo, bajo el modo de pro­duc­ción capi­ta­lis­ta. Siry­za, Pode­mos y los gobier­nos pos­neo­li­be­ra­les de Amé­ri­ca Lati­na han tra­ba­ja­do y tra­ba­jan para ami­la­nar al movi­mien­to de masas pos­tu­lán­do­se como los reden­to­res del capi­tal. Su acción es per­ver­sa por­que lejos de «empo­de­rar­las», mili­tan para que dejen de con­fiar en sus pro­pias fuer­zas .

Tam­bién en 2014 salió al mer­ca­do una pro­pues­ta de alter­na­ti­va glo­bal para crear otra socie­dad pos­te­rior al fin del cre­ci­mien­to capi­ta­lis­ta. R. Hein­berg reúne una impre­sio­nan­te masa de datos sobre el ago­ta­mien­to de recur­sos pero tam­bién sobre el decli­ve eco­nó­mi­co des­de la déca­da de 1970 en ade­lan­te que, con alti­ba­jos, se man­tie­ne: para inten­tar con­te­ner esa caí­da sur­gió un «“sis­te­ma ban­ca­rio en la som­bra” bási­ca­men­te sin regu­la­ción» , que se ha con­ver­ti­do en poder fác­ti­co supe­rior a la mayo­ría de los Esta­dos. Pues bien, tras una api­so­na­do­ra de datos, el autor echa mar­cha atrás y en vez de lle­var la lógi­ca de su méto­do has­ta el final –por ejem­plo, ¿cómo aca­bar con la «ban­ca en la som­bra»? ¿Socia­li­zán­do­lo como ban­co públi­co bajo poder obre­ro? – , retro­ce­de al refor­mis­mo más insí­pi­do con su pro­pues­ta de que hay que «ges­tio­nar la con­tra­dic­ción, rede­fi­nir el pro­gre­so» .

Las con­tra­dic­cio­nes no se ges­tio­nan: se hacen esta­llar agu­di­zan­do su lucha de con­tra­rios inter­na. El pro­gre­so no se rede­fi­ne sino que gra­cias al esta­lli­do de la con­tra­dic­ción sur­ge otro desa­rro­llo social cua­li­ta­ti­va­men­te mejor. Pero este sal­to exi­ge la des­truc­ción del poder de la bur­gue­sía, de su «ban­ca en la som­bra»… lo que a su vez exi­ge una estra­te­gia revo­lu­cio­na­ria de auto­or­ga­ni­za­ción popu­lar apo­ya­da por orga­ni­za­cio­nes pro­le­ta­rias. ¿Qué pro­po­ne el autor que no uti­li­za los con­cep­tos mar­xis­tas sino la ideo­lo­gía domi­nan­te en una ver­sión pro­gre? Por de pron­to, desa­rro­llar gru­pos ciu­da­da­nos que sean pacien­tes por­que, según el gene­tis­ta P. C. Why­brow, cita­do por el autor, los nor­te­ame­ri­ca­nos tie­nen un fuer­te ins­tin­to con­su­mis­ta y empren­de­dor por­que «son des­cen­dien­tes de inmi­gran­tes con una alta fre­cuen­cia del “ale­lo explo­ra­dor y bus­ca­dor de la nove­dad D4-7” en el sis­te­ma recep­tor de dopa­mi­na» , tex­tual.

Los gru­pos ciu­da­da­nos deben asu­mir esta pecu­lia­ri­dad gené­ti­ca de la bur­gue­sía yan­qui y, con pacien­cia, ir «adap­tán­do­la» por­que no solo exis­ten lími­tes en nues­tro «cere­bro indi­vi­dual» sino tam­bién en la «psi­co­lo­gía de las orga­ni­za­cio­nes»:

Las orga­ni­za­cio­nes polí­ti­cas, por ejem­plo, tien­den a fomen­tar una cul­tu­ra en la que los que están den­tro (los polí­ti­cos) son ani­ma­dos a decir a los que están fue­ra (la gen­te) lo que estos últi­mos quie­ren oír, rete­nien­do al mis­mo tiem­po la infor­ma­ción sobre pro­ble­mas que no se pue­den solu­cio­nar sin un sacri­fi­cio sus­tan­cial, o pro­ble­mas de los que no se pue­de echar la cul­pa a otros polí­ti­cos com­pe­ti­do­res .

Supe­rar estas barre­ras psi­co­ló­gi­cas y gené­ti­cas exi­ge mucho tiem­po por­que jus­to aho­ra esta­mos entran­do en la quin­ta y últi­ma fase de la evo­lu­ción huma­na, la de una socie­dad en «esta­do esta­cio­na­rios, sos­te­ni­ble y reno­va­ble». Las ante­rio­res han sido: la con­quis­ta del fue­go, el desa­rro­llo del len­gua­je, la agri­cul­tu­ra y la indus­tria­li­za­ción basa­da en el car­bón y el petró­leo . Como se apre­cia, es una visión tec­no­lo­gi­cis­ta y lineal de la his­to­ria en la que no cabe la dia­léc­ti­ca. Este evo­lu­cio­nis­mo que recha­za la con­tra­dic­ción sus­ten­ta la tác­ti­ca que pro­po­ne el autor:

Los eco­no­mis­tas alter­na­ti­vos argu­men­tan que el genuino bene­fi­cio de las empre­sas (su capa­ci­dad de reunir capi­tal para con­se­guir pro­pó­si­tos social­men­te úti­les) se podría con­se­guir mejor median­te coope­ra­ti­vas –que tie­nen una lar­ga his­to­ria de éxi­tos. Las coope­ra­ti­vas de aho­rro y cré­di­to son ban­cos coope­ra­ti­vos; algu­nas empre­sas de ser­vi­cio públi­co ope­ran como coope­ra­ti­vas; y hay tam­bién coope­ra­ti­vas de vivien­das, indus­tria­les y agrí­co­las. Los siguien­tes sie­te prin­ci­pios son cen­tra­les para el movi­mien­to coope­ra­ti­vo: 1) Mem­bre­sía volun­ta­ria y abier­ta. 2) Con­trol demo­crá­ti­co de los miem­bros. 3) Par­ti­ci­pa­ción eco­nó­mi­ca de los miem­bros. 4) Auto­no­mía e inde­pen­den­cia. 5) Edu­ca­ción, for­ma­ción e infor­ma­ción. 6) Coope­ra­ción entre coope­ra­ti­vas y 7) Preo­cu­pa­ción por la comu­ni­dad. Las coope­ra­ti­vas tie­nen el poten­cial de evi­tar la sobre­ex­plo­ta­ción de los recur­sos al colo­car otros valo­res, inclui­dos los intere­ses de las gene­ra­cio­nes futu­ras por enci­ma de los bene­fi­cios .

Marx dijo que las coope­ra­ti­vas demues­tran que la cla­se obre­ra no nece­si­ta patro­nes, es decir que la eco­no­mía pue­de fun­cio­nar sin la cla­se bur­gue­sa. Para que no se extien­da esta ver­dad, el refor­mis­mo y la bur­gue­sía impo­nen al coope­ra­ti­vis­mo obje­ti­vos muy limi­ta­dos por leyes que le obli­gan a mover­se siem­pre den­tro del capi­ta­lis­mo, como en este caso, anu­lan­do así su poten­cial eman­ci­pa­dor. Des­de lue­go que R. Hein­berg ofre­ce más pro­pues­tas como las de limi­tar las ganan­cias obte­ni­bles en la extrac­ción de recur­sos, gra­var los gas­tos de con­ta­mi­na­ción y con­su­mo ener­gé­ti­co, limi­tar la desigual­dad de ingre­sos, fle­xi­bi­li­dad de jor­na­da y favo­re­cer a los paí­ses con eco­no­mías sos­te­ni­bles para que man­ten­gan la com­pe­ti­ti­vi­dad con los que no apli­can medi­das sos­te­ni­bles , etc. Pero al igual que con el coope­ra­ti­vis­mo refor­mis­ta, el res­to de pro­pues­tas nun­ca se diri­gen a las pro­ble­mas cru­cia­les de la pro­pie­dad pri­va­da de las fuer­zas pro­duc­ti­vas, al Esta­do y sus medios, a la demo­cra­cia bur­gue­sa y sus lími­tes, a la plus­va­lía y explo­ta­ción social, a la pla­ni­fi­ca­ción colec­ti­va o a la bur­gue­sa…

Acer­cán­do­nos al pre­sen­te, en 2015, se publi­có un exten­so pero vacío libro con el suge­ren­te títu­lo de Común que nos recuer­da la auto­crí­ti­ca de Engels en 1875 cuan­do dijo que él y Marx debe­rían haber uti­li­za­do el tér­mino de Comu­na en vez del de Esta­do por­que el pri­me­ro refle­ja mucho mejor la esen­cia del comu­nis­mo que el segun­do. Pero en el libro que aho­ra tra­ta­mos no es así ni mucho menos, pese a haber sido pre­sen­ta­do como la pana­cea defi­ni­ti­va para lle­gar al bien común gene­ra­li­za­do evi­tan­do la revo­lu­ción comu­nis­ta. El núcleo del libro apa­re­ce en el decá­lo­go del apar­ta­do «Ins­ti­tuir lo inapro­pia­ble» y sobre todo en el pun­to nº 8 que trans­cri­bi­mos ínte­gro:

Como prin­ci­pio polí­ti­co, el común tie­ne voca­ción de pre­va­le­cer tan­to en la esfe­ra social como en la esfe­ra polí­ti­ca públi­ca. No se tra­ta, por tan­to, de limi­tar por ade­lan­ta­do la pri­ma­cía de esta últi­ma esfe­ra aban­do­nan­do toda la esfe­ra de la pro­duc­ción y de los inter­cam­bios a la gue­rra de los intere­ses pri­va­dos o al mono­po­lio del Esta­do. Pero, debi­do a su carác­ter de prin­ci­pio polí­ti­co, el común tam­po­co cons­ti­tu­ye un nue­vo «modo de pro­duc­ción», ni un «ter­ce­ro» que se inter­pon­ga entre el mer­ca­do y el Esta­do para for­mar un ter­cer sec­tor de la eco­no­mía jun­to a lo pri­va­do y lo públi­co. Al no impli­car la pri­ma­cía del común la supre­sión de la pro­pie­dad pri­va­da, a for­tio­ri no impo­ne la supre­sión del mer­ca­do. Lo que impo­ne, por el con­tra­rio, es su subor­di­na­ción a los comu­nes y, en este sen­ti­do, la limi­ta­ción del dere­cho de pro­pie­dad y del mer­ca­do, no sim­ple­men­te sus­tra­yen­do cier­tas cosas del inter­cam­bio comer­cial para reser­var­las al uso común, sino supri­mien­do el dere­cho de abu­sar (ius abu­ten­di), en vir­tud del cual una cosa que­da ente­ra­men­te libra­da a la volun­tad egoís­ta de su pro­pie­ta­rio .

Que el impe­ria­lis­mo no se inquie­te, pue­de dor­mir tran­qui­lo por­que el «común» no bus­ca ser el futu­ro modo de pro­duc­ción comu­nis­ta; por lo tan­to, no quie­te aca­bar con el mer­ca­do y con la pro­pie­dad pri­va­da, ni mucho menos des­truir el Esta­do bur­gués y crear un Esta­do obre­ro en pro­ce­so de auto­ex­tin­ción que, median­te la demo­cra­cia socia­lis­ta, ace­le­re la extin­ción del valor, del tra­ba­jo abs­trac­to, de la mer­can­cía, del dine­ro, etcé­te­ra. Es más, los con­cep­tos mar­xis­tas ape­nas apa­re­cen en las casi sete­cien­tas pági­nas. El «común» quie­re que los pro­pie­ta­rios de «cosas» no abu­sen egoís­ta­men­te de sus rique­zas, que res­pe­ten el «común». Pero ¿qué es lo común? Lea­mos:

Nos auto­ri­za­mos a hablar de los comu­nes para desig­nar, no aque­llo que es común, sino aque­llo que es toma­do a car­go por una acti­vi­dad de pues­ta en común, esto es, lo que por ella es con­ver­ti­do en común. Nin­gu­na cosa es común por sí o por natu­ra­le­za, solo las prác­ti­cas colec­ti­vas deci­den en últi­ma ins­tan­cia en cuan­to al carác­ter común de una cosa o de un con­jun­to de cosas .

Ocu­rre que la cla­se tra­ba­ja­do­ra, el cam­pe­si­na­do, el estu­dian­ta­do… recu­pe­ran las empre­sas, los cam­pos, las escue­las y uni­ver­si­da­des; ocu­rre que las muje­res explo­ta­das se movi­li­zan en todas par­tes y jun­to con su vecin­da­rio ocu­pan par­ques, tien­das, cor­tan auto­pis­tas, crean cen­tros socia­les; ocu­rre que las nacio­nes opri­mi­das luchan para echar a los inva­so­res y libe­rar su país… No se enfren­tan a la repre­sión, al des­pi­do labo­ral y al empo­bre­ci­mien­to por las huel­gas para lograr que «cosas» sean comu­nes, sino para recu­pe­rar la pro­pie­dad colec­ti­va, común y comu­nal de las fuer­zas pro­duc­ti­vas, de la Ban­ca, de la natu­ra­le­za pri­va­ti­za­da, de la salud y la cul­tu­ra, de la pro­pia nación. Ocu­rre que el pue­blo tra­ba­ja­dor quie­re disol­ver las fuer­zas repre­si­vas y el ejér­ci­to, hacer jus­ti­cia socia­lis­ta con­tra jue­ces y tor­tu­ra­do­res, y orga­ni­zar el pue­blo es armas pues­tas en «común»: no son «cosas», es auto­de­fen­sa para aplas­tar la con­tra­rre­vo­lu­ción.

La cues­tión de las luchas popu­la­res por la defen­sa de los bie­nes comu­nes reco­rre la his­to­ria de la lucha de cla­ses y la his­to­ria de los socia­lis­mos, y tie­ne rela­cio­nes direc­tas con los deba­tes sobre el coope­ra­ti­vis­mo, pro­ble­má­ti­ca que no pode­mos desa­rro­llar aquí. La natu­ra­le­za refor­mis­ta de la mayo­ría del movi­mien­to hacia lo «común» ha sido de nue­vo con­va­li­da­da por las decla­ra­cio­nes de Toni Negri. Des­pués de expli­car por qué hay que man­te­ner la Unión Euro­pea ya que «si cae Euro­pa, las poten­cias que están por enci­ma no tar­da­rán en comér­se­la. Se meren­da­rán cada uno de nues­tros paí­ses como la Troi­ka se ha meren­da­do a Gre­cia», sos­tie­ne que:

Para encon­trar una uni­dad hay que reanu­dar un dis­cur­so de refor­mis­mo duro y radi­cal en Euro­pa. Este es el úni­co camino que pode­mos reco­rrer. […] una jus­ti­cia fis­cal radi­cal –no pue­de ser que los patro­nos no paguen impues­tos– que impli­que una pro­gre­si­vi­dad altí­si­ma de los impues­tos; una ele­va­ción del sala­rio medio y de las ren­tas del tra­ba­jo y la intro­duc­ción de una ren­ta bási­ca de ciu­da­da­nía. […] El comu­nis­mo con­sis­te en poner en común esas for­mas de vida en las que nos encon­tra­mos coope­ran­do, en hacer­las capa­ces de un esfuer­zo, de una lucha y de una cons­truc­ción. Por­que hoy el pro­ble­ma es el de la cons­truc­ción del común. Cuan­do hoy tra­ba­jas en red, sabes per­fec­ta­men­te lo que es el común. ¿Cómo se gobier­na esa red? Los patro­nos la gobier­nan indi­vi­dua­li­zan­do, se tra­ta de gober­nar­la comu­na­li­zán­do­la. Y este es un pro­ble­ma que pare­ce difí­cil, pero en reali­dad no lo es tan­to, pero pasa por una toma de con­cien­cia. El común en sí ya exis­te, el común para sí hay que inven­tar­lo o mejor dicho, hay que inven­tar el pasa­je de uno a otro .

En el mar­xis­mo, el avan­ce de la con­cien­cia-en-sí a la con­cien­cia-para-sí requie­re de una simul­ta­nei­dad de luchas, fuer­zas orga­ni­za­das y estra­te­gias de toma del poder y de des­truc­ción del Esta­do del capi­tal que no pode­mos expo­ner aho­ra. T. Negri retro­ce­de al evo­lu­cio­nis­mo pre­mar­xis­ta cuan­do cree que pue­de lle­gar­se al comu­nis­mo sim­ple­men­te «comu­na­li­zan­do» la red sin citar el pro­ble­ma crí­ti­co de la pro­pie­dad pri­va­da.

Otra línea de ata­que fue la moda del lla­ma­do «post­ca­pi­ta­lis­mo», divul­ga­da por P. Mason que se esfor­zó en des­acre­di­tar con sibi­lino y sua­ve vitrio­lo cual­quier alter­na­ti­va socia­lis­ta, pero sobre la base de una tre­men­da igno­ran­cia –¿o mala fe?– que se com­prue­ba, entre muchos ejem­plos, en esta fra­se: «El mar­xis­mo, por su insis­ten­cia en el pro­le­ta­ria­do como motor de la trans­for­ma­ción, ten­dió a igno­rar la cues­tión de cómo ten­drían que cam­biar los seres huma­nos para que sur­gie­ra el post­ca­pi­ta­lis­mo» . A la pre­gun­ta sobre en qué con­sis­te real­men­te el «post­ca­pi­ta­lis­mo» en lo que res­pec­ta a la pro­pie­dad pri­va­da, a la ley del valor, a la plus­va­lía, al Esta­do, al impe­ria­lis­mo, etc., el autor res­pon­de con el silen­cio dicien­do que para lle­gar al post­ca­pi­ta­lis­mo «nece­si­ta­mos solu­cio­nes estruc­tu­ra­les y no solo eco­nó­mi­cas» pero que tal cosa debe estar den­tro del «refor­mis­mo revo­lu­cio­na­rio» .

Lle­ga­dos a este pun­to vie­nen al recuer­do los deba­tes mar­xis­tas sobre el papel de las con­quis­tas socia­les que mejo­ran las con­di­cio­nes del pue­blo, le crean cons­cien­cia y espe­ran­za y for­ta­le­cen sus orga­ni­za­cio­nes, con­quis­tas «refor­mis­tas» guia­das por la estra­te­gia revo­lu­cio­na­ria, pero las «refor­mas revo­lu­cio­na­rias» de Mason no van por ahí, se guían por esta quín­tu­ple estra­te­gia: 1) enten­der las limi­ta­cio­nes de la volun­tad huma­na de poder; 2) sos­te­ni­bi­li­dad eco­ló­gi­ca; 3) tran­si­ción no sola­men­te eco­nó­mi­ca. Ten­drá que ser una tran­si­ción huma­na; 4) ata­car el pro­ble­ma des­de todos los ángu­los; y 5) maxi­mi­zar el poder de la infor­ma­ción .

Vea­mos: las «limi­ta­cio­nes de la volun­tad huma­na de poder» no son abs­trac­tas, depen­den del con­tex­to socio­his­tó­ri­co. La sos­te­ni­bi­li­dad eco­ló­gi­ca depen­de de medi­das polí­ti­cas y eco­nó­mi­cas que afec­tan a cla­ses socia­les anta­gó­ni­cas y a Esta­dos impe­ria­lis­tas y pue­blos domi­na­dos. Vis­ta a esca­la mun­dial, la «tran­si­ción huma­na» rea­li­za­da por los paí­ses que han inten­ta­do rom­per con el capi­ta­lis­mo y avan­zar al socia­lis­mo no tie­ne pun­to de com­pa­ra­ción por sus logros con­cre­tos y pal­pa­bles con la bru­ta­li­dad del capi­ta­lis­mo real­men­te exis­ten­te. Una de las carac­te­rís­ti­cas de la dia­léc­ti­ca mar­xis­ta es «ata­car el pro­ble­ma des­de todos los ángu­los»: el lla­ma­do «holis­mo» por los dia­léc­ti­cos de la Gre­cia Anti­gua. Y lle­var el poder de la infor­ma­ción al máxi­mo es lo mis­mo que la demo­cra­cia direc­ta, sovié­ti­ca, con­se­jis­ta, basa­da en la pro­pie­dad socia­lis­ta de los medios de infor­ma­ción. ¿Enton­ces?

Sin embar­go, para Mason y el post­ca­pi­ta­lis­mo, todo se pue­de decir con un glo­bo hin­cha­ble lleno de abs­trac­cio­nes poli­sé­mi­cas que nun­ca en ensu­cian con la lucha de cla­ses en el capi­ta­lis­mo actual; por ejem­plo: para ir redu­cien­do la deu­da «bajo la direc­ción de un gobierno que se adhi­rie­ra al post­ca­pi­ta­lis­mo, se podría hacer que el Esta­do, el sec­tor de la gran empre­sa pri­va­da y las gran­des cor­po­ra­cio­nes empre­sa­ria­les públi­cas per­si­guie­ran fines radi­cal­men­te dife­ren­tes de los actua­les y sin nece­si­dad de apli­car cam­bios cos­to­sos, pues estos podrían inci­dir bási­ca­men­te en el ámbi­to de la regu­la­ción e ir acom­pa­ña­dos (y for­ta­le­ci­dos) por un pro­gra­ma radi­cal diri­gi­do a ami­no­rar la deu­da» . Ante esta mara­vi­lla de pro­gra­ma solo bal­bu­cea­mos una duda: ¿y dón­de que­da la reali­dad?

Según Mason el mer­ca­do «no tie­ne por qué ser el enemi­go» en una socie­dad «muy inter­co­nec­ta­da en red». O tam­bién: «No exis­te razón algu­na para abo­lir los mer­ca­dos por decre­to siem­pre y cuan­do, cla­ro está, abo­la­mos tam­bién los des­equi­li­brios de poder que se ocul­tan bajo el con­cep­to de “libre mer­ca­do” […] Pero para con­tro­lar la tran­si­ción ten­dría­mos que enviar seña­les cla­ras al sec­tor pri­va­do. Una de las más impor­tan­tes sería la siguien­te: que la ganan­cia se deri­va del empren­di­mien­to no de las ren­tas» . Tras leer esto se com­pren­de defi­ni­ti­va­men­te por qué hablá­ba­mos de la tre­men­da igno­ran­cia de Mason con res­pec­to al mar­xis­mo: su ideo­lo­gía inte­gra la pro­pa­gan­da reac­cio­na­ria sobre el «empren­di­mien­to» que ocul­ta la diná­mi­ca cla­sis­ta del capi­ta­lis­mo y legi­ti­ma al empre­sa­ria­do y un neo­key­ne­sia­nis­mo que supri­ma lo «malo» del mer­ca­do y desa­rro­lle lo «bueno».

Son muy abun­dan­tes las con­fe­ren­cias, artícu­los y libros que inten­tan argu­men­tar que es fac­ti­ble vol­ver al lla­ma­do «Esta­do del bien­es­tar», reju­ve­ne­cién­do­lo . Son pro­pues­tas que si bien pue­den fre­nar un poco el empeo­ra­mien­to de las con­di­cio­nes de vida y tra­ba­jo de las cla­ses explo­ta­das, en modo alguno pre­ten­den arran­car las raí­ces pro­fun­das del capi­ta­lis­mo. Los refor­mis­mos varios nece­si­tan aga­rrar­se como sea al mito key­ne­siano, rein­ter­pre­tán­do­lo para sos­te­ner sus pro­gra­mas. En estas pági­nas esta­mos vien­do cómo en la pra­xis con­flu­yen e influ­yen los valo­res huma­nos, la éti­ca, la vida coti­dia­na, etc., con las teo­rías o ideo­lo­gías que se tie­nen.

Key­nes era, en los valo­res y accio­nar dia­rio, lo anta­gó­ni­co a la pra­xis mar­xis­ta. En lo polí­ti­co era un furi­bun­do anti­co­mu­nis­ta y en lo teó­ri­co su obse­sión fue crear una vacu­na que sal­va­se al impe­ria­lis­mo y en espe­cial a su admi­ra­da monar­quía bri­tá­ni­ca. Su tesis del Esta­do regu­la­dor tenía esa fun­ción que, sin embar­go, no le ha ser­vi­do al capi­tal para ter­mi­nar defi­ni­ti­va­men­te con sus cri­sis aun­que sí para expri­mir a la huma­ni­dad tra­ba­ja­do­ra. Para ser rela­ti­va­men­te efec­ti­vo el key­ne­sia­nis­mo exi­ge la alie­na­ción con­su­mis­ta del pro­le­ta­ria­do y la vigi­lan­cia-con­trol de la izquier­da revo­lu­cio­na­ria , la pasi­vi­dad sumi­sa de los pue­blos saquea­dos por el impe­ria­lis­mo y la mili­ta­ri­za­ción capi­ta­lis­ta. No es casua­li­dad que los famo­sos «trein­ta glo­rio­sos», para­dig­ma del key­ne­sia­nis­mo, fue­ran inse­pa­ra­bles de la OTAN, de la mal lla­ma­da «gue­rra fría», de las atro­ces dic­ta­du­ras anti­co­mu­nis­tas.

Estos son algu­nos de los requi­si­tos que, uni­dos a medi­das fis­ca­les, etc., pue­den con­te­ner duran­te un tiem­po la ley ten­den­cial de caí­da de la tasa media de ganan­cia. Todo ello es impo­si­ble sin «paz social» en la metró­po­lis impe­ria­lis­ta y sin una vio­len­cia sis­te­má­ti­ca con­tra los pue­blos saquea­dos. El refor­mis­mo ocul­ta esta ensan­gren­ta­da lec­ción his­tó­ri­ca y por eso su apo­lo­gía del estric­to paci­fis­mo es «suma­men­te inmo­ral» . Sin embar­go, A. Gar­cía Line­ra opi­na que no, que la «nue­va izquier­da» debe asu­mir la ideo­lo­gía demo­crá­ti­co-bur­gue­sa:

[…] todo gobierno pro­gre­sis­ta es, por lo gene­ral, de cor­ta dura­ción. Excep­cio­nal­men­te podrá durar un poco más, pero no hay que temer eso por­que la otra opción es la fuer­za. Pero eso sería vio­len­tar lo que es una con­quis­ta de las izquier­das actua­les: la recu­pe­ra­ción de las liber­ta­des aso­cia­ti­vas, de pen­sa­mien­to, de opi­nión… Las lla­ma­das liber­ta­des bur­gue­sas for­man par­te del patri­mo­nio de las nue­vas izquier­das, que lle­gan al poder con elec­cio­nes y lo pier­den con elec­cio­nes. Eso es muy intere­san­te. Antes se decía que había que lle­gar al gobierno como fue­ra, con lucha arma­da, y lue­go no per­der­lo nun­ca aun­que hubie­ra que pasar por enci­ma de las cabe­zas de muchos opo­si­to­res .

La tesis de Gar­cía Line­ra tie­ne una con­tra­dic­ción inter­na que la anu­la total­men­te: por un lado dice que la «nue­va izquier­da» asu­me las liber­ta­des bur­gue­sas, pero por otro lado renun­cia al dere­cho de defen­sa vio­len­ta ante la injus­ti­cia, el dere­cho de rebe­lión, que era una de las bases de los dere­chos bur­gue­ses : deca­pi­tar al rey, a la noble­za, a los obis­pos … expro­piar­les sus bie­nes para enri­que­cer a la bur­gue­sía revo­lu­cio­na­ria. Gar­cía Line­ra debe res­pon­der a estas pre­gun­tas: ¿Se equi­vo­có la bur­gue­sía holan­de­sa, ingle­sa, yan­qui y fran­ce­sa, por citar solo a estos paí­ses, cuan­do luchó con fero­ci­dad san­grien­ta con­tra el abso­lu­tis­mo? ¿Por qué estas bur­gue­sías tenían dere­cho a la rebe­lión y la «nue­va izquier­da» recha­za ese dere­cho? ¿Debía la revo­lu­ción cuba­na haber devuel­to el poder a la bur­gue­sía pro­yan­qui? ¿Se equi­vo­có Allen­de cuan­do se negó a armar al pro­le­ta­ria­do y pre­ten­dió des­ar­mar a las orga­ni­za­cio­nes revo­lu­cio­na­rias, aun cuan­do le advir­tie­ron de la inmi­nen­cia del gol­pe mili­tar de Pino­chet? ¿Debía resis­tir Siria el ata­que impe­ria­lis­ta? ¿Debe el pre­si­den­te vene­zo­lano ceder a las ame­na­zas fas­cis­tas?

Se nos dirá que Gar­cía Line­ra no plan­tea estas cues­tio­nes por­que se ciñe solo a los casos en los que los gobier­nos «pro­gre­sis­tas» pier­den las elec­cio­nes guber­na­men­ta­les. Pero aquí radi­ca la cegue­ra his­tó­ri­ca, el retro­ce­so de la «nue­va izquier­da» en la épo­ca de Berns­tein, o inclu­so en la épo­ca del Marx joven. En efec­to, exis­te un hilo rojo que enla­za al Marx de comien­zos de la déca­da de 1840 con todas las resis­ten­cias popu­la­res, cam­pe­si­nas y obre­ras en defen­sa de los bie­nes comu­nes y, por tan­to, con la Boli­via de 2019. Jus­to con 24 años de edad, Marx que­dó impre­sio­na­do por la repre­sión feroz que sufrían las niñas y niños, las per­so­nas empo­bre­ci­das que «roba­ban» leña y otros recur­sos en las tie­rras que hacía poco habían sido comu­na­les pero que ya esta­ban pri­va­ti­za­das. Ni pre­ca­vi­do ni mie­do­so, defi­nió a la poli­cía como un cuer­po repre­si­vo cuyo «deber pro­fe­sio­nal es la bru­ta­li­dad» y lue­go aña­día ade­lan­tán­do­se más de un siglo a Fou­cault:

Esta lógi­ca, que trans­for­ma a los ser­vi­do­res del pro­pie­ta­rio foral en auto­ri­da­des del Esta­do, trans­for­ma a las auto­ri­da­des del Esta­do en ser­vi­do­res del pro­pie­ta­rio fores­tal. La divi­sión del Esta­do, la fun­ción de cada uno de los fun­cio­na­rios admi­nis­tra­ti­vos, todo tie­ne que salir­se de qui­cio para que todo se reba­je a un medio del pro­pie­ta­rio fores­tal y su inte­rés apa­re­ce como el alma que deter­mi­na todo el meca­nis­mo. Todos los órga­nos del Esta­do se trans­for­man en oídos, bra­zos y pier­nas con los que el inte­rés del pro­pie­ta­rio fores­tal oye, espía, cal­cu­la, pro­te­ge, coge y corre .

Marx se refie­re al pro­ce­so que hace que la bru­ta­li­dad se apli­que como últi­mo recur­so del Esta­do, que emplea sus medios de con­trol, vigi­lan­cia y repre­sión para defen­der el inte­rés del capi­ta­lis­mo, en este caso en la pri­va­ti­za­ción de bie­nes comu­na­les. Lo que nos intere­sa aho­ra, ade­más, es que en aque­llos años Marx había sen­ta­do una de las bases teó­ri­cas que lue­go serían siem­pre con­fir­ma­das: al mar­gen de si había y hay que expro­piar mon­tes comu­na­les o apli­car «gol­pes blan­dos» para derro­tar «demo­crá­ti­ca­men­te» a gobier­nos lega­les, al mar­gen de ello, una fun­ción esen­cial del Esta­do del capi­tal es la de, pri­me­ro, impe­dir que triun­fen los gobier­nos «pro­gre­sis­tas»; segun­do, si han triun­fa­do, coop­tar­los, inte­grar­los, ame­dren­tar­los… y, ter­ce­ro, derro­car­los a poder ser «demo­crá­ti­ca­men­te» o median­te cual­quier otro medio por sal­va­je que sea. El per­ma­nen­te cho­que fron­tal entre, por un lado, los inten­tos de inte­gra­ción lati­noa­me­ri­ca­na y, por el lado con­tra­rio, la polí­ti­ca sis­te­má­ti­ca de Esta­dos Uni­dos para desin­te­grar Nues­tra­mé­ri­ca sin repa­rar en bru­ta­li­da­des, da la razón a Marx y se la nie­ga a Gar­cía Line­ra.

La vie­ja «nue­va izquier­da» paci­fis­ta de siem­pre, y con ella Gar­cía Line­ra, debie­ran extraer las lec­cio­nes per­ti­nen­tes del impre­sio­nan­te libro de V. Acos­ta sobre la his­to­ria de Esta­dos Uni­dos y, sobre todo, del final de su capí­tu­lo V en don­de sin­te­ti­za su his­to­ria des­de fina­les del siglo XIX has­ta la Admi­nis­tra­ción Trump: la incom­pa­ti­bi­li­dad entre demo­cra­cia socia­lis­ta e impe­ria­lis­mo yan­qui se mues­tra en la doc­tri­na del «Des­tino Mani­fies­to» que a su vez se sos­tie­ne ideo­ló­gi­ca­men­te en el fun­da­men­ta­lis­mo cal­vi­nis­ta y mani­queo . Debie­ran refle­xio­nar sobre estas pala­bras de V. Acos­ta:

Como cual­quier otro impe­rio del pasa­do, los Esta­dos Uni­dos se nie­gan a acep­tar su len­ta deca­den­cia por­que aún son una eco­no­mía gran­de y pode­ro­sa y capaz de ame­na­zar a todo rival real o posi­ble con la úni­ca res­pues­ta que cono­cen: con la agre­si­vi­dad y la ame­na­za mili­tar; por­que se siguen con­si­de­ran­do la pri­me­ra poten­cial mili­tar del mun­do, la nación indis­pen­sa­ble y el nue­vo y defi­ni­ti­vo pue­blo ele­gi­do […] El mun­do ten­drá que bus­car la for­ma de enfren­tar­lo e impe­dir­lo .

La vie­ja y siem­pre fra­ca­sa­da «nue­va izquier­da» paci­fis­ta no quie­re ni pue­de enfren­tar­se al impe­ria­lis­mo para demos­trar­le que debe asu­mir su derro­ta. Gar­cía Line­ra nos quie­re con­ven­cer que pode­mos lle­gar al socia­lis­mo median­te la cons­truc­ción colec­ti­va de opi­nión, de modo que, al igual que ase­gu­ra­ban los vie­jos refor­mis­mos, la bur­gue­sía ter­mi­na­rá auto con­ven­cién­do­se que le resul­ta más ren­ta­ble ceder su pro­pie­dad pri­va­da a cam­bio de una pací­fi­ca «jubi­la­ción» como cla­se explo­ta­do­ra. Pero la reali­dad des­tro­za esta fan­ta­sía.