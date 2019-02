Ha nacido Gazte Koordinadora Sozialista para dar una respuesta desde el punto de vista de clase a la cuestión de la problemática juvenil.

La pre­sen­ta­ción se ha rea­li­za­do en el fron­tón Auzo­la­na de Gas­teiz. En esta pre­sen­ta­ción esta­ban pre­sen­tes jóve­nes veni­dos de dife­ren­tes pun­tos de Eus­kal Herria para dar su apo­yo al naci­mien­to de Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta (Coor­di­na­do­ra Juve­nil Socia­lis­ta).

La pre­sen­ta­ción ha empe­za­do con la reivin­di­ca­ción de una línea polí­ti­ca. Han afir­ma­do que, pre­ci­sa­men­te, es la elec­ción de defen­der el socia­lis­mo lo que une a los jóve­nes que con­for­man la coor­di­na­do­ra. Han expli­ca­do que su obje­ti­vo es la supera­ción de la domi­na­ción bur­gue­sa y sus diver­sas for­mas de opre­sión.

Han recor­da­do a los opri­mi­dos por el sis­te­ma capi­ta­lis­ta y espe­cial­men­te han ensal­za­do a los que se han levan­ta­do en su con­tra. Por ello se han mos­tra­do con­ten­tos con las expre­sio­nes polí­ti­cas socia­lis­tas que están apa­re­cien­do en Eus­kal Herria. Han cita­do, expre­sa­men­te, las ejem­pla­res luchas de los gaz­tetxes, las luchas estu­dian­ti­les, el alza del femi­nis­mo de cla­se y el tra­ba­jo y difu­sión de la teo­ría revo­lu­cio­na­ria.

Han expli­ca­do que Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta es el resul­ta­do del tra­ba­jo de mili­tan­tes que se han edu­ca­do y cre­ci­do en todas estas expe­rien­cias. Esta coor­di­na­do­ra nace con el obje­ti­vo de for­ta­le­cer todas estas expe­rien­cias. Para ello quie­ren crear las con­di­cio­nes que pue­dan per­mi­tir supe­rar los lími­tes con los que se encuen­tren las expre­sio­nes antes cita­das.

Cono­ce­do­res de las difi­cul­ta­des con las que se van a encon­trar, ven indis­pen­sa­ble con­for­mar la uni­dad de cla­se para con­se­guir los obje­ti­vos. Creen que para con­se­guir­lo son nece­sa­rias orga­ni­za­cio­nes polí­ti­cas pro­pias que garan­ti­cen la inde­pen­den­cia polí­ti­ca de cla­se.

En lo que res­pec­ta al reto de la pro­ble­má­ti­ca juve­nil, y asu­mien­do que no se pue­de tra­tar este asun­to sin lle­gar a la pro­ble­má­ti­ca cla­sis­ta, han situa­do como queha­ce­res prio­ri­ta­rios el tra­ba­jo polí­ti­co y crear ins­ti­tu­cio­nes obre­ras que desa­rro­llen la línea y cul­tu­ra socia­lis­tas. Tam­bién han mar­ca­do que estas tareas res­pon­den a la defen­sa de la cla­se tra­ba­ja­do­ra y la crea­ción de poder popu­lar.

Antes de ter­mi­nar, han aña­di­do una pre­ci­sión a todo lo expli­ca­do: ven nece­sa­rio desa­rro­llar el mode­lo de los comu­nis­tas, for­ta­le­cer la lucha de la comu­ni­dad, tra­ba­jar el carác­ter crí­ti­co y pro­fun­do, orga­ni­zar la defen­sa y pro­tec­ción del pro­le­ta­ria­do, tra­ba­jar en el rena­cer de la cul­tu­ra socia­lis­ta, en la difu­sión de ins­ti­tu­cio­nes pro­le­ta­rias, tra­ba­jar la teo­ría revo­lu­cio­na­ria, rea­li­zar la insu­mi­sión y crear un nue­vo mode­lo de ocio, entre otras cosas.

Han hecho un lla­ma­mien­to para la lucha, reafir­mán­do­se en la nece­si­dad de orga­ni­zar el poder socia­lis­ta fren­te a la mise­ria capi­ta­lis­ta actual.

Lec­tu­ra polí­ti­ca:

Hoy nos hemos reuni­do aquí, en el fron­ton Auzo­lan de Gas­teiz, para anun­ciar el naci­mien­to de la Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta. Hemos veni­do des­de diver­sos sitios de Eus­kal Herria para dar­le nues­tro apo­yo. Al mis­mo tiem­po, tam­bién hemos veni­do a reivin­di­car y defen­der una línea polí­ti­ca. Lo que nos une a todas es la defen­sa del socia­lis­mo. Por­que defen­de­mos que fren­te a la socie­dad bur­gue­sa el úni­co camino es el camino al socia­lis­mo y por eso nos hemos jun­ta­do hoy aquí. Nos alza­mos fren­te a la socie­dad bur­gue­sa y fren­te a la mise­ria que crea, nues­tro obje­ti­vo es la supera­ción de la domi­na­ción bur­gue­sa y sus diver­sas for­mas de domi­na­ción.

La injus­ti­cia se pasea con orgu­llo por nues­tras calles: se expul­sa de sus casas a las fami­lias pobres, se mata a obre­ros, se cri­mi­na­li­za a la juven­tud. Pero fren­te al sal­va­jis­mo coti­diano capi­ta­lis­ta, la exis­ten­cia de dife­ren­tes expre­sio­nes socia­lis­tas que se están crean­do en los diver­sos rin­co­nes de Eus­kal Herria encien­den y lle­nan nues­tros cora­zo­nes. Vivi­mos con espe­ran­za el desa­rro­llo de la ten­den­cia socia­lis­ta que se ha ido for­ta­le­cien­do en los últi­mos años: las ejem­pla­res luchas de los gaz­tetxes, las luchas estu­dian­ti­les, el ascen­so del femi­nis­mo de cla­se, el tra­ba­jo y la difu­sión de la teo­ría revo­lu­cio­na­ria. Todas son expre­sio­nes que se con­tra­po­nen a la socie­dad bur­gue­sa, son refle­jos de dig­ni­dad en esta épo­ca de mise­ria. La dig­ni­dad está en la fuer­za polí­ti­ca de la cla­se obre­ra y no pue­de medir­se median­te tér­mi­nos eco­nó­mi­cos. La dig­ni­dad vive en el cora­zón del pro­le­ta­ria­do y se ali­men­ta de su volun­tad revo­lu­cio­na­ria.

Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta nace de esta reali­dad. Las mili­tan­tes de esta coor­di­na­do­ra somos mili­tan­tes que nos hemos edu­ca­do y cre­ci­do en estas expre­sio­nes polí­ti­cas socia­lis­tas, sin ellas no esta­ría­mos aquí. Y si hoy pre­sen­ta­mos aquí la Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta es para for­ta­le­cer esas expre­sio­nes y capa­ci­da­des socia­lis­tas. Nues­tro obje­ti­vo es crear con­di­cio­nes para supe­rar las limi­ta­cio­nes con las que se encuen­tran esas capa­ci­da­des y expre­sio­nes. Este paso que damos no es más que una humil­de apor­ta­ción al camino del socia­lis­mo, pero a su vez, no es nada menos que eso.

Pero es difí­cil mul­ti­pli­car las fuer­zas sin que haya uni­dad. Fren­te a la dis­per­sión y ato­mi­za­ción que crea el poder bur­gués, noso­tras hace­mos un cla­ro y fuer­te lla­ma­mien­to a favor de la uni­dad de cla­se. Es nece­sa­rio abrir el camino para lle­gar a la uni­dad de lucha y de cla­se y pen­sa­mos que ese camino lo ha de rea­li­zar la cla­se obre­ra median­te sus orga­ni­za­cio­nes polí­ti­cas. La uni­dad y la inde­pen­den­cia polí­ti­ca son armas polí­ti­cas nece­sa­rias para for­ta­le­cer el poder socia­lis­ta. Esos son los prin­ci­pios que nos han ense­ña­do las expe­rien­cias del movi­mien­to obre­ro y que hace­mos nues­tras.

Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta ha naci­do para res­pon­der des­de una pers­pec­ti­va de cla­se a la pro­ble­má­ti­ca juve­nil, por­que sabe­mos bien que no se pue­de resol­ver dicha pro­ble­má­ti­ca sin resol­ver la pro­ble­má­ti­ca de cla­se. Para ello, es impres­cin­di­ble, por un lado, el tra­ba­jo polí­ti­co de la pro­ble­má­ti­ca juve­nil. Tene­mos que com­pren­der que la opre­sión que sufri­mos las jóve­nes tra­ba­ja­do­ras se sitúa bajo el fun­cio­na­mien­to gene­ral de la socie­dad bur­gue­sa, la juven­tud obre­ra ha de iden­ti­fi­car las fun­cio­nes que cum­ple para el poder bur­gués y com­ba­tir­las. Por otro lado, es impres­cin­di­ble, para desa­rro­llar la cul­tu­ra y línea socia­lis­tas, la crea­ción de ins­ti­tu­cio­nes obre­ras. Para defen­der­nos y for­ta­le­cer­nos, jun­to a la soli­da­ri­dad de cla­se, tene­mos que cons­truir el poder obre­ro.

Todos esto, entre otras cues­tio­nes, quie­re decir lo siguien­te: es nece­sa­rio, fren­te al mode­lo frag­men­ta­rio de rela­cio­nes que crea la socie­dad capi­ta­lis­ta, desa­rro­llar los mode­los comu­nis­tas de rela­cio­nes; es nece­sa­rio desa­rro­llar la comu­ni­dad de lucha; es nece­sa­rio tra­ba­jar el espí­ri­tu crí­ti­co y pro­fun­do. Es nece­sa­rio que haga­mos nues­tra la defen­sa y pro­tec­ción de los estra­tos más gol­pea­dos; tene­mos que hacer rena­cer la cul­tu­ra socia­lis­ta; exten­der las ins­ti­tu­cio­nes pro­le­ta­rias; tra­ba­jar la teo­ría revo­lu­cio­na­ria; ser insu­mi­sos a las ins­ti­tu­cio­nes dis­ci­pli­na­rias; crear nues­tro mode­lo polí­ti­co de ocio. Al fin y al cabo nos corres­pon­de mode­lar el poder obre­ro.

Alguien dijo que el sucio dine­ro no tie­ne cora­zón, es ver­dad, todos los días lo demos­tra­mos con nues­tras vidas. Ante la socie­dad bur­gue­sa que está en deca­den­cia y en ofen­si­va, a los mili­tan­tes nos corres­pon­de defen­der a los des­po­seí­dos y al socia­lis­mo. Nues­tros cora­zo­nes, al con­tra­rio que el sucio dine­ro, se ali­men­tan con la volun­tad y pasión de los cama­ra­das. La volun­tad y la pasión revo­lu­cio­na­rias que se crean en estas épo­cas de mise­ria, tene­mos que ali­near­las en un sen­ti­do polí­ti­co revo­lu­cio­na­rio, tene­mos que tejer la lucha. ¡Hemos veni­do a la lucha!

Gora Eus­kal Herria Aska­tu­ta!

Gora Iraul­tza Sozia­lis­ta!

Gas­tei­zen, 2019ko otsai­la­ren 17an.